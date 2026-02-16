HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Congreso define sus votos para censurar a Jerí
EN VIVO | Congreso define sus votos para censurar a Jerí     EN VIVO | Congreso define sus votos para censurar a Jerí     EN VIVO | Congreso define sus votos para censurar a Jerí     
Sociedad

Alertan lluvias intensas en la costa norte del país en los próximos días: ¿qué regiones serán las más afectadas?

Las precipitaciones alcanzarán niveles extremos entre el 18 y 19 de febrero, según informó el Senamhi. La entidad recomendó a la población adoptar las precauciones necesarias ante el riesgo de activación de quebradas.

Lluvias en el norte.
Lluvias en el norte. | La República | Antonio Melgarejo

Las lluvias se intensificarán en la costa norte del país. Un nuevo reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) señala que desde el miércoles 18 hasta el jueves 19 de febrero se registrarán precipitaciones, de moderada a extrema intensidad, en esta parte del territorio nacional.

Según especialistas del organismo, este fenómeno está relacionado con el desplazamiento de nubosidad desde la zona andina hacia el mar, así como con el incremento de la humedad. Además, recordaron que este tipo de episodios aumentan el riesgo de activación de quebradas y crecimiento de caudales en ríos, por lo que piden a la población tomar las precauciones necesarias.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Lluvias de verano hasta el 19 de febrero: Senamhi anuncia que precipitaciones afectarán en Lima y Callao

lr.pe

Tumbes y Piura serán los más perjudicados

En ambos departamentos, los acumulados de lluvia podrían oscilar entre 50 y 85 milímetros para el miércoles 18 de febrero, un rango muy elevado a diferencia del resto de la costa norte, donde los registros serían entre 5 y 12 milímetros por día. En tanto, en la costa central se esperan acumulados entre 0.2 y 4 milímetros, mientras que en la costa sur se prevén valores entre 0.5 y 2 milímetros por día.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El panorama que se espera el jueves 19 de febrero es similar, pues se pronostica acumulados entre 30 y 75 milímetros por día en las dos regiones mencionadas, y entre 5 y 12 milímetros en la costa norte. La costa central mantendría valores entre 0.2 y 4 milímetros por día, y la costa sur entre 0.5 y 2 milímetros por día.

PUEDES VER: Senamhi alerta que lluvias de verano y bochorno continuarán en la costa en los próximos días: ¿hasta cuándo y qué regiones tendrán precipitaciones más fuertes?

lr.pe

Pronósticos para la capital

Previamente, el Senamhi también informó que las lluvias de verano continuarán presentándose en Lima y Callao hasta el 19 de febrero. Las lloviznas ocurrirán de manera breve, aunque repetitiva, lo que incrementará la sensación de bochorno tras su ocurrencia debido al aumento de humedad en el ambiente. Esta condición provoca que la percepción de calor sea mayor entre la población, incluso cuando las temperaturas no registran incrementos significativos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Senamhi alerta lluvias de fuerte intensidad en 24 regiones del Perú: habrá tormentas y posible granizo en algunas zonas

Senamhi alerta lluvias de fuerte intensidad en 24 regiones del Perú: habrá tormentas y posible granizo en algunas zonas

LEER MÁS
Senamhi emite alerta naranja por lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento en 12 regiones del Perú

Senamhi emite alerta naranja por lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento en 12 regiones del Perú

LEER MÁS
La costa peruana registrará lluvias y sensación de bochorno en los próximos días

La costa peruana registrará lluvias y sensación de bochorno en los próximos días

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

LEER MÁS
Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

LEER MÁS
Las tres mejores universidades del Perú, según World University Rankings 2026: el primer lugar obtuvo 60 puntos en calidad de investigación

Las tres mejores universidades del Perú, según World University Rankings 2026: el primer lugar obtuvo 60 puntos en calidad de investigación

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Integratel creció 26,5% durante el 2025, según su primer balance tras la reestructuración

Gunther Gonzales Barrón es el nuevo representante de los abogados en el JNE

'Puma' Carranza asegura que Paolo Guerrero se echó la culpa por penal fallado de Eryc Castillo ante 2 de Mayo: "Lo está defendiendo"

Sociedad

¿Cuándo inicia el año escolar 2026 en Perú? Revisa el calendario del Minedu para el regreso a clases

¿Pronabec ya publicó la lista de preseleccionados a Beca 18-2026? Revisa su último anuncio oficial

Examen de admisión UNI 2026: cómo ver los resultados tras la prueba del 16 de febrero

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gunther Gonzales Barrón es el nuevo representante de los abogados en el JNE

Moción de censura contra Jerí: bancadas afinan posturas a contrarreloj en medio de divisiones internas y dudas en votación

Horas decisivas para José Jerí: Congreso debate censura en medio presiones por definir quien lo reemplazará

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025