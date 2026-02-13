HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Más de 21 mil licencias de armas de fuego hasta enero de 2026 han sido canceladas, según Sucamec

En 2026, se cancelaron 340 licencias, 317 por pérdida de vigencia y el resto por infracciones. Para obtener el permiso, es necesario aprobar evaluaciones médicas, psicológicas y cumplir con requisitos legales.

Sucamec canceló más de 21 mil licencias para el porte de armas entre 2025 y enero de 2026
Sucamec canceló más de 21 mil licencias para el porte de armas entre 2025 y enero de 2026 | Foto: Composición LR

Durante todo el año 2025 y el mes de enero de 2026, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) llevó a cabo la cancelación de un total de 21,801 licencias para el porte y uso de armas de fuego de uso civil. Esta medida es parte de un esfuerzo más amplio por parte de la entidad para fortalecer el control y la regulación sobre la tenencia de armas en el país.

En 2025, la Sucamec canceló 21,461 licencias para portar armas de fuego, según informó su superintendente, Gral. PNP (r) Rafael Ríos Zavala. La principal causa fue la pérdida de vigencia, que afectó a 20,983 casos. Otras razones incluyeron antecedentes penales, infracciones a la Ley N° 30299, mandatos judiciales y el fallecimiento del titular. El superintendente aclaró que estas cancelaciones ocurren cuando los titulares dejan de cumplir con las condiciones establecidas al momento de la emisión de la licencia.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La máxima autoridad también precisó que en enero de 2026 se cancelaron 340 licencias adicionales. De estas, 317 fueron por pérdida de vigencia, mientras que el resto correspondió a infracciones a la Ley de Armas y al incumplimiento de las condiciones establecidas para la posesión de armas.

PUEDES VER: Peruana fue a renovar su DNI y descubrió que figuraba como casada desde hace 30 años con hombre que nunca conoció

lr.pe

Requisitos para obtener la licencia para portar armas de fuego

Ríos Zavala destacó que, según la Ley N° 30299, el porte y uso de armas de fuego está permitido únicamente para los ciudadanos que cumplan ciertos parámetros.

  1. Ser mayor de edad.
  2. Aprobar evaluaciones médicas y psicológicas.
  3. Aprobar exámenes teóricos y prácticos sobre el uso de armas.
  4. No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales por delitos dolosos.
  5. Cumplir con los criterios establecidos por la Ley N° 30299 sobre el porte de armas.

Asimismo, el representante subrayó la importancia de que los ciudadanos autorizados usen sus armas con responsabilidad y precaución. Advirtió que un arma mal custodiada, con licencia vencida o utilizada fuera del marco legal representa un peligro para la seguridad pública. Además, hizo un llamado a los usuarios legales a cumplir rigurosamente con la Ley, destacando que estas medidas buscan proteger el bienestar de las familias peruanas.

Notas relacionadas
Incautan 554 réplicas de armas de fuego que eran un riesgo potencial

Incautan 554 réplicas de armas de fuego que eran un riesgo potencial

LEER MÁS
Cuidado con los cohetes ‘Labubu’: los riesgos de la pirotecnia ilegal en Perú

Cuidado con los cohetes ‘Labubu’: los riesgos de la pirotecnia ilegal en Perú

LEER MÁS
Incautan pirotécnicos valorizados en S/ 80 mil durante operativo policial en Cusco

Incautan pirotécnicos valorizados en S/ 80 mil durante operativo policial en Cusco

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

LEER MÁS
Minedu busca personal para año escolar 2026: trabaja en Lima o regiones con sueldos de hasta S/ 8.000

Minedu busca personal para año escolar 2026: trabaja en Lima o regiones con sueldos de hasta S/ 8.000

LEER MÁS
Peruana fue a renovar su DNI y descubrió que figuraba como casada desde hace 30 años con hombre que nunca conoció

Peruana fue a renovar su DNI y descubrió que figuraba como casada desde hace 30 años con hombre que nunca conoció

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jerí: Congreso llega a las 80 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura

Nuevo calendario 2026 del Minedu trae cambios clave en las vacaciones escolares

Con Sporting Cristal: partidos y llaves confirmadas en la fase previa 2 de la Copa Libertadores 2026

Sociedad

Nuevo calendario 2026 del Minedu trae cambios clave en las vacaciones escolares

Nuevos carriles exclusivos para buses en el Callao prometen acceso más rápido a la Línea 2 del Metro

Minedu busca personal para año escolar 2026: trabaja en Lima o regiones con sueldos de hasta S/ 8.000

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jerí: Congreso llega a las 80 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura

José Jerí deberá responder ante la Fiscalía por contrataciones de jóvenes en Palacio el próximo 2 de marzo

Elecciones 2026: candidato presidencial Carlos Espá propone eliminar la ATU y Sunedu

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025