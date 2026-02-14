Reniec revela nombres peruanos inspirados en el amor y la amistad para San Valentín | Composición LR/Andina

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) difundió una relación de peruanos con nombres inspirados en el amor y la amistad, con motivo de la celebración del Día de San Valentín este sábado 14 de febrero. La propuesta busca evidenciar la creatividad y la identidad de miles de ciudadanos cuyas denominaciones evocan sentimientos, símbolos románticos y expresiones vinculadas a esta fecha.

Según la institución, más de 38.000 personas en el país portan denominaciones asociadas al amor, ya sea en versiones tradicionales, fórmulas afectivas, palabras en otros idiomas o frases populares relacionadas con el romance y la camaradería.

Los nombres más curiosos inspirados en San Valentín

Entre las denominaciones con mayor presencia destacan las clásicas ligadas a la festividad. Valentín lidera el registro con 28.823 inscripciones, seguido de Amado, con 6.355, y Amada, con 2.514. Amor también aparece entre los más llamativos, con 448 ciudadanos que lo llevan como nombre propio.

Lista de nombres inspirados en el amor y la amistad. Foto: Reniec.

El padrón del Reniec incorpora además referencias simbólicas y culturales. Por ejemplo, Afrodita, la diosa del amor en la mitología griega, suma 194 personas. Otros nombres vinculados a sentimientos o muestras de afecto son Tesoro (98), Corazón (62), Cariño (39) y Beso (27).

También figuran combinaciones poco frecuentes, como Mi Cielo, San Valentín, Te Quiero y Mi Amor, que expresan afecto de manera directa.

La relación incluye alternativas en otros idiomas o términos populares, como Lover, Amore, Kiss, MyLife, Jeva y Polola. A ellos se añaden otras opciones asociadas con la pasión y la amistad, como Pasión, Amante, Celos, Cupido, Galán, Amistad y Amorcito.

Lista completa de nombres peruanos por Reniec

Valentín: 28.823

Amado: 6.355

Amada: 2.514

Amor: 448

Afrodita: 194

Tesoro: 98

Lover: 67

Corazón: 62

Cariño: 39

Beso: 27

Amore: 18

Kiss: 18

Mi cielo: 16

Pasión: 15

Amante: 14

San Valentín: 4

Celos: 3

Cupido: 2

Jeva: 2

Mylife: 2

Polola: 2

Amorcito: 2

Amistad: 5

Galán: 1

Te quiero: 1

Mi amor: 1

Certificado de soltería: cómo solicitarlo en línea por San Valentín

Con motivo de San Valentín 2026, el Reniec recordó que los ciudadanos pueden gestionar la Constancia Negativa de Matrimonio, documento que acredita legalmente que una persona no registra vínculo matrimonial en el país. Este comprobante, conocido como constancia de soltería, puede emplearse en distintos trámites personales o administrativos.

El proceso se realiza de manera virtual mediante la Mesa de Partes de la institución y está habilitado para mayores de 18 años. El trámite cuesta S/4,10 y, tras la evaluación correspondiente, el documento se remite al correo electrónico del solicitante o a través de la misma plataforma digital.

