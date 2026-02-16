HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Desmayos masivos en mall de Piura dejan cinco trabajadores hospitalizados en medio de corte de energía

El incidente ocurrió en un call center ubicado dentro de un centro comercial, donde empleados presentaron síntomas compatibles con golpe de calor tras más de 36 horas sin electricidad en varios sectores de la ciudad.

Momentos de alarma se vivieron en Piura cuando trabajadores de Konecta se desmayaron presuntamente por un golpe de calor.
Momentos de alarma se vivieron en Piura cuando trabajadores de Konecta se desmayaron presuntamente por un golpe de calor. | composición LR

Momentos de alarma se vivieron la tarde de este lunes 16 de febrero, cuando varios trabajadores de la empresa Konecta, ubicada en el mall Plaza del Sol, en Piura, se desmayaron presuntamente a causa de un golpe de calor.

A través de redes sociales se difundieron videos en los que se observa a empleados recostados en el piso mientras eran auxiliados por personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU). Según relataron sus compañeros, los afectados comenzaron a presentar malestar y signos compatibles con un cuadro de sobrecalentamiento corporal antes de perder el conocimiento.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Corte masivo de energía en Piura causa fuertes pérdidas económicas: más de 36 horas sin flujo

lr.pe

Corte masivo impidió ventilación

Uno de los trabajadores, que pidió mantener su identidad en reserva, indicó que el local presentaba escasa ventilación debido a la falta de energía eléctrica que afecta a varios sectores de la ciudad desde hace más de 36 horas.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

De acuerdo con el reporte oficial del SAMU, cinco empleados fueron trasladados a establecimientos de salud públicos y privados para recibir atención especializada. Entre los síntomas registrados figuran convulsiones, desmayos y pérdida de conciencia.

Local fue clausurado

Tras lo ocurrido, la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Piura intervino el establecimiento junto con fiscalizadores de la Municipalidad Provincial de Piura, la Defensoría del Pueblo y Sunafil. Durante la diligencia, trabajadores señalaron que la elevada cantidad de personas en un espacio reducido agravó la situación.

La comuna dispuso la clausura temporal del local, mientras que representantes del Ministerio Público levantaron actas y ordenaron remitir el caso a la Fiscalía de Flagrancia ante el presunto atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

En redes sociales, numerosos usuarios expresaron indignación y cuestionaron que las labores continuaran pese a las condiciones reportadas. Otros atribuyeron responsabilidad a Enosa, la empresa distribuidora de electricidad en la región, por el prolongado corte de energía.

La Segunda Fiscalía de Prevención del Delito y autoridades clausuraron el local temporalmente. Foto: difusión.

La Segunda Fiscalía de Prevención del Delito y autoridades clausuraron el local temporalmente. Foto: difusión.

PUEDES VER: Presidente de la Corte de Sullana participó en reunión por el estado de emergencia fronterizo en Piura

lr.pe

Empresa se pronuncia

A través de un comunicado, Konecta indicó que el episodio se originó por “una interrupción en el suministro eléctrico general en la zona donde se ubica nuestra sede en Piura”, lo que —según señaló— afectó directamente los sistemas de climatización del local.

De acuerdo con la compañía, tras el apagón se activaron planes de contingencia para mantener la ventilación. Sin embargo, precisó que “debido a las altas temperaturas que atraviesa la ciudad, algunos colaboradores presentaron malestares físicos asociados al intenso calor”.

Asimismo, sostuvo que se aplicaron de inmediato los protocolos internos de seguridad y salud, indicando que los trabajadores afectados “recibieron atención médica oportuna” y que se activaron las coberturas de seguro correspondientes, mientras el equipo de Bienestar realiza seguimiento a su evolución. Añadió que, como medida preventiva, se dispuso “la suspensión inmediata de las operaciones presenciales con el fin de resguardar al personal”.

Konecta atribuye problemas de ventilación al corte de electricidad. Foto: Facebook.

Konecta atribuye problemas de ventilación al corte de electricidad. Foto: Facebook.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Corte masivo de energía en Piura causa fuertes pérdidas económicas: más de 36 horas sin flujo

Corte masivo de energía en Piura causa fuertes pérdidas económicas: más de 36 horas sin flujo

LEER MÁS
Presidente de la Corte de Sullana supervisa funcionamiento de Órganos de Emergencia

Presidente de la Corte de Sullana supervisa funcionamiento de Órganos de Emergencia

LEER MÁS
Presidente de la Corte de Sullana participó en reunión por el estado de emergencia fronterizo en Piura

Presidente de la Corte de Sullana participó en reunión por el estado de emergencia fronterizo en Piura

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Examen de admisión UNI 2026: cómo ver los resultados tras la prueba del 16 de febrero

Examen de admisión UNI 2026: cómo ver los resultados tras la prueba del 16 de febrero

LEER MÁS
No habrá paro de transportistas este martes 17 de febrero: esto anunciaron los gremios en reunión

No habrá paro de transportistas este martes 17 de febrero: esto anunciaron los gremios en reunión

LEER MÁS
Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Diego Rebagliati destaca la diferencia entre Sporting Cristal y otros equipos peruanos previo al duelo ante 2 de Mayo: "Tiene ADN copero"

Hernán Barcos agradece el cariño de los hinchas de Alianza Lima y no descarta volver: "Veremos en un futuro"

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Sociedad

No habrá paro de transportistas este martes 17 de febrero: esto anunciaron los gremios en reunión

Examen de admisión UNI 2026: cómo ver los resultados tras la prueba del 16 de febrero

Bloqueo de Carretera Central por 48 horas: paro inicia este 17 de febrero y estas serán las rutas afectadas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

PNP detiene de forma "violenta y arbitraria" a candidata y activista trans Gahela Cari

Gunther Gonzales Barrón es el nuevo representante de los abogados en el JNE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025