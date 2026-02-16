Las lluvias se intensificarán en la costa norte del país. Un nuevo reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) señala que desde el miércoles 18 hasta el jueves 19 de febrero se registrarán precipitaciones, de moderada a extrema intensidad, en esta parte del territorio nacional.

Según especialistas del organismo, este fenómeno está relacionado con el desplazamiento de nubosidad desde la zona andina hacia el mar, así como con el incremento de la humedad. Además, recordaron que este tipo de episodios aumentan el riesgo de activación de quebradas y crecimiento de caudales en ríos, por lo que piden a la población tomar las precauciones necesarias.

Tumbes y Piura serán los más perjudicados

En ambos departamentos, los acumulados de lluvia podrían oscilar entre 50 y 85 milímetros para el miércoles 18 de febrero, un rango muy elevado a diferencia del resto de la costa norte, donde los registros serían entre 5 y 12 milímetros por día. En tanto, en la costa central se esperan acumulados entre 0.2 y 4 milímetros, mientras que en la costa sur se prevén valores entre 0.5 y 2 milímetros por día.

El panorama que se espera el jueves 19 de febrero es similar, pues se pronostica acumulados entre 30 y 75 milímetros por día en las dos regiones mencionadas, y entre 5 y 12 milímetros en la costa norte. La costa central mantendría valores entre 0.2 y 4 milímetros por día, y la costa sur entre 0.5 y 2 milímetros por día.

Pronósticos para la capital

Previamente, el Senamhi también informó que las lluvias de verano continuarán presentándose en Lima y Callao hasta el 19 de febrero. Las lloviznas ocurrirán de manera breve, aunque repetitiva, lo que incrementará la sensación de bochorno tras su ocurrencia debido al aumento de humedad en el ambiente. Esta condición provoca que la percepción de calor sea mayor entre la población, incluso cuando las temperaturas no registran incrementos significativos.

