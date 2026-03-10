Candidata al Senado pide espacio para comunidad LGBTIQ+: “Estamos aquí para cambiar al país”

Leyla Huerta, candidata al Senado por el Partido Morado, fue entrevistada por Juliana Oxenford y cuestionó el hecho de que a las personas LGBTIQ+ no se les quiera dar espacio ni dejar hablar, a tal punto que llegan a ser víctimas de ataques y burlas. “Es una pena ver cómo los medios más amplios fomentan ello, ¿no? O sea, más que elevar el debate porque estamos aquí para cambiar al país… Estamos en una situación completamente desastrosa con leyes procrimen e inseguridad hasta el tope”, expresó la activista social.

En esa línea, la defensora de derechos humanos comentó que atraviesa un juicio contra el Estado por el pedido de su cambio de sexo en el DNI y reclamó, asimismo, que se intente “privar el derecho a la reproducción para darte el derecho a la identidad”. “Yo entendí que la institucionalidad es muy importante, y que eso no está pasando en el país actualmente”, agregó.

TE RECOMENDAMOS WOLFGANG GROZO: ¿QUIÉN ES? Y CRISIS DEL GAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Huerta es también directora de Féminas Perú, organización que lucha por alcanzar el reconocimiento y cumplimiento de derechos de las personas trans, por lo que su trabajo como activista viene desde años atrás. “Fundo Féminas porque sabía que era importante institucionalizarnos y vernos de esa manera, y presentarnos hacia la sociedad de esa forma. El activismo social funciona, pero tiene que crecer”, señaló.

“Mi mejor currículum es ese, haber formado una organización fuerte que no solamente sea en Lima, sino en Loreto, Arequipa, Cusco y Juliaca, y que se involucren políticas públicas para proteger a las personas en general. Y es importante entender que un país que discrimina un grupo humano termina discriminando al resto de personas”, argumentó la aspirante al Senado.