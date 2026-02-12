HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Todo sobre la posible censura de José Jerí | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Tendencias

Familia peruana vive SOLA a más de 4.000 m.s.n.m. y creó su propio paraíso productivo de truchas en los Andes: "Es un trabajo fuerte"

Productores acuícolas de Junín demostraron que es posible salir adelante en condiciones extremas, aprovechando la pureza del agua en las zonas altoandinas.

Emprendimiento familiar que desafía la naturaleza en los Andes.
Emprendimiento familiar que desafía la naturaleza en los Andes. | Foto: composición LR/YouTube

A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde para muchos la vida resulta imposible, una familia peruana decidió levantar su propio paraíso en medio del frío intenso de los Andes centrales. En el distrito de Apata, provincia de Jauja, Valuis y Dalila construyeron pozas artesanales para la crianza de truchas, actividad que hoy les permite subsistir junto a la ganadería de alpacas y llamas.

Rodeados de manantiales, puquiales y aguas cristalinas que descienden de las nevadas, la pareja demuestra que es posible salir adelante en un entorno extremo que el mundo moderno parece haber olvidado.

PUEDES VER: Obrero se vuelve viral al preparar café como barista profesional y desata reacciones: “Gana más”

lr.pe

Familia peruana desafía el frío andino con piscigranja artesanal y ganadería

El terreno se ubica cerca de la laguna de Atacocha, también conocida como Espejo, en una zona con vestigios preincas donde antiguamente habitaron los incas. Allí no crecen árboles y el mayor desafío es el frío constante, pero el recurso hídrico se convierte en su mayor tesoro.

"El amigo Luis prácticamente está en un paraíso, tiene agua, tiene bastante recurso hídrico, un campo bastante abierto. Sé que es pesado, duro, pero también tiene su recompensa. Qué maravillosa es la naturaleza", comentó el youtuber José Medrano, sorprendido por la magnitud del esfuerzo invertido en este emprendimiento familiar.

PUEDES VER: Turista australiano visita Puno y queda encantado con festividad de la Virgen de la Candelaria: "Nosotros no tenemos bailarines en la calle"

lr.pe

La piscicultura comenzó en pequeña escala y, con el paso del tiempo, fue consolidándose. Hoy, bajo el nombre de 'Truchas Juani', logran ejemplares que alcanzan hasta los tres kilos. "Nosotros nos animamos mirando, era una emoción. Hemos empezado produciendo en pequeña cantidad, pero ahora, gracias a Dios, hemos crecido ya un poco más y nuestra meta es ser más grandes", relató Valuis con orgullo.

Para ellos, la clave de los buenos resultados en piscicultura radica en la pureza del líquido elemento y en la limpieza permanente de las pozas para prevenir enfermedades en los peces. Aseguró que no puede descuidar un solo día este negocio. "Lo primero es tener agua de buena calidad y, segundo, es mantener todo limpio para que crezcan sanas. Es un trabajo fuerte", explicó.

En estas tierras altas también prosperan cultivos de papa andina y la crianza de camélidos, actividades que complementan la economía del hogar.

Notas relacionadas
Youtuber Furrey compra su primer departamento y pagará hipoteca por 30 años: "Me salió a buen precio"

Youtuber Furrey compra su primer departamento y pagará hipoteca por 30 años: "Me salió a buen precio"

LEER MÁS
Programa debut de Ric La Torre y ‘Samu’ recibe insólita donación en dólares durante streaming de María Pía Copello: “US$1.99, todo suma”

Programa debut de Ric La Torre y ‘Samu’ recibe insólita donación en dólares durante streaming de María Pía Copello: “US$1.99, todo suma”

LEER MÁS
Compró una botella de vino a S/175 en reconocido restaurante de Barranco y quedó en shock al ver su precio online: "Te venden la experiencia"

Compró una botella de vino a S/175 en reconocido restaurante de Barranco y quedó en shock al ver su precio online: "Te venden la experiencia"

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Profesor mexicano deja pensando a alumnos de la UNMSM tras proponer difícil ejercicio en un torneo de cálculo: “Los hice volar”

Profesor mexicano deja pensando a alumnos de la UNMSM tras proponer difícil ejercicio en un torneo de cálculo: “Los hice volar”

LEER MÁS
Peruano 'El Cañita' revela cómo pasó de no tener un sol a ganar 1 millón de dólares en TikTok

Peruano 'El Cañita' revela cómo pasó de no tener un sol a ganar 1 millón de dólares en TikTok

LEER MÁS
El boom de los podcast en Perú: las voces que nos acompañaron durante la cuarentena

El boom de los podcast en Perú: las voces que nos acompañaron durante la cuarentena

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Familia peruana vive SOLA a más de 4.000 m.s.n.m. y creó su propio paraíso productivo de truchas en los Andes: "Es un trabajo fuerte"

Fuerte incendio consume almacén clandestino de aerosoles en Huachipa tras reporte de explosiones en zona residencial

Cámaras de seguridad captaron el choque de Laura Spoya: su camioneta se estrelló y fue hospitalizada de emergencia

Tendencias

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Turista australiano visita Puno y queda encantando con festividad de la Virgen de la Candelaria: "Nosotros no tenemos bailarines en la calle"

Arzobispo de EE.UU. cita la canción de Bad Bunny en plena misa y causa sorpresa: "Si te quieres divertir"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Andrea Vidal fue seguida horas antes de ser asesinada: ordenan detención de su exnovio y otros 4 involucrados

Empresario Ji Wu Xiaodong desmiente versión de José Jerí: "El presidente está equivocado (...) Yo sí hablo español"

Deuda de López Aliaga con la Sunat representa solo el 0.34% de su fortuna

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025