Sociedad

Reniec recuerda quiénes no necesitan renovar su DNI para votar en Elecciones 2026

Desde su presentación en abril de 2025, el DNI electrónico 3.0 se considera el documento de identidad más seguro de Latinoamérica; sin embargo, no es necesario tramitarlo antes de las Elecciones Generales de 2026.

A pocos meses de las Elecciones Generales 2026, Reniec aclara quiénes deben renovar su DNI y quiénes pueden votar con el documento vigente.
A pocos meses de las Elecciones Generales 2026, Reniec aclara quiénes deben renovar su DNI y quiénes pueden votar con el documento vigente. | Foto: Andina/CAN/Reniec/Composición LR

A pocos meses de las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) precisó qué ciudadanos deberán realizar trámites previos y quiénes podrán acudir a votar sin necesidad de renovar su documento. La entidad reiteró que contar con el DNI vigente es un requisito indispensable para participar en los comicios programados para el 12 de abril.

En ese contexto, se aclaró que no todos los ciudadanos están obligados a cambiar su documento por su edición electrónica 3.0. La condición principal para sufragar será que el Documento Nacional de Identidad se encuentre vigente hasta la fecha de la elección y que los datos consignados estén actualizados antes del cierre del padrón electoral.

PUEDES VER: Reniec lanza campaña en SJL y entrega DNI electrónico sin costo hasta el 27 de febrero

lr.pe

¿Se puede votar con DNI azul en 2026? Esto aclaró Reniec

Reniec informó que los ciudadanos mayores de 18 años podrán votar con el DNI azul siempre que este se mantenga vigente el día de las elecciones. No es obligatorio tramitar el documento si el documento convencional aún no ha caducado.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La entidad recordó que, aunque actualmente solo se imprime la versión 3.0, los documentos emitidos anteriormente conservan plena validez hasta la fecha de vencimiento que figura en la parte frontal de la tarjeta, ubicada en la zona superior derecha.

De esta manera, quienes tengan su identificación vigente no necesitan acudir a una oficina únicamente para cambiar de formato. La recomendación es verificar con anticipación la fecha de caducidad y evitar contratiempos cercanos a la jornada electoral

PUEDES VER: Año Escolar 2026: ¿qué hacer si mi hijo no obtuvo vacante en el colegio al cual postulé?

lr.pe

Quiénes sí deben renovar su DNI antes de las Elecciones Generales, según Reniec

Sí deberán realizar trámites quienes tengan el DNI vencido, extraviado o con datos desactualizados, especialmente en lo referido a la dirección domiciliaria. Reniec recordó que el cierre del padrón electoral está previsto para el 14 de octubre, fecha límite para que las actualizaciones puedan reflejarse en el registro oficial de votantes.

En caso de pérdida, los ciudadanos pueden solicitar el duplicado si el documento aún está vigente y no se encuentra dentro de los 60 días previos a su caducidad. El trámite puede efectuarse de manera virtual en determinados casos o presencial en los centros de atención.

Respecto a la renovación por vencimiento, los pagos varían según el tipo de documento. Para el caduco, el costo es de S/30.00 con el código de tributo 02121. En el caso del DNI electrónico, el monto es de S/41.00 con el código 00525. Reniec recomendó mantener el documento actualizado y vigente para evitar inconvenientes el día de la votación. Estos trámites pueden ser pagados a través de los canales digitales del Banco de la Nación, Yape o a través de Págalo.pe.

