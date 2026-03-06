HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Choque entre miniván y camión de carga deja cuatro fallecidos en Arequipa: un docente entre las víctimas

El choque ocurrió entre un remolcador y una minivan, dejando a los pasajeros heridos atrapados entre los asientos y los hierros retorcidos.

Allegados de las víctimas realizaron actividades solidarias para contribuir con las familias afectadas.
Allegados de las víctimas realizaron actividades solidarias para contribuir con las familias afectadas. | Composición LR | Difusión

Un lamentable accidente de tránsito tuvo lugar en la noche del jueves 5 de marzo, alrededor de las 11:50 p. m., en el kilómetro 1037+500 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa. De manera preliminar, se reportó el triste deceso de Abraham Jacobo Fuentes, profesor en la provincia de Islay e integrante de la agrupación folclórica Angel's.

Además, se confirmó el fallecimiento de Maribel Quispe Puma, conocida residente del área de Pampa Blanca. Las otras dos víctimas fatales serían ocupantes de la minivan, entre ellos Felipe Chulquipa Capa y Leoncio Gallegos Flores, quienes fueron mencionados por la Municipalidad de Cocachacra en su sitio web, expresando condolencias a sus familiares.

Caravelí: identifican a motociclista que perdió la vida tras accidente en la Panamericana Sur

Circunstancias del accidente

Según los primeros informes, el número total de víctimas mortales sería al menos de cuatro personas, mientras las autoridades siguen investigando para determinar las causas del siniestro.

El incidente ocurrió cuando una minivan con matrícula VDK-950, conducida por Jean Franco Tuya Medina (25), colisionó violentamente por alcance contra un vehículo remolcador de matrícula V5J-901, al mando de David Jesús Luque Pacco (40).

Heridos tras el incidente y diligencias

Respecto a los heridos, algunos fueron trasladados al hospital Honorio Delgado de Arequipa, entre ellos dos jóvenes, una de ellas menor de edad. Desde el nosocomio informaron que las personas heridas fueron identificadas como Quiroz Jacobo Grysell Mirella, de 18 años, y C.T.T, de 16 años, ambas con diagnóstico de policontusiones.

Se sabe que en Cocachacra se están llevando a cabo actividades solidarias para asistir a las familias que perdieron a sus seres queridos en esta dolorosa tragedia.

Las investigaciones están a cargo del fiscal Mauricio Rivera López, de la Fiscalía Penal Corporativa de Mollendo, para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

