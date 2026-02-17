Un empresario de mariposas fue asesinado mientras conducía su vehículo en Tingo María. | América TV | Composición LR

Un empresario de mariposas fue asesinado mientras conducía su vehículo en Tingo María. | América TV | Composición LR

El empresario Christian Simón Aira, dedicado a la crianza y exportación de mariposas, fue asesinado tras ser secuestrado por un grupo armado en Tingo María. Su cuerpo fue hallado dentro de su auto luego de recibir disparos durante la madrugada del 14 de febrero en el caserío Paraíso, distrito de Mariano Dámaso Beraun.

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, los delincuentes interceptaron el vehículo de la víctima y lo obligaron a revelar el paradero de un monto de dinero que había obtenido recientemente por la venta de mariposas. Los atacantes se apoderaron de aproximadamente 30 mil soles antes de dispararle. El arma utilizada fue encontrada abandonada en las inmediaciones del lugar.

TE RECOMENDAMOS KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Sobrino de empresario de mariposas es el principal sospechoso

Las pesquisas del Depincri de Leoncio Prado apuntan a la participación de cuatro personas en el crimen. Entre ellas figura el sobrino de la víctima, Maggver Villar Huertas, alias 'Colocho', sindicado como presunto autor intelectual del secuestro. Durante la persecución, dos adolescentes fueron capturados gracias a la colaboración de los vecinos, mientras que la Policía y la Fiscalía ya tienen identificada a una cuarta persona adulta.

Las autoridades continúan con los operativos en la zona montañosa a fin de ubicar a los demás implicados y esclarecer completamente el caso, que ha generado conmoción en la población. El empresario, de 27 años, deja a un menor en la orfandad.

La denuncia fue realizada por la pareja del empresario, quien presenció el secuestro y acudió a la comisaría de Cayumba para solicitar ayuda. Aira fue trasladado aún con vida al Hospital de Tingo María, donde los médicos diagnosticaron un trauma abdominal por proyectil de arma de fuego; sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.