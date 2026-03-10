HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     
Deportes

Revelan posible razón por la que Jairo Vélez se fue de Universitario: "Siempre habría alguien por encima de él"

El volante creativo sorprendió a los hinchas aliancistas por su destacada actuación en 'Matute'. Por este motivo, Gustavo Peralta contó la supuesta razón por la que dejó la 'U'.

Jairo Vélez y el motivo por el que habría dejado Universitario por Alianza Lima. Foto: Lr/ESPN
Jairo Vélez y el motivo por el que habría dejado Universitario por Alianza Lima. Foto: Lr/ESPN

El partido de Jairo Vélez con Alianza Lima ante Melgar, por la sexta fecha del Torneo Apertura, fue espectacular. El volante de 30 años sorprendió en el Estadio Alejandro Villanueva por su buena conducción y asistencias a sus compañeros. Sin duda, jugar libre como enganche o detrás del punta en el 1-4-2-3-1 beneficia su juego. Guede no volverá a poner tan atrás.

En la reciente emisión del programa 'Hablemos de MAX', transmitido por L1 MAX, el periodista Gustavo Peralta abordó la situación actual del hombre íntimo y reveló uno de los motivos que lo llevó a abandonar Ate.

lr.pe

¿Por qué Jairo Vélez se fue de Universitario?

Vélez la rompió en la Universidad César Vallejo y dejó huella en Universitario, aunque no fue titular indiscutible por la competencia en el puesto, la función que debía ejercer en la cancha e incluso el cambio de entrenador.

“Una de las razones por las que se fue de la 'U' es que, si Fossati se quedaba, no iba a jugar tanto. Si bien puede haber una valoración siempre iba a haber otro por encima en la 'U'. Cuando el se va, todavía no se iba Fossati, entonces pensó en Alianza Lima porque puede tener mayor protagonismo, porque juega diferente”, reveló Gustavo Peralta en L1 MAX.

lr.pe


¿En qué equipos ha jugado Jairo Vélez?

El futbolista de Alianza Lima ya estuvo anteriormente en clubes peruanos. Esta es la lista de equipos donde jugó el volante:

  • Vélez Sarsfield (Argentina)
  • Universidad Católica (Ecuador)
  • Universidad San Martín (Perú)
  • CF Atlante (México)
  • Cafetaleros de Chiapas (México)
  • Universidad César Vallejo (Perú)
  • Universitario de Deportes (Perú)

lr.pe

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Jairo Vélez?

El capitán aliancista no ocultó su deseo de ver a Jairo Vélez con la camiseta blanquirroja. "Sí me gustaría, ¿por qué no? Jairo Vélez es un gran jugador y lo viene demostrando partido a partido, como muchos chicos como Marco Huamán. Sería importante que se sumen a la selección peruana. Renzo Garcés también viene bien, así que nada, es un defensa goleador, tiene muchos goles. Tenemos varios compañeros que están haciendo bien las cosas", sentenció en zona mixta.


