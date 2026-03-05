HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cienciano vs Melgar EN VIVO por la Copa Sudamericana 2026
Cienciano vs Melgar EN VIVO por la Copa Sudamericana 2026     Cienciano vs Melgar EN VIVO por la Copa Sudamericana 2026     Cienciano vs Melgar EN VIVO por la Copa Sudamericana 2026     
EN VIVO

Debate Electoral 2026: Edwin Donayre vs César Zumaeta | Epicentro Electoral - Réplica

Cine y series

Jafar Panahi en “Taxi Teherán”, obra maestra del cine iraní

A pesar de las restricciones, Panahi continúa desafiando su situación actual, creando su última película, "Un simple accidente", candidata al Oscar 2026 como Mejor Película Extranjera.

Jafar Panahi. Foto: Difusión.
Jafar Panahi. Foto: Difusión.

En el 2025 se cumplieron diez años de la película iraní Taxi Teherán de Jafar Panahi. Panahi es uno de los cineastas más trascendentales de nuestro tiempo. Su obra es reconocida por los especialistas más exigentes, los críticos más temidos, los cinéfilos y, como tiene que ser, el público en general. En cuanto al último aspecto, el interesado en conocer su obra solo debe estar dispuesto a ver algo distinto y no tardará en ser parte de la magia visual que caracteriza a su trabajo. Esa magia no proviene de diálogos rimbombantes, tampoco de escenarios trabajados en los más mínimos detalles. El hechizo de su cine parte de la cotidianidad de los hombres y mujeres de Irán y, claro, también de la experimentación narrativa sin presentarse como tal. Para reforzar lo dicho, hay que consignar que Panahi ha ganado los máximos galardones de los festivales de cine de Cannes (2025), Venecia (2000) y Berlín (2015).

Taxi Teherán ganó precisamente el Oso de Oro del Festival Internacional de Cine de Berlín. Es una obra maestra que el año pasado cumplió su primera década y sigue vigente por su calidad formal y porque el contexto actual del mundo también contribuye a que sea así. En el año 2010, a Panahi se le prohibió filmar en su país; tampoco podía salir de él. En esas circunstancias, el mismo director decide ser el hombre orquesta de su docuficción. Implementó un taxi con tres cámaras ocultas y salió a recorrer las calles de Teherán, capital de Irán. En su tránsito, Panahi conoce a una variedad de personajes (actores no profesionales que por seguridad permanecen en el anonimato) que le hablan de la situación por la que atraviesa su país. Hay queja, pero igualmente naturalidad, al punto que varias veces me he preguntado si los pasajeros eran realmente actores o personas reales que subían por un servicio del chofer Panahi.

Panahi conversa con sus pasajeros, entre otras cosas, sobre las ejecuciones a los ladrones, los derechos humanos, directores y películas que, debido a las restricciones, no pueden llegar a Irán. Ahora que he vuelto a ver Taxi Teherán después de un tiempo, lo de Panahi, salvando las distancias en calidad, es muy parecido a los apuros de las stories que vemos en las redes sociales. La diferencia es que en las redes sociales suelen pasarse muchas tonterías, mientras que Panahi en esta película se jugó la vida.

Panahi es un cineasta valiente. Se supone que todo creador debe serlo. Pero en su caso hay que subrayarlo. De acuerdo con las últimas informaciones, el paradero de Panahi es ahora indeterminado. Se sabe que entra y sale de Irán desafiando las restricciones. Lo que es cierto es que el único lugar donde quiere hacer cine es en Irán.

Dato:

Un simple accidente es su última película filmada en la clandestinidad. Es candidata al Oscar 2026 a Mejor Película Extranjera y Mejor Guion Original. Va por Francia.

Notas relacionadas
Mario Bellatin por Mario Bellatin: “La matanza”

Mario Bellatin por Mario Bellatin: “La matanza”

LEER MÁS
Perú sin Alfredo Bryce en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Perú sin Alfredo Bryce en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

LEER MÁS
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Valentina Valiente' reparto: quiénes son los actores y actrices del elenco completo de la nueva novela de Latina

'Valentina Valiente' reparto: quiénes son los actores y actrices del elenco completo de la nueva novela de Latina

LEER MÁS
Juan Pablo Medina y Stephanie Cayo protagonizan 'DOC', la nueva serie médica de Netflix inspirada en una historia real

Juan Pablo Medina y Stephanie Cayo protagonizan 'DOC', la nueva serie médica de Netflix inspirada en una historia real

LEER MÁS
'La Reina del Flow 3' capítulos 20 al 40: dónde y cuándo ver los episodios completos de la serie colombiana online

'La Reina del Flow 3' capítulos 20 al 40: dónde y cuándo ver los episodios completos de la serie colombiana online

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jafar Panahi en “Taxi Teherán”, obra maestra del cine iraní

Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, propone aplicación de la eutanasia en el Perú

'Sinners', 'Una batalla tras otra', 'Bugonia' y más películas nominadas al Oscar 2026 vuelven a los cines a solo días de la premiación

Cine y series

'Sinners', 'Una batalla tras otra', 'Bugonia' y más películas nominadas al Oscar 2026 vuelven a los cines a solo días de la premiación

Robert Downey Jr., Anne Hathaway y Paul Mescal son los presentadores confirmados para los Oscar 2026

‘La muerte de Blancanieves’ llega a los cines peruanos: estreno, trama y tráiler de la terrorífica versión del clásico infantil

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, propone aplicación de la eutanasia en el Perú

Corte IDH condena a Perú por esterilización forzada de Celia Ramos Durand durante dictadura fujimorista

José Balcázar promulgó 8 leyes para crear nuevas universidades: proyectos no tienen financiamientos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025