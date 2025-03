¿Pueden los colegios prohibir la entrada a los estudiantes por tener el cabello pintado? Indecopi responde

Con el inicio del año escolar 2025, Indecopi recordó que los colegios públicos no pueden prohibir que los estudiantes asistan con el cabello teñido, ya que esto vulnera su derecho a la educación. Sin embargo, en los colegios privados, la normativa interna puede establecer reglas sobre la presentación personal, siempre que estas sean informadas previamente a los padres y no sean discriminatorias.

Las clases en los colegios privados comenzarán en la primera semana de marzo, mientras que las escuelas públicas tienen programado su regreso para el 17 de marzo. En este contexto, es importante conocer las regulaciones que rigen la presentación personal de los alumnos.

Indecopi ha precisado que en los colegios públicos no se puede restringir el acceso por este motivo, ya que afectaría el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades. Foto: Andina

Normativas sobre el cabello teñido en colegios públicos y privados

En las instituciones educativas públicas, el Ministerio de Educación no establece prohibiciones específicas sobre el cabello teñido. Sin embargo, cada colegio tiene la facultad de crear su propio reglamento, que puede incluir normas sobre la apariencia de los estudiantes. Estas regulaciones deben consensuarse con los padres o tutores durante el proceso de matrícula.

Por otro lado, los colegios privados gozan de mayor autonomía en este aspecto. Según Mariella Villacorta, representante de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor de Indecopi, estas instituciones pueden establecer sus propias condiciones en cuanto a vestimenta y presentación personal. No obstante, estas normativas no deben vulnerar los derechos fundamentales de los estudiantes, como su identidad y desarrollo personal.

Importancia de la comunicación de normativas

Es fundamental que los colegios privados informen a los padres o tutores sobre sus políticas internas con al menos 30 días de anticipación a la matrícula. Esto permite a las familias conocer las reglas y decidir si están de acuerdo con las condiciones establecidas por la institución. La transparencia en la comunicación es clave para evitar malentendidos y conflictos en el futuro.

Calendario académico 2025

El calendario académico para el año 2025 se estructura de la siguiente manera:

Bloques Duración Fecha de inicio y fin Primer bloque de semanas de gestión 2 semanas 03/03 al 14/03 Primer bloque de semanas lectivas 9 semanas 17/03 al 16/05 Segundo bloque de semanas de gestión 1 semana 19/05 al 23/05 Segundo bloque de semanas lectivas 9 semanas 26/05 al 25/07 Tercer bloque de semanas de gestión 2 semanas 28/07 al 08/08 Tercer bloque de semanas lectivas 9 semanas 11/08 al 10/10 Cuarto bloque de semanas de gestión 1 semana 12/10 al 17/10 Cuarto bloque de semanas lectivas 9 semanas 20/10 al 19/12 Quinto bloque de semanas de gestión 2 semanas 22/12 al 31/12

¿Cómo denunciar a un colegio privado ante Indecopi?

Los centros educativos privados que no informen adecuadamente sobre sus políticas durante el proceso de matrícula pueden ser sancionados por Indecopi. Los padres tienen la opción de expresar su disconformidad en el libro de reclamaciones. Si no reciben respuesta o esta no es satisfactoria, pueden enviar su reclamo al correo electrónico sacreclamo@indecopi.gob.pe.