Indecopi recuerda que los colegios privados no pueden obligar a adquirir uniformes o útiles escolares en marcas específicas. | Foto: Andina/Indecopi/Composición LR

A pocas semanas del inicio del Año Escolar 2026, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó a la comunidad educativa que los colegios privados tienen prohibido condicionar la compra de uniformes, útiles escolares o textos en establecimientos, marcas o proveedores específicos.

De acuerdo con la normativa vigente, estas prácticas constituyen una infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor y pueden ser sancionadas con multas de hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a más de S/2.4 millones, dependiendo de la gravedad del caso.

Colegios no pueden obligar a comprar útiles, uniformes o textos en marcas determinadas, según Indecopi

El Indecopi precisó que los colegios privados no pueden exigir a los padres de familia adquirir uniformes o materiales educativos en locales determinados ni imponer marcas específicas. Esta restricción también alcanza a los textos escolares, salvo en el caso de cuadernos de trabajo o de uso único por su naturaleza.

Entre los años 2021 y 2025, la entidad sancionó a 226 colegios a nivel nacional, imponiendo un total de 1189.4 UIT en multas. La infracción más recurrente fue la falta de idoneidad en el servicio educativo, así como por la falta de atención a reclamos de los usuarios.

Asimismo, hizo hincapié en que los colegios no pueden exigir la entrega total de materiales el primer día de clases ni solicitar aquellos que no resulten necesarios para el proceso de aprendizaje, como productos de limpieza o artículos de uso exclusivo del docente.

Padres de familia pueden denunciar prácticas irregulares ante el Indecopi

El Indecopi informó que los padres de familia, tutores o apoderados pueden denunciar estas prácticas si consideran que se vulneran sus derechos como consumidores a través de su plataforma virtual. Además, tienen derecho a participar en el proceso de selección de textos escolares cada vez que se evalúe su modificación.

La entidad indicó que el plazo para la entrega de útiles debe ser progresivo, estar establecido en el reglamento interno del colegio y no puede ser menor a 30 días calendario después del inicio del año escolar. Las denuncias pueden presentarse a través de los canales oficiales del Indecopi.

