Presidente de la Corte de Sullana supervisa funcionamiento de Órganos de Emergencia

Con el objetivo de supervisar los órganos jurisdiccionales de emergencia que vienen funcionando durante el periodo vacacional del personal judicial, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, realizó una visita a las salas y juzgados ubicados en la sede central de Sullana, a fin de verificar la adecuada atención a la ciudadanía y la continuidad del servicio de justicia.

En total, en las tres provincias, 28 jueces y juezas, junto a servidores judiciales en todas las sedes, continúan garantizando la atención de los procesos urgentes. El personal judicial retomará sus labores habituales el 03 de marzo.

Cabe mencionar que la visita comprendió la Sala Civil y la Sala Laboral, así como los juzgados civiles, laborales y de paz letrado de la sede principal. Los órganos de emergencia atienden procesos urgentes en materia civil, penal y laboral, como acciones de garantías y medidas cautelares, casos de familia, hábeas corpus, denuncias con detenidos, libertades y consignaciones laborales.