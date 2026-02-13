Pugna entre EE.UU. y China por puerto de Chancay sacude la política exterior del Perú: ¿A qué bando se inclina?

Geopolítica. El megapuerto de Chancay ha colocado al Perú en el centro de la competencia hegemónica entre Estados Unidos y China a raíz del fallo judicial que limita supervisión de Ositran. | Composición LR/Foto: Hidalgo Calatayud/ElPaís

Geopolítica. El megapuerto de Chancay ha colocado al Perú en el centro de la competencia hegemónica entre Estados Unidos y China a raíz del fallo judicial que limita supervisión de Ositran. | Composición LR/Foto: Hidalgo Calatayud/ElPaís

El megapuerto de Chancay se ha convertido en punto de roce en el enfrentamiento entre Estados Unidos y China por la supremacía comercial en el mundo.

El país de Donald Trump aprovechó el fallo judicial a favor de Cosco Shipping Ports Chancay, empresa que administra el puerto y que está controlada en un 60% por capitales chinos. La medida, resuelta en primera instancia y a la espera de una apelación, bloquea la supervisión, fiscalización, regulación y poder sancionador de Ositrán en el terminal portuario. Estados Unidos advirtió que el "dinero barato chino" podría afectar el control soberano del Perú sobre esta infraestructura estratégica.

La respuesta de Pekín no se hizo esperar. Durante una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, afirmó que China "rechaza categóricamente las declaraciones estadounidenses" y expresó su "firme oposición y fuerte insatisfacción con la flagrante campaña de invención y desprestigio de Estados Unidos contra Chancay".

El especialista en relaciones internacionales César Morales descarta que se pierda soberanía y "que no tiene nada que ver con un tema de seguridad, sino más bien comercial y que la manifestación de EE.UU es solo declarativa sin mayor trascendencia", sostuvo a La República.

Puerto de Chancay dejó una recaudación de más de S/1.037 millones durante el 2025, según Sunat.

Perú rompe el equilibrio y se inclina hacia Estados Unidos

Para el internacionalista Óscar Vidarte, el momento actual demanda un manejo diplomático "muy inteligente". A su juicio, el Perú había procurado en los últimos años mantener un delicado equilibrio frente a la competencia hegemónica entre Estados Unidos y China. "La política exterior peruana había tratado de mantener cierta distancia, de no mostrarse tan alineado a una u otra potencia", indicó a este diario.

Sin embargo, a su juicio, ese balance se ha deteriorado en las últimas semanas y el equilibrio ya no sería tal. "Se percibe a un gobierno que pareciera alinearse en exceso con los intereses de Estados Unidos, lo que termina afectando su relación con China", advirtió.

Ello, luego de la difusión de la fotografía de la reunión informal del presidente José Jerí con el embajador estadounidense Bernie Navarro, en la que se habló de un "cambio de menú", en contraposición, según señaló, con las reuniones clandestinas del mandatario con empresarios chinos en un chifa.

Embajador de EE.UU, Bernie Navarro, y José Jerí en reunión informal. “Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú", escribió el diplomático.

"Tenemos a un premier que acusa a China por el ‘chifagate’; a un presidente que sostiene una reunión informal con el embajador estadounidense en condiciones que, a mi juicio, no debieron darse. El embajador representa a su país, no es un amigo personal", sostuvo.

Además, cuestionó lo que considera una mayor cercanía con Washington en temas como la cooperación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la compra de aviones y la presencia militar en el país. "En las últimas semanas el gobierno ha mostrado demasiada cercanía con Estados Unidos", añadió.

Pero por sobre todo, consideró preocupante que el Ejecutivo no haya respondido con claridad a la narrativa sobre pérdida de soberanía. "Pareciera que el Perú está tan temeroso de lo que Estados Unidos puede hacer a nuestros intereses, que estamos cediendo en demasía", sostuvo.

Narrativa de EE.UU. sobre soberanía podría escalar en medidas

En esa línea, alertó sobre el riesgo de que el discurso de la pérdida de soberanía impulsado desde Washington escale. "Mañana esta narrativa puede evolucionar a otros ámbitos que pueden implicar mayores presiones de EE.UU. contra el gobierno peruano", indicó.

Para el politólogo César Morales, tampoco se puede descartar que, dado el carácter de Donald Trump, se adopten decisiones unilaterales, por ejemplo, en materia de aranceles.

Sin embargo, consideró que la coyuntura también puede representar una oportunidad más que una amenaza. "Yo creo que es una oportunidad, tanto para establecer relaciones cordiales de cooperación con China como con Estados Unidos", afirmó. A su juicio, el vínculo con ambas potencias "debe mantenerse en el plano estrictamente diplomático y, en el ámbito comercial, regirse por las reglas establecidas por el Estado peruano".

Si sale fuera de ello, señala que la Cancillería cuenta con la experiencia necesaria para manejar esos escenarios. "Torre Tagle es madura en eso", indicó.

La mala conducción de la política exterior

Para el internacionalista, Óscar Vidarte, "nuestras autoridades, principalmente el presidente José Jerí y el premier Ernesto Álvarez, parecen no conocer cómo se maneja la política exterior".

Además, consideró que la Cancillería debería recuperar el protagonismo. Según sostiene, el país no puede darse el lujo de inclinarse abiertamente por una de las potencias.

"En esta competencia hegemónica lo peor que le puede pasar al Perú es acercarse a un otro bando, porque ambos son fundamentales", afirmó.

Por otro lado, el experto en relaciones internacionales César Morales afirmó que cualquier empresa extranjera en el país debe regirse bajo las normas del Estado peruano. Ello en relación a la no supervisión de Ositran en actividades del megapuerto.

Al cierre del 2025, el megapuerto de Chancay registró una recaudación aduanera superior a los S/1.037 millones. Sin embargo, en palabras del acalde de Chancay, Juan Álvarez, ese holgado ingreso no ha beneficiado en nada a la ciudad, apuntó a esta redacción.