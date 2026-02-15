Irán y Estados Unidos celebrarán una segunda ronda de negociaciones nucleares en Ginebra

Manifestantes participan en una marcha en apoyo al pueblo iraní en Los Ángeles. Foto: AFP

Manifestantes participan en una marcha en apoyo al pueblo iraní en Los Ángeles. Foto: AFP

Irán confirmó este domingo que retomará el martes en Ginebra una segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos, en un nuevo intento por reactivar el diálogo diplomático tras semanas de tensión. El encuentro se realizará con la mediación de Omán y después de retomar las conversaciones indirectas iniciadas a comienzos de febrero.

El viceministro de Exteriores, Majid Takht-Ravanchi, indicó en una entrevista con la BBC que el debate seguirá adelante y sostuvo que “la pelota está en el tejado de EE. UU.”. Según afirmó, si Washington actúa “con sinceridad” es posible alcanzar un acuerdo, aunque subrayó que cualquier entendimiento debe limitarse estrictamente al dossier nuclear.

TE RECOMENDAMOS ¿FUNCIONAN LOS AMARRES DE AMOR? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El funcionario rechazó de plano la exigencia estadounidense de un “enriquecimiento cero” de uranio, al considerar que vulnera sus derechos econocidos por el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Para Teherán, detener por completo el enriquecimiento constituye una “línea roja”, pero el diplomático dejó abierta la posibilidad de “examinar compromisos” sobre el programa nuclear si, de manera paralela, se acordará el levantamiento de las sanciones económicas.

Acerca de la opción de retirar del país más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60% —un nivel cercano al 90% necesario para uso militar—, el viceministro señaló que “aún es pronto para anticipar resultados” en esta etapa del diálogo.

Descartan trato sobre programa de misiles

El Gobierno iraní reiteró que su capacidad de misiles balísticos no forma parte de la negociación. Takht-Ravanchi defendió este punto como un elemento esencial de la defensa nacional y recordó que, durante la llamada “guerra de los 12 días” de junio, este armamento fue decisivo frente a ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos.

“¿Cómo podríamos aceptar renunciar a nuestra capacidad defensiva?”, planteó el diplomático, en referencia a las presiones de Washington para incluir el programa de misiles y el respaldo de Teherán a actores regionales como Hizbulá y Hamás en un eventual acuerdo más amplio.

Las declaraciones llegan después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara el viernes que un cambio de régimen sería “lo mejor que podría pasar” y anunciara el envío de un segundo portaaviones a Oriente Medio como medida de presión. El republicano ha insistido en que prefiere una solución diplomática, pero ha advertido que contempla acciones militares si las conversaciones fracasan.

PUEDES VER: El país de América Latina que desafía la hegemonía de Argentina y buscar exportar carne a China

Incentivos a EE. UU. para destrabar un acuerdo

Irán ha planteado posibles beneficios económicos para Washington como parte de un eventual pacto. El viceministro de Exteriores, Hamid Ghanbari, afirmó que, para que todo sea sostenible, Estados Unidos debería beneficiarse de sectores financieros “de alto rendimiento y retorno rápido”.

Según explicó a la agencia Fars, las negociaciones incluyen intereses comunes en ámbitos como el petróleo y el gas, las inversiones mineras e incluso la compra de aviones estadounidenses por parte del régimen. Ghanbari añadió que los activos bloqueados en el extranjero también forman parte central de la discusión y que su liberación debe ser “real y utilizable”, no meramente simbólica o temporal.

El diplomático consideró, además, la propuesta de diluir el uranio enriquecido al 60% como una señal de la disposición de este país de medio oriente a alcanzar un trato, siempre que vaya acompañada del levantamiento efectivo de las sanciones.

Contactos reanudados tras la guerra de los 12 días

Irán y EE. UU. reanudaron el 6 de febrero las negociaciones indirectas bajo mediación omaní, en su primer encuentro desde la guerra de los 12 días entre Teherán y Tel Aviv, en la que Washington participó con bombardeos contra instalaciones nucleares. Ambas delegaciones calificaron aquella reunión como “positiva” y acordaron volver a verse, pese a las profundas diferencias existentes.

Desde el lado estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en la Conferencia de Seguridad de Múnich que la administración Trump prioriza la vía diplomática para resolver sus diferencias, aunque reconoció que alcanzar un acuerdo será “muy difícil”.

La segunda ronda prevista en Ginebra aparece así como una nueva prueba para medir si ambas partes están dispuestas a acercar posiciones en un contexto marcado por la presión militar, las sanciones económicas y la desconfianza mutua.