Sociedad

Tiktoker peruano es detenido por estafa y suplantación de identidad: vendía iPhone a seguidores y bloqueaba chips

El influencer formaba parte de una banda criminal y utilizaba sus transmisiones en vivo en redes sociales como fachada para encubrir presuntas actividades vinculadas a delitos informáticos.

El falso creador de contenido actuaba junto a otros tres miembros de la banda.
El falso creador de contenido actuaba junto a otros tres miembros de la banda. | Foto: composición LR/ Latina / TikTok

Dan Herly Fernández Ramos, más conocido en redes sociales como el streamer ‘Fake’, fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) por presunta estafa y suplantación de identidad. El creador de contenido de 25 años, quien realizaba lives en TikTok con bromas telefónicas a desconocidos, habría usado estas transmisiones como pantalla para ocultar actividades vinculadas a la ciberdelincuencia, según información brindada por agentes. De acuerdo con las investigaciones, el implicado venía operando desde el 2023 con la venta de iPhones a través de internet y posteriormente bloqueaba el chip de los equipos, lo que los dejaba inoperativos.

El falso influencer ofrecía celulares de alta gama a precios desde S/850, según información de las autoridades. Además de estos equipos, el investigado comercializaba tablets y hasta accesos a bases de datos con información personal de ciudadanos registrados en Reniec, a precios bajos.

CRISIS DEL GAS: CLASES VIRTUALES Y CASO LIZETH MARZANO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

“El cabecilla creaba diferentes cuentas en redes sociales. Tiene conocimientos técnicos y tecnológicos. Hay una serie de denuncias realizadas por diferentes personas bajo la misma modalidad detectada”, mencionó el general Waldir Ángeles, de la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia de la PNP.

Influencer pertenecía a banda criminal de Lurigancho-Chosica

De acuerdo con la Policía, el tiktoker no actuaba solo, sino que presuntamente formaba parte de la banda criminal ‘Los Timadores de Piérola’, que operaba en Lurigancho–Chosica. En el operativo también fueron detenidos Cesel Irvet Artica Chuquitay, Fidel Mozo León e Irvin Rafael Portilla Cabrera.

En su poder se les incautó 48 chips, pasamontañas, tablets, celulares y un lector biométrico. Este último habría sido utilizado para hacerse pasar por otras personas y validar identidades de manera fraudulenta.

“Los otros integrantes le proveían tarjetas SIM card, cuentas de diferentes entidades bancarias donde se efectuaban los depósitos y lector biométrico, es decir, que se activaban estos chips suplantando la identidad de personas”, mencionó el efectivo policial.

