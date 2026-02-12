A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde para muchos la vida resulta imposible, una familia peruana decidió levantar su propio paraíso en medio del frío intenso de los Andes centrales. En el distrito de Apata, provincia de Jauja, Valuis y Dalila construyeron pozas artesanales para la crianza de truchas, actividad que hoy les permite subsistir junto a la ganadería de alpacas y llamas.

Rodeados de manantiales, puquiales y aguas cristalinas que descienden de las nevadas, la pareja demuestra que es posible salir adelante en un entorno extremo que el mundo moderno parece haber olvidado.

Familia peruana desafía el frío andino con piscigranja artesanal y ganadería

El terreno se ubica cerca de la laguna de Atacocha, también conocida como Espejo, en una zona con vestigios preincas donde antiguamente habitaron los incas. Allí no crecen árboles y el mayor desafío es el frío constante, pero el recurso hídrico se convierte en su mayor tesoro.

"El amigo Luis prácticamente está en un paraíso, tiene agua, tiene bastante recurso hídrico, un campo bastante abierto. Sé que es pesado, duro, pero también tiene su recompensa. Qué maravillosa es la naturaleza", comentó el youtuber José Medrano, sorprendido por la magnitud del esfuerzo invertido en este emprendimiento familiar.

La piscicultura comenzó en pequeña escala y, con el paso del tiempo, fue consolidándose. Hoy, bajo el nombre de 'Truchas Juani', logran ejemplares que alcanzan hasta los tres kilos. "Nosotros nos animamos mirando, era una emoción. Hemos empezado produciendo en pequeña cantidad, pero ahora, gracias a Dios, hemos crecido ya un poco más y nuestra meta es ser más grandes", relató Valuis con orgullo.

Para ellos, la clave de los buenos resultados en piscicultura radica en la pureza del líquido elemento y en la limpieza permanente de las pozas para prevenir enfermedades en los peces. Aseguró que no puede descuidar un solo día este negocio. "Lo primero es tener agua de buena calidad y, segundo, es mantener todo limpio para que crezcan sanas. Es un trabajo fuerte", explicó.

En estas tierras altas también prosperan cultivos de papa andina y la crianza de camélidos, actividades que complementan la economía del hogar.