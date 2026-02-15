HOYSuscripcion LR Focus

Embajada de Estados Unidos lanza convocatoria 2026 para financiar proyectos culturales en Perú: ¿cómo postular?

Instituciones del Perú pueden presentar iniciativas que promuevan la conservación de sitios históricos, colecciones y expresiones culturales tradicionales con apoyo del Fondo del Embajador.

Convocatoria Freedom 250 apoya proyectos de preservación del patrimonio cultural en Perú
Convocatoria Freedom 250 apoya proyectos de preservación del patrimonio cultural en Perú | Foto: Composición LR

Con motivo de su 250.º aniversario de independencia, Estados Unidos invita a instituciones peruanas a participar en la edición especial Freedom 250 del Fondo del Embajador para la Preservación del Patrimonio Cultural, que celebra su 25.º año de existencia.

La iniciativa busca impulsar proyectos que promuevan la conservación del patrimonio cultural y el intercambio de conocimientos entre expertos peruanos y estadounidenses. Además, se dará prioridad a propuestas que refuercen los vínculos históricos y culturales entre ambos países, destacando la influencia compartida en la construcción de su identidad desde 1776.

Freedom 250: apoyo a proyectos culturales vinculados a EE. UU.

Esta convocatoria busca financiar proyectos que destaquen la relación histórica, cultural o científica entre Estados Unidos y otros países. Se incluyen iniciativas que involucren sitios, objetos o expresiones culturales vinculadas a estadounidenses notables, descubrimientos arqueológicos, contribuciones históricas, innovación científica, raíces intelectuales, movimientos de independencia inspirados por EE. UU., formas artísticas tradicionales y patrimonio de comunidades de la diáspora estadounidense.

El programa ofrece apoyos económicos que van desde US$ 25,000 hasta US$ 250.000, destinados a impulsar la preservación del patrimonio y fortalecer los lazos culturales e históricos entre ambos países.

¿Cuáles son los requisitos para postular al Fondo del Embajador Freedom 250?

  • Institución: Pública o privada sin fines de lucro, con datos de contacto y registro SAM.
  • Proyecto: Título, duración (1-2 años) y ubicación.
  • Descripción: Objetivos claros, actividades y resultados esperados; cronograma opcional (lista, tabla o Gantt).
  • Personal clave: Nombres, cargos, funciones y experiencia del equipo, incluyendo currículums.
  • Importancia: Valor histórico, artístico, arquitectónico o cultural del patrimonio.
  • Conexión Freedom250: Relación con las prioridades del fondo.
  • Mantenimiento: Plan para conservar el patrimonio tras la finalización del proyecto.
  • Divulgación pública: Estrategias de sensibilización, involucramiento comunitario y promoción de EE. UU.
  • Acceso a información: Cómo se compartirán los datos o resultados del proyecto.
  • Presupuesto: Detallado por categorías y explicación de los costos; indicar otros fondos.
  • Cartas de apoyo: De socios o entidades participantes.
  • Permisos oficiales: Documentos que respalden las actividades del proyecto.
  • Documentación de respaldo: Informes, estudios, planes de restauración o evaluaciones.
  • Material visual o audiovisual: Mínimo cinco imágenes o videos que muestren el estado del patrimonio.
  • Formularios obligatorios: SF-424 y SF-424A según corresponda.

¿Dónde y cómo enviar la propuesta para el Fondo del Embajador 2026?

Las solicitudes deben enviarse al correo oficial de la Embajada de Estados Unidos en Lima, LimaPDGrants@state.gov, indicando en el asunto “Fondo del Embajador 2026” junto con el título del proyecto. Pueden presentarse en inglés o castellano y entre ellas se realizará una preselección antes de remitir tres proyectos para evaluación final en Washington D.C. Se podrá postular hasta el 16 de marzo de 2026.

Los responsables de los proyectos preseleccionados serán contactados para proporcionar información adicional. Los resultados finales se darán a conocer a partir de agosto de 2026 mediante correo electrónico y las redes sociales de la Embajada, ofreciendo detalles sobre los proyectos aprobados y los montos asignados.

