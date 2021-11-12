HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Alfredo Bryce Echenique: el día que el escritor vio la película 'Un mundo para Julius'

El escritor se mostró conmovido tras el estreno y conversó con la actriz Mayella Lloclla . “Ha visto prácticamente reflejada su vida”.

Encuentro. Alfredo Bryce felicita a Mayella por interpretar a su nana. Foto: John Reyes/La República
Encuentro. Alfredo Bryce felicita a Mayella por interpretar a su nana. Foto: John Reyes/La República

(La nota 'Un mundo para Julius: Vilma se reencuentra con Bryce' fue publicada el 21 de noviembre de 2021 en la edición impresa)

“Tú eres mi Vilma”, le dijo Alfredo Bryce Echenique a Mayella Lloclla después de ver Un mundo para Julius en el Teatro Municipal. Le comentó que estaba “fascinado y conmovido” con la adaptación que hizo Rossana Díaz Costa de su novela, 50 años después de presentarla.

La noche del miércoles, antes de ver por primera vez su historia llevada al cine, el escritor recibió un homenaje dentro del teatro, pero no emitió comentarios antes de la función. El elenco lo había conocido en el rodaje de la película, pero esperaban hablar con él tras la proyección en la sala que tuvo límite de aforo, cintas que separaban las butacas y a la que solo se ingresaba con mascarillas.

Le preguntamos a Lloclla si al construir el personaje tuvo la certeza de que realmente era una de las mujeres más importantes en la vida del escritor. “No, y quisiera saberlo, pero aún no he podido hablar con él”, nos comentó tras posar en la Plazuela de las Artes con un traje inspirado en la cultura Nasca y una montera cusqueña. La actriz buscó a Bryce al terminar la función y esto le respondió sobre la joven de Puquio. “Me acerqué y me felicitó. Me dijo ‘estás estupenda, Mayella’, con su voz entrecortada, me conmovió muchísimo. La novela es autobiográfica, pero a veces no todos los personajes han estado. Tenía esa curiosidad, si Vilma existió o era, de repente, la fusión de varias nanas que él tuvo. Me dijo que era su nana y que se llamaba Vilma, y en honor a ella le puso el mismo nombre. Se me partió el corazón, fue muy emocionante. Fue muy emocionante ver reflejado a mi Julius en él y lo único que hice fue darle un gran abrazo. ¡Imagínate! Ha visto prácticamente reflejada su vida en pantalla grande”.

“La película sirve como espejo”

La directora Rossana Díaz Costa invitó a ver el filme a “la gente que ama la novela de Bryce” y que había “cumplido” con respetarla. “Van a encontrar ahí a Julius”.

Fiorella de Ferrari, Susan en Un mundo para Julius, nos comentó que la cinta “le tocó el corazón” y que era necesario seguir hablando de la desigualdad. “La película habla de todos estos temas que todavía tenemos que seguir no solo discutiendo, sino logrando que en nuestra cotidianidad las cosas se ordenen. Esta película sirve como espejo, porque no hemos cambiado tanto. Al menos (el cambio) está en nuestra narrativa, pero en la práctica uno no siente a ese Perú justo, un país que puede hablar de igualdad”.

Después de verla, sigue pensando que la adaptación con una perspectiva femenina “le hace justicia” al protagonista. “Es un niño sumamente sensible y entiende que las cosas no están bien. Él en sus silencios reclama y también a través de sus grandes gestos”.

Lloclla, que vio la película acompañada de su hijo Gael, dice que también pensó en la niñez y el machismo. “Mi hijo me dijo que le dio mucha pena que muchas personas queridas de Julius ya no lo acompañen, que sea un niño solo por más que tenga buena posición económica. He llorado mucho durante toda la función y al final, conmovedor. Me dio mucha pena por nuestros niños, ¡qué estamos haciendo! (Ser sensibles) los hará mejores personas. Debemos mejorar y darles mucho amor”.

Un mundo para Julius ya está en 70 salas de cine en Perú antes de su estreno en la televisión española.

