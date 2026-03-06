HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Sigrid Bazán solicita a la PCM entregar bonos para transportistas de vehículos livianos afectados por el alza de costos

La legisladora enfatiza que la respuesta del Ejecutivo ha sido insuficiente y perjudica a transportistas y familias, generando un contexto complicado para el uso de combustibles.

Sigrid Bazán propone bono para transportistas de vehículos livianos afectados por el alza de costos.
Sigrid Bazán propone bono para transportistas de vehículos livianos afectados por el alza de costos. | Composición LR/Congreso del Perú

Frente a la crisis que vive el Perú a raíz de la ruptura del ducto de Camisea, la congresista Sigrid Bazán (Nuevo Perú) propuso, mediante un oficio dirigido a la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Denisse Miralles, la implementación de un bono para transportistas de vehículos livianos afectados por el alza de costos. 

Asimismo, planteó el congelamiento de las tarifas eléctricas domiciliarias y la promoción e implementación de energías renovables como una salida de largo plazo a la crisis energética. 

“Ante el desabastecimiento de gas natural que vive el país, hemos enviado un oficio a la PCM exigiendo medidas urgentes. Es inaceptable que el Ejecutivo responda a esta crisis recomendando el uso de combustibles más caros mientras transportistas y familias ven afectados sus bolsillos”, señaló a través de una publicación en sus redes sociales. 

En el documento presentado el 5 de marzo, Bazán sostuvo que las respuestas brindadas por el Ejecutivo frente a esta crisis energética han sido insuficientes y dejan en situación de desprotección a los transportistas de vehículos livianos y a las familias que podrían enfrentar un incremento en sus tarifas eléctricas domiciliarias. 

En ese sentido, precisó que la recomendación del Ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, de utilizar combustibles derivados del petróleo no toma en cuenta la crisis global de este recurso, lo que podría impactar directamente en el precio de estos combustibles.

Racionamiento de gas natural

Tras la fuga de gas ocurrida el 1 de marzo en el distrito de Megantoni, en Cusco, la empresa Cálidda informó, mediante un comunicado, que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró el Estado de Emergencia hasta el 14 de marzo, con el objetivo de permitir que la Transportadora de Gas del Perú (TGP) ejecute con la mayor rapidez posible los trabajos técnicos necesarios para superar la contingencia que afecta la entrega de gas natural a los concesionarios de distribución. 

Además, a través de la resolución se establece un mecanismo de racionamiento para el despacho de gas natural, priorizando el suministro a conexiones domiciliaria y comerciales, así como al transporte público masivo que utiliza exclusivamente GNV. Esta priorización no incluye a los vehículos de carga ni a los vehículos livianos como taxis, coasters o mototaxis, lo que podría generar una crisis de desavastecimiento de gas natural en Lima y Callao.

