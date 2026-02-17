HOYSuscripcion LR Focus

Arequipa: más de 40 pasajeros quedan varados en Variante de Uchumayo y bomberos los rescatan con balsas inflables

El bus, de Transporte Arequipa, quedó varado cerca de la avenida Evitamiento, con el agua alcanzando más de 1.60 metros de altura. Un operativo de rescate utilizó cuerdas y botes inflables para evacuar a los ocupantes.

Lluvias en Arequipa provocan caos en vías y deja vehículos varados
Lluvias en Arequipa provocan caos en vías y deja vehículos varados | Oswald Charca / Radio Yaraví

Las lluvias registradas el lunes 16 de febrero en Arequipa provocaron aniegos en varias vías y dejaron al menos tres vehículos atrapados en el zanjón del intercambio vial de la Variante de Uchumayo. Entre las unidades afectadas figuraba un bus interprovincial con 47 pasajeros, que tuvo que ser evacuado durante la madrugada.

El vehículo quedó inmovilizado por el incremento del agua acumulada. La situación generó momentos de tensión entre los ocupantes y obligó a ejecutar un operativo especial de rescate.

Lluvias en Arequipa provocan aniegos y rescate de pasajeros en bus inundado. Foto: HBA

Rescate de pasajeros en bus inundado

El ómnibus de la empresa Transporte Arequipa se dirigía hacia Tacna alrededor de las 11.30 p. m., cuando quedó atrapado cerca del cruce con la avenida Evitamiento debido al aumento del caudal. Los pasajeros del primer nivel, entre ellos menores de edad, permanecieron expuestos al ingreso del agua en un primer momento.

Agentes de la Unidad de Emergencia, Alta Montaña y Búsqueda y Rescate de la Policía Nacional, junto con bomberos, instalaron cuerdas, tirolinas y botes inflables para llegar hasta el techo del transporte y retirar a los viajeros.

Incidentes por fuertes precipitaciones en Arequipa. Foto: difusión.

Según las autoridades, el nivel superó 1,60 metros y cubrió las lunas con lodo. Por ello, los usuarios se trasladaron al segundo piso y salieron por los orificios de ventilación que funcionaron como rutas de escape.

Otras zonas también resultaron afectadas

Un hecho similar ocurrió en el bypass de la avenida Mariscal Castilla, en el Cercado, donde la vía volvió a anegarse y dejó a dos autos detenidos. Los ocupantes fueron auxiliados por los hombres de rojo, mientras que las unidades fueron remolcadas.

Desde las 3.00 p. m., la ciudad soportó una precipitación persistente que originó la acumulación de aguas pluviales en el zanjón, infraestructura relativamente nueva que presentaría fallas en su sistema de drenaje. En otros sectores se reportó el colapso de buzones de desagüe y la suspensión del tránsito vehicular.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad continuarán hasta el miércoles 18 de febrero en la zona media y alta de la región Arequipa, con acumulados estimados entre 7 y 29 milímetros por día en la sierra sur.

