La macroregión del centro del Perú afrontará una interrupción por 48 horas que bloqueará el tránsito por la Carretera Central desde las primeras horas del martes 17 de febrero, según indicó Zósimo Cárdenas, Gobernador Regional de Junín. La medida será coordinada por asociaciones sociales y sindicatos de la región como protesta por la falta de recursos y avances en el proyecto de la nueva vía.

Según Cárdenas, el cierre se realizará en puntos estratégicos como Yauli-La Oroya y contará con el apoyo de transportistas y sectores productivos. Por lo tanto, se anticipan complicaciones en el acceso tanto hacia Lima como hacia otras ciudades de la zona central del país, según lo reportado por Canal N.

Motivos del bloqueo en la Carretera Central

El origen de la protesta se encuentra en la solicitud de un presupuesto inicial de S/1.200 millones para comenzar las obras de la nueva Carretera Central, considerada un avance crucial para el desarrollo de la región, según los líderes sociales del sector.

"Creemos que existe un abuso por parte del Gobierno Central debido a que nunca han sido transparentes. Hay una plataforma con todas nuestras demandas, y nunca hemos recibido atención por parte del presidente ni de los ministros de Transportes o Economía. Hasta el día de hoy, no hemos recibido ningún tipo de comunicación", explicó el gobernador de Junín.

En este contexto, la autoridad regional destacó que "la sociedad civil se ha organizado para llevar a cabo el cierre de la vía. Prácticamente no habrá circulación ni hacia la capital ni hacia la zona centro". Además, se espera que más gremios del sector se unan a la medida convocada por la ciudadanía.

Malestar con el Gobierno central

Medios locales informaron que el secretario general de la CGTP en Junín, Raúl Ariste, mencionó que las organizaciones sociales y la Comisión Multisectorial decidieron retirarse del diálogo con el Ejecutivo, debido a la ausencia de autoridades clave en la reunión convocada el lunes 16 de febrero.

La indignación aumentó por la ausencia de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y del presidente José Jerí en la mesa de negociación. "No existían las condiciones necesarias para continuar con la reunión programada", afirmó Ariste. Como resultado, los colectivos formalizaron la convocatoria al paro y notificaron a la Prefectura Regional y al Ministerio del Interior.

