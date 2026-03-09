Fuerza Popular y Avanza País se aprovechan de crisis energética para condicionar al Gobierno con el voto de confianza

Fuerza Popular y Avanza País se aprovechan de crisis energética para condicionar al Gobierno con el voto de confianza

La deflagración en Camisea no solo ha generado una crisis de GNV sino también política. Fuerza Popular y Avanza País, dos bancadas fuertes del Congreso, han condicionado su voto de confianza al recién nombrado gabinete ministerial de Denisse Miralles porque consideran que su gestión ante la escasez de gas no es la correcta.

Keiko Fujimori fue la primera en anunciar su postura. Durante una entrevista a Latina, informó que la bancada naranja no dará el sí si es que Miralles no elimina la suspensión de clases presenciales en Lima y Callao, medida que consideró “facilista” y que “no ayuda a resolver el problema”.

“Eso es lo que ocurre cuando tenemos un gobierno de izquierda, que no solo no sabe manejar la emergencia sino lo que es peor, la empeora. ¿Qué tienen que ver los niños en medio de esta crisis energética?”, manifestó y añadió que el “90% de los niños van a la escuela caminando” por lo que no tienen ningún sentido ordenar la virtualidad.

Incluso, “llamó la atención” a la líder de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) porque considera que tardó mucho en asistir al lugar de la deflagración. “Ha tardado 7 días”, dijo.

Fujimori no se detuvo ahí, sino que hasta brindó propuestas que considera Miralles debe tener en cuenta.

“Además de ayudar a las familias que se van a ver afectadas por la subida del precio de los balones de gas, se tiene que apoyar a los transportistas y a los taxistas. Hoy nuestro país tiene recursos pero lo que hace falta es una decisión rápida para enfrentar esta crisis”, expresó.

Tan solo una hora antes de que la lideresa de Fuerza Popular indicara ello, el Ministerio de Educación (Minedu) ya había oficializado la medida por medio de una resolución viceministerial.

En ella se advertía que las clases deben desarrollarse en modalidad virtual entre el lunes 9 y el 14 de marzo. Según apuntaron, la medida busca garantizar que el servicio educativo continúe mientras se reducen los desplazamientos en la ciudad.

“No se está paralizando la educación, la educación se mantiene. Son cinco días en que se están manteniendo las clases virtuales. Esta situación no es la deseable tampoco; nuestro país necesita orden, transparencia y unidad. Y esto, todos debemos poner el hombro para resolver una situación que no hemos causado”, dijo la primera ministra a Latina.

Avanza País también condiciona su voto

Posteriormente, tras la oficialización de la medida y el anuncio de Fuerza Popular, Avanza País también sentó postura.

Mantuvieron el mismo argumento del fujimorismo de rechazar las decisiones del Ejecutivo.

“El manejo de la crisis energética ha evidenciado improvisación, incapacidad y ausencia de liderazgo. La paralización del país no es una política pública seria sino una decisión irresponsable que perjudica a millones de peruanos”, se lee en el comunicado.

Informaron también que no asistirán a la conversación con el gabinete, el cual consideran que se ha formado en base a un “acuerdo político entre APP de César Acuña, Somos Perú y sectores de la izquierda”.

También, precisaron que promoverán la interpelación y posterior censura de los ministros de Energía y Minas (Minem) y Transportes y Comunicaciones (MTC), a quienes calificaron de “responsables políticos” de la crisis de GNV que afecta a la ciudadanía y a los sectores de transporte.