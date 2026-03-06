HOYSuscripcion LR Focus

Crisis del GNV causaría mayor desabastecimiento de medicinas, advierte Adifan: “No podemos dejar a su suerte a la población”

Existe una alerta sobre posibles paralizaciones en la producción. La ausencia de energía podría complicar la disponibilidad de medicamentos vitales que ya son limitados, como la insulina.

La crisis por la restricción del suministro de gas natural en Perú podría impactar la producción de medicamentos, alertó la Asociación de Industrias Farmacéuticas.
La crisis por la restricción del suministro de gas natural en Perú podría impactar la producción de medicamentos, alertó la Asociación de Industrias Farmacéuticas. | composición LR

La restricción del suministro de gas natural en el Perú podría generar nuevas dificultades en la elaboración de medicamentos si se prolonga por varios días. Así lo estimó el decano de la Asociación de Industrias Farmacéuticas (Adifan), Anibal Díaz Robles, quien señaló que el rubro depende del insumo para el funcionamiento de las plantas de fabricación.

El representante del sector señaló que, por el momento, el impacto no se siente de manera directa porque se cuenta con reservas temporales de combustible. No obstante, advirtió que el panorama podría cambiar si la situación del GNV se extiende. “A medida que pase el tiempo, algunos equipos podrían dejar de operar y eso implicaría una paralización”, sostuvo.

Impacto en el abastecimiento de medicinas

El especialista explicó que, de prolongarse la crisis energética, podrían registrarse nueva escasez de fármacos, lo que agravaría las dificultades en el país. Actualmente, diversos productos enfrentan poca disponibilidad debido a retrasos en importaciones u observaciones regulatorias. “Hoy ya existe un desabastecimiento generalizado de varios productos, como la insulina”, precisó.

Por ello, señaló que en el corto plazo sería difícil distinguir si una eventual insuficiencia responde directamente al panorama o a los problemas previos en la cadena de suministro. Además, manifestó que las empresas producen múltiples medicamentos en una misma planta, por lo que aún no es posible identificar con certeza qué productos podrían verse afectados primero en caso de paralización de líneas de producción.

Servicios hospitalarios

El especialista también aseveró que el funcionamiento de servicios de salud en determinadas regiones podría verse impactado. Dijo que, si bien muchos hospitales operan gracias al sistema interconectado nacional —alimentado en gran parte por centrales hidroeléctricas—, existen zonas alejadas que no cuentan con ello, especialmente en algunas regiones de la Amazonía.

En esos casos, la generación eléctrica suele depender de combustibles líquidos como diésel. “En lugares donde no llega la red, se utilizan otros generadores. Se migra por su menor costo, y ahí podría haber complicaciones”, señaló.

¿Fallas del Estado?

Díaz Robles consideró que la situación actual evidencia fallas de planificación. Recordó que la pandemia de COVID-19 demostró la importancia de contar con una industria farmacéutica nacional sólida, ya que durante emergencias sanitarias, “lo que produce cada nación se destina primero a su población”.

En ese sentido, el vocero denunció que no considerar a la industria dentro de las prioridades estratégicas podría desalentar inversiones. “Si no se generan condiciones de estabilidad, algunos capitales pueden dejar de verla como una actividad rentable”, sostuvo. Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a fortalecer la planeación en materia energética. “El gas, como cualquier red de suministro, debe contar con planes de contingencia. No se puede dejar a la población a su suerte frente estos escenarios”, concluyó.

