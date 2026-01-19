Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

Además de la UNALM, otras universidades peruanas como UCH y la PUCP figuran en el ranking | Foto: Andina/THE/Composición LR

Además de la UNALM, otras universidades peruanas como UCH y la PUCP figuran en el ranking | Foto: Andina/THE/Composición LR

El más reciente World University Rankings 2026, elaborado por la revista especializada Times Higher Education (THE), volvió a evaluar a miles de universidades a nivel global bajo criterios comparables de desempeño académico, investigación e impacto institucional. En esta edición, varias casas de estudio peruanas lograron figurar dentro de la clasificación, aunque dos universidades públicas destacaron como las mejores posicionadas del país.

La clasificación, publicada con datos actualizados hasta fines de 2025, considera exclusivamente a universidades con producción investigadora significativa y con información validada por la propia institución. Bajo este enfoque, el listado permite observar cómo se ubican las universidades peruanas frente a estándares internacionales, más allá de percepciones locales o rankings regionales.

TE RECOMENDAMOS LAS "VERSIONES CHINAS" DE JERÍ Y AUDIENCIA CONTRA DELIA ESPINOZA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Mejor universidad nacional del Perú en 2026: resultados del ranking Times Higher Education 2026

De acuerdo con los resultados del World University Rankings 2026, la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) es la universidad pública del Perú mejor ubicada en la clasificación global. La institución aparece dentro del rango 1501+, superando a otras universidades públicas como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que también figura en ese mismo tramo, pero con indicadores globales inferiores.

En el listado general, varias universidades peruanas privadas y públicas se distribuyen en rangos amplios, debido a que fuera del top 200 THE agrupa a las instituciones por bandas, al considerar que las diferencias estadísticas entre sus puntajes no son significativas. Aun así, los indicadores desagregados muestran que La Molina presenta un mejor desempeño relativo en áreas vinculadas a investigación especializada y calidad académica.

Además de La Agraria, el ranking incluye a las siguientes universidades del Perú:

Universidad Peruana Cayetano Heredia (rango 1001–1200)

Pontificia Universidad Católica del Perú (1501+)

Universidad Científica del Sur (1501+)

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1501+)

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC (1501+)

Universidad San Ignacio de Loyola (1501+)

Universidad de San Martín de Porres (1501+)

La Universidad Nacional Agraria La Molina fue fundada el 22 de julio de 1902 por el presidente Eduardo López de Romaña. Foto: Andina/THE/Composición LR

Criterios de selección: evaluación académica, investigación e impacto, según Times Higher Education 2026

El World University Rankings se construye a partir de 18 indicadores de desempeño, agrupados en cinco pilares principales. El primero es enseñanza, que evalúa el entorno de aprendizaje mediante reputación académica, proporción de docentes por estudiante y formación doctoral. Este componente representa el 29,5 % del puntaje total.

El segundo pilar es el entorno de investigación, que mide reputación investigadora, ingresos por investigación y productividad científica. A ello se suma la calidad de la investigación, el eje con mayor peso individual, donde se analizan las citaciones, la influencia académica y la producción científica de alto impacto.

También se considera la proyección internacional, que evalúa la presencia de estudiantes y docentes extranjeros, así como la colaboración académica con instituciones de otros países. Finalmente, el pilar de industria e innovación mide los ingresos provenientes del sector productivo y el uso de patentes basadas en investigación universitaria.

Bajo esta metodología, la Universidad Nacional Agraria La Molina logra posicionarse como la universidad nacional peruana con mejor desempeño relativo en el ranking mundial 2026.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.