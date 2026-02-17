La ciudad de Piura atraviesa una situación crítica tras permanecer más de 36 horas sin energía eléctrica debido a una interrupción que empezó el domingo 15 de febrero. Aunque el suministro se restableció de manera parcial, el apagón ocasionó pérdidas económicas, afectó servicios básicos y generó contingencias laborales, en medio de lluvias intensas que agravan el panorama.

La suspensión había sido anunciada por la empresa Enosa entre las 3.00 a. m. y las 6.30 a. m. del domingo; no obstante, la restricción se extendió sin previo aviso. Esta situación generó malestar entre miles de usuarios y paralizó múltiples actividades en la ciudad.

TE RECOMENDAMOS KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Comerciantes del Complejo de Mercados y del casco urbano informaron la pérdida de productos perecibles por la falta de refrigeración. Carnes, lácteos y otros alimentos se deterioraron durante la emergencia, mientras que restaurantes y negocios redujeron o suspendieron sus labores.

La falta de electricidad también perjudicó servicios públicos. Varios semáforos dejaron de operar en distintas intersecciones y centros de salud informaron limitaciones en la atención por la ausencia de energía e internet. Ante este escenario, la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito intervino las oficinas de Enosa junto con Osinergmin y la Policía para solicitar información precisa sobre la reposición del suministro.

En paralelo, la Defensoría del Pueblo señaló que la falla dejó de ser un inconveniente técnico y pasó a constituir una crisis que pone en riesgo derechos fundamentales, tras constatar afectaciones en establecimientos de salud y la inoperatividad de semáforos en al menos 12 intersecciones.

Desmayos en call center por golpe de calor

En medio de la emergencia, al menos cinco trabajadores de la empresa Konecta se desmayaron la tarde del lunes 16 de febrero en un centro de atención telefónica ubicado en el centro comercial Plaza del Sol. El personal presentó síntomas compatibles con golpe de calor, presuntamente por la falta de ventilación tras la interrupción del fluido eléctrico y las altas temperaturas que registra la costa peruana.

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia trasladó a los afectados a establecimientos de salud, mientras que la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito, la Municipalidad de Piura, la Defensoría del Pueblo y Sunafil intervinieron el local, el cual quedó clausurado de forma temporal.

La compañía indicó en un comunicado que el incidente se originó por la suspensión del suministro eléctrico, hecho que afectó los sistemas de climatización del establecimiento.

Desmayos por golpe de calor en call center de Piura. Foto: difusión.

Sectores continúan sin agua

Aunque el servicio eléctrico empezó a normalizarse, la prolongada interrupción paralizó las estaciones de bombeo. Por ello, varios sectores permanecen sin agua potable desde hace más de 24 horas.

Entre las áreas afectadas figuran los asentamientos humanos Santa Rosa y Santa Julia, Rinconada, Pachitea, el casco urbano, zonas de Veintiséis de Octubre y gran parte del oeste del distrito de Piura.

Lluvias intensas complican el escenario

La ciudad también registró fuertes precipitaciones desde la noche del lunes hasta la mañana del martes 17 de febrero, hecho que ocasionó inundaciones en distintos puntos.

Uno de los tramos más perjudicados fue la avenida José Aguilar Santisteban, donde el agua acumulada cubrió cerca de la mitad de algunos vehículos. En otras vías, autos quedaron inmovilizados por el aniego.

Las lluvias impactaron viviendas y negocios y obligaron a varios establecimientos a cerrar debido al difícil acceso. Vecinos indicaron que estos desbordes se repiten cada temporada.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que las precipitaciones continuarán con intensidad en la costa norte y emitió un aviso de nivel rojo para Piura y Tumbes entre el miércoles 18 y el jueves 19 de febrero. Los acumulados podrían alcanzar hasta 85 milímetros por día, lo que incrementa el riesgo de nuevas emergencias.

Dato

La Plataforma MAC informó que, por el corte eléctrico, la atención en el Centro MAC Piura quedó suspendida hasta nuevo aviso. Los servicios de pasaporte e inmigración también fueron interrumpidos y las citas podrán reprogramarse desde el 21 de febrero.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.