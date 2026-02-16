Momentos de alarma se vivieron en Piura cuando trabajadores de Konecta se desmayaron presuntamente por un golpe de calor. | composición LR

Momentos de alarma se vivieron la tarde de este lunes 16 de febrero, cuando varios trabajadores de la empresa Konecta, ubicada en el mall Plaza del Sol, en Piura, se desmayaron presuntamente a causa de un golpe de calor.

A través de redes sociales se difundieron videos en los que se observa a empleados recostados en el piso mientras eran auxiliados por personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU). Según relataron sus compañeros, los afectados comenzaron a presentar malestar y signos compatibles con un cuadro de sobrecalentamiento corporal antes de perder el conocimiento.

Corte masivo impidió ventilación

Uno de los trabajadores, que pidió mantener su identidad en reserva, indicó que el local presentaba escasa ventilación debido a la falta de energía eléctrica que afecta a varios sectores de la ciudad desde hace más de 36 horas.

De acuerdo con el reporte oficial del SAMU, cinco empleados fueron trasladados a establecimientos de salud públicos y privados para recibir atención especializada. Entre los síntomas registrados figuran convulsiones, desmayos y pérdida de conciencia.

Local fue clausurado

Tras lo ocurrido, la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Piura intervino el establecimiento junto con fiscalizadores de la Municipalidad Provincial de Piura, la Defensoría del Pueblo y Sunafil. Durante la diligencia, trabajadores señalaron que la elevada cantidad de personas en un espacio reducido agravó la situación.

La comuna dispuso la clausura temporal del local, mientras que representantes del Ministerio Público levantaron actas y ordenaron remitir el caso a la Fiscalía de Flagrancia ante el presunto atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

En redes sociales, numerosos usuarios expresaron indignación y cuestionaron que las labores continuaran pese a las condiciones reportadas. Otros atribuyeron responsabilidad a Enosa, la empresa distribuidora de electricidad en la región, por el prolongado corte de energía.

La Segunda Fiscalía de Prevención del Delito y autoridades clausuraron el local temporalmente. Foto: difusión.

Empresa se pronuncia

A través de un comunicado, Konecta indicó que el episodio se originó por “una interrupción en el suministro eléctrico general en la zona donde se ubica nuestra sede en Piura”, lo que —según señaló— afectó directamente los sistemas de climatización del local.

De acuerdo con la compañía, tras el apagón se activaron planes de contingencia para mantener la ventilación. Sin embargo, precisó que “debido a las altas temperaturas que atraviesa la ciudad, algunos colaboradores presentaron malestares físicos asociados al intenso calor”.

Asimismo, sostuvo que se aplicaron de inmediato los protocolos internos de seguridad y salud, indicando que los trabajadores afectados “recibieron atención médica oportuna” y que se activaron las coberturas de seguro correspondientes, mientras el equipo de Bienestar realiza seguimiento a su evolución. Añadió que, como medida preventiva, se dispuso “la suspensión inmediata de las operaciones presenciales con el fin de resguardar al personal”.

Konecta atribuye problemas de ventilación al corte de electricidad. Foto: Facebook.

