El Indecopi dispuso medidas cautelares contra Aybar Corp S.A.C. y Aybar Investments S.A.C. debido al número relevante de reclamos y denuncias en su contra por la presunta comercialización de lotes sin saneamiento legal y por la falta de entrega dentro de los plazos acordados. La decisión busca prevenir mayores perjuicios y resguardar el patrimonio de los consumidores que habrían resultado afectados por estas operaciones inmobiliarias.

En el último año, Indecopi ha registrado 277 denuncias por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor relacionadas con ambas inmobiliarias. Los proyectos cuestionados se encuentran sobre todo en Lima, Huaral, Ica y San Martín, y los expedientes están a cargo de los Órganos Resolutivos de Protección al Consumidor de Lima Sur y Lima Norte.

Indecopi impone medidas cautelares contras las inmobiliarias

Entre las acciones adoptadas figura el embargo en forma de retención de las cuentas bancarias de las compañías denunciadas, con el fin de asegurar eventuales sanciones o medidas correctivas. Asimismo, se ordenó el cese de nuevos requerimientos de pago por saldos pendientes hasta que los hechos sean esclarecidos, por lo que cualquier exigencia de cobro queda suspendida de manera provisional.

En caso se confirmen las infracciones, los órganos competentes podrán imponer multas de hasta 450 UIT (equivalentes a S/2,475,000) por cada falta acreditada. Además, podrían dictarse medidas correctivas destinadas a reparar el daño patrimonial ocasionado a los consumidores afectados.

¿Cómo hacer tu denuncia en Indecopi?

Los consumidores pueden presentar su denuncia de forma gratuita a través de Reclama Virtual, la plataforma digital de Indecopi. También tienen las siguientes opciones:

Telefónico: 224-7777 ( Lima ) y 0-800-4-4040 (regiones).

224-7777 ( ) y 0-800-4-4040 (regiones). Presencial: sedes de Indecopi, incluida la sede central en Calle De la Prosa 104, San Borja , y centros MAC.

sedes de Indecopi, incluida la sede central en Calle De la Prosa 104, , y centros MAC. WhatsApp: 985-197-624 (solo para casos en el aeropuerto).

Es importante identificar al proveedor, describir el problema y adjuntar pruebas como boletas, fotos o correos.