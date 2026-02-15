HOYSuscripcion LR Focus

Declaran días no laborables este 16 y 17 de febrero en esta provincia: medida alcanza a sector público y privado

La disposición fue oficializada mediante un decreto regional y precisa que, aunque se le denomine “feriado local”, las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas posteriormente.

Huamanga tendrá como días no laborables el lunes 16 y martes 17 de febrero por el Carnaval Ayacuchano 2026
Huamanga tendrá como días no laborables el lunes 16 y martes 17 de febrero por el Carnaval Ayacuchano 2026 | Foto: Gobierno Regional de Ayacucho

El lunes 16 y martes 17 de febrero han sido declarados días no laborables para los servidores públicos y privados de la provincia de Huamanga, según lo establece el Decreto Regional N.° 00001-2026-GRA/GR emitido el 6 de febrero por el Gobierno Regional de Ayacucho. La disposición aplica únicamente en esta jurisdicción y se enmarca en las celebraciones oficiales programadas en la zona.

La medida responde al desarrollo del Carnaval Ayacuchano 2026, festividad tradicional de la región que cuenta con reconocimiento nacional, ya que esta celebración fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación el 4 de diciembre de 2003. De esta manera, aunque no existen feriados nacionales vigentes en este periodo, sí se vienen estableciendo jornadas no laborables focalizados en determinadas provincias del país.

Días no laborables tendrán que ser compensados posteriormente

La disposición establece que las horas dejadas de laborar deberán recuperarse, conforme a lo que determinen las propias entidades públicas y, en el caso del sector privado, previo acuerdo entre empleadores y trabajadores. De esta manera, no se trata de un descanso obligatorio a nivel nacional, sino de una jornada excepcional circunscrita a la provincia de Huamanga.

Con esta decisión, las autoridades regionales apuntan a facilitar la participación ciudadana en las actividades programadas, así como dinamizar el movimiento económico vinculado al turismo, comercio y servicios durante las celebraciones. La medida también busca reforzar el valor de las expresiones tradicionales que forman parte de la identidad ayacuchana.

¿Cómo se recuperarán las horas no trabajadas?

El decreto emitido por el Gobierno Regional de Ayacucho establece que los titulares de las entidades públicas de la provincia de Huamanga deberán organizar la recuperación dentro de los dos meses siguientes a la publicación de la norma, cumpliendo las formalidades legales. De esta manera, las instituciones tendrán plazo hasta abril para reprogramar las horas pendientes.

