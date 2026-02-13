Más de 21 mil licencias de armas de fuego hasta enero de 2026 han sido canceladas, según Sucamec

Sucamec canceló más de 21 mil licencias para el porte de armas entre 2025 y enero de 2026 | Foto: Composición LR

Durante todo el año 2025 y el mes de enero de 2026, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) llevó a cabo la cancelación de un total de 21,801 licencias para el porte y uso de armas de fuego de uso civil. Esta medida es parte de un esfuerzo más amplio por parte de la entidad para fortalecer el control y la regulación sobre la tenencia de armas en el país.

En 2025, la Sucamec canceló 21,461 licencias para portar armas de fuego, según informó su superintendente, Gral. PNP (r) Rafael Ríos Zavala. La principal causa fue la pérdida de vigencia, que afectó a 20,983 casos. Otras razones incluyeron antecedentes penales, infracciones a la Ley N° 30299, mandatos judiciales y el fallecimiento del titular. El superintendente aclaró que estas cancelaciones ocurren cuando los titulares dejan de cumplir con las condiciones establecidas al momento de la emisión de la licencia.

La máxima autoridad también precisó que en enero de 2026 se cancelaron 340 licencias adicionales. De estas, 317 fueron por pérdida de vigencia, mientras que el resto correspondió a infracciones a la Ley de Armas y al incumplimiento de las condiciones establecidas para la posesión de armas.

Requisitos para obtener la licencia para portar armas de fuego

Ríos Zavala destacó que, según la Ley N° 30299, el porte y uso de armas de fuego está permitido únicamente para los ciudadanos que cumplan ciertos parámetros.

Ser mayor de edad. Aprobar evaluaciones médicas y psicológicas. Aprobar exámenes teóricos y prácticos sobre el uso de armas. No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales por delitos dolosos. Cumplir con los criterios establecidos por la Ley N° 30299 sobre el porte de armas.

Asimismo, el representante subrayó la importancia de que los ciudadanos autorizados usen sus armas con responsabilidad y precaución. Advirtió que un arma mal custodiada, con licencia vencida o utilizada fuera del marco legal representa un peligro para la seguridad pública. Además, hizo un llamado a los usuarios legales a cumplir rigurosamente con la Ley, destacando que estas medidas buscan proteger el bienestar de las familias peruanas.