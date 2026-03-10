HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 10 de marzo | LR+ Noticias

Política

Candidata al Senado pide espacio para comunidad LGBTIQ+: “Estamos aquí para cambiar al país”

Leyla Huerta, candidata trans del Partido Morado, rechazó los ataques contra la comunidad LGBTIQ+ y remarcó, además, que "un país que discrimina a un grupo humano" termina afectando a toda la sociedad.

La activista social fue entrevistada en 'Arde Troya'.
La activista social fue entrevistada en 'Arde Troya'.

Leyla Huerta, candidata al Senado por el Partido Morado, fue entrevistada por Juliana Oxenford y cuestionó el hecho de que a las personas LGBTIQ+ no se les quiera dar espacio ni dejar hablar, a tal punto que llegan a ser víctimas de ataques y burlas. “Es una pena ver cómo los medios más amplios fomentan ello, ¿no? O sea, más que elevar el debate porque estamos aquí para cambiar al país… Estamos en una situación completamente desastrosa con leyes procrimen e inseguridad hasta el tope”, expresó la activista social.

Únete a nuestro canal de política y economía

En esa línea, la defensora de derechos humanos comentó que atraviesa un juicio contra el Estado por el pedido de su cambio de sexo en el DNI y reclamó, asimismo, que se intente “privar el derecho a la reproducción para darte el derecho a la identidad”. “Yo entendí que la institucionalidad es muy importante, y que eso no está pasando en el país actualmente”, agregó.

TE RECOMENDAMOS

WOLFGANG GROZO: ¿QUIÉN ES? Y CRISIS DEL GAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Huerta es también directora de Féminas Perú, organización que lucha por alcanzar el reconocimiento y cumplimiento de derechos de las personas trans, por lo que su trabajo como activista viene desde años atrás. “Fundo Féminas porque sabía que era importante institucionalizarnos y vernos de esa manera, y presentarnos hacia la sociedad de esa forma. El activismo social funciona, pero tiene que crecer”, señaló.

PUEDES VER: RMP sobre Wolfgang Grozo: “Representa el mismo discurso que Rafael López Aliaga, sin el balbuceo ni la misoginia”

lr.pe

“Mi mejor currículum es ese, haber formado una organización fuerte que no solamente sea en Lima, sino en Loreto, Arequipa, Cusco y Juliaca, y que se involucren políticas públicas para proteger a las personas en general. Y es importante entender que un país que discrimina un grupo humano termina discriminando al resto de personas”, argumentó la aspirante al Senado

Notas relacionadas
Congreso: primera ministra Denisse Miralles se reunirá este martes con bancada de Acción Popular

Congreso: primera ministra Denisse Miralles se reunirá este martes con bancada de Acción Popular

LEER MÁS
Comisión de Ética declara improcedente denuncia contra congresista Orué por uso de trabajador como chofer

Comisión de Ética declara improcedente denuncia contra congresista Orué por uso de trabajador como chofer

LEER MÁS
¿Cuál es la diferencia entre congresista, senador y diputado para las Elecciones 2026?

¿Cuál es la diferencia entre congresista, senador y diputado para las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Poder Judicial libera con fallo 'express' a 'Negro Marín', rival de 'El Monstruo', tras ser extraditado de España

Poder Judicial libera con fallo 'express' a 'Negro Marín', rival de 'El Monstruo', tras ser extraditado de España

LEER MÁS
Fuerza Popular y Avanza País se aprovechan de crisis energética para condicionar al Gobierno con el voto de confianza

Fuerza Popular y Avanza País se aprovechan de crisis energética para condicionar al Gobierno con el voto de confianza

LEER MÁS
Ministro de Salud planea renunciar a días del pedido de confianza, confirma Denisse Miralles

Ministro de Salud planea renunciar a días del pedido de confianza, confirma Denisse Miralles

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fuerza Popular y Avanza País se aprovechan de crisis energética para condicionar el voto de confianza

Barcelona vs Newcastle EN VIVO HOY: gol de Harvey Barnes en los minutos finales del partido de Champions League

Las dos únicas carreras de San Marcos en las que el 100% de postulantes ingresó en el examen de admisión 2026-II

Política

Fuerza Popular y Avanza País se aprovechan de crisis energética para condicionar el voto de confianza

Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: revisa los montos actualizados por distrito

Poder Judicial libera con fallo 'express' a 'Negro Marín', rival de 'El Monstruo', tras ser extraditado de España

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fuerza Popular y Avanza País se aprovechan de crisis energética para condicionar el voto de confianza

Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: revisa los montos actualizados por distrito

Poder Judicial libera con fallo 'express' a 'Negro Marín', rival de 'El Monstruo', tras ser extraditado de España

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025