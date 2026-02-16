Colegios privados en la mira: Indecopi supervisa que estén autorizados para el año escolar 2026
Las intervenciones del Indecopi buscan asegurar el cumplimiento de normativas en el mercado educativo, evitando la competencia desleal de instituciones sin los documentos requeridos.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) puso en marcha una nueva etapa de supervisiones a colegios privados de inicial, primaria y secundaria, con miras al inicio del año escolar 2026. Las acciones se desarrollan en distintos distritos de Lima Metropolitana, el Callao y Barranca.
La entidad informó que las intervenciones buscan comprobar que las instituciones operen con las autorizaciones sectoriales y municipales exigidas por la normativa vigente. Estas verificaciones forman parte de su estrategia para vigilar el cumplimiento de las reglas de competencia en el mercado educativo.
Indecopi interviene en Lima, Callao y Barranca para verificar licencias de funcionamiento vigentes
Especialistas de la Dirección de Fiscalización realizaron visitas inopinadas a colegios ubicados en distritos que concentran a más de 400 mil estudiantes. Entre las zonas supervisadas se encuentran Ate, Chorrillos, Comas, El Agustino, Cercado de Lima, Lurigancho-Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Juan de Lurigancho y Pachacámac, además de la Provincia Constitucional del Callao y la provincia de Barranca.
Durante las inspecciones se revisó que los centros cuenten con la autorización de funcionamiento emitida por el Ministerio de Educación (Minedu) y con la licencia municipal correspondiente. Operar sin estos documentos puede configurar actos de competencia desleal, al ofrecer el servicio en condiciones distintas frente a instituciones que sí cumplen con las exigencias legales.
Fiscalización de colegios privados 2026: qué autorizaciones exige el Minedu y la municipalidad
Las autoridades precisaron que disponer de los encargados sectoriales y municipales constituye un requisito indispensable para brindar el servicio educativo de manera formal. El aval otorgado por el Minedu acredita que el colegio cumple con las condiciones académicas y administrativas establecidas, mientras que la licencia municipal valida el funcionamiento del local.
Estas acciones forman parte del Plan Anual de Fiscalización 2026, que ha priorizado el sector dentro de los mercados de mayor impacto social. Para este año se han programado 596 intervenciones en distintos sectores vinculados a la competencia desleal, incluyendo la supervisión de prácticas comerciales y publicitarias, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas vigentes.
