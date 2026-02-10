HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Reniec lanza campaña en SJL y entrega DNI electrónico sin costo hasta el 27 de febrero

Este evento gratuito se extiende a otros distritos de la capital, brindando atención en lugares como Villa El Salvador, Los Olivos y el Cercado de Lima, con horarios variados.

La campaña de DNI electrónico gratuito será en SJL hasta el 27 de febrero en diversos establecimientos.
La campaña de DNI electrónico gratuito será en SJL hasta el 27 de febrero en diversos establecimientos. | La República | Renato Pajuelo

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puso en marcha la campaña ‘Verano Inclusivo 2026’, una iniciativa que busca reducir las brechas de identificación y facilitar el acceso gratuito al Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) en Lima, con especial énfasis en San Juan de Lurigancho (SJL), uno de los distritos con mayor demanda de trámites documentarios. El evento está dirigido principalmente a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, quienes podrán realizar diversos trámites sin costo durante el mes de febrero.

En SJL, Reniec ha habilitado dos puntos de atención. El primero funciona en la Subgerencia de Programas Sociales, ubicada en la avenida El Bosque 331, urbanización Canto Grande, a espaldas de Sedapal, donde la atención se brinda de lunes a viernes, de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., y estará disponible hasta el 27 de febrero de 2026. Asimismo, otro punto de atención opera en el Palacio Municipal, situado en la avenida Belisario Suárez 1075, Zona D, con horario de lunes a viernes, de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., aunque en este caso la atención estará habilitada hasta el 13 de febrero de 2026.

Verano Inclusivo 2026: otros distritos de Lima con atención gratuita de DNI electrónico

Estos son otros distritos de Lima donde también se realizará atención gratuita de DNI electrónico.

  • En Villa El Salvador, la atención se realiza en la Villa del Adulto Mayor, ubicada en el sector 3, grupo 8, de lunes a viernes, de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., hasta el 13 de febrero.
  • En Los Olivos, el punto de atención está en la explanada de la municipalidad, con horario de 9:00 a. m. a 2:00 p. m., también hasta el 13 de febrero.
  • En el Cercado de Lima, Reniec atiende en la Casa Vecinal N.° 1, ubicada en el jirón Cañete 100, a espaldas de la iglesia Santa Rosa de Lima, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m., con atención extendida hasta el 27 de febrero.
  • En Independencia, la atención se brinda en la Demuna, ubicada en la avenida Túpac Amaru, kilómetro 4.5, en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • En Comas, el servicio se ofrece en la Municipalidad de Comas, situada en la avenida España N.° 4, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • En Carabayllo, la atención se desarrolla en el Estadio Ricardo Palma, ubicado en la avenida San Martín 350, desde las 9:30 a. m. hasta la 1:00 p. m.
  • En San Borja, el punto de atención está en la I. E. 554 Virgen de Lourdes, con horario de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.
  • En Miraflores, la atención se realiza en la Casa Tovar, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.
  • En Jesús María, el servicio se ofrece en el local del CIAM, en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Durante el ‘Verano Inclusivo 2026’, Reniec atiende trámites vinculados al DNI electrónico, entre ellos la emisión del primer DNI, renovaciones, duplicados y la actualización de datos personales, sin costo para los beneficiarios.

