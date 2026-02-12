HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

San Valentín 2026: ¿Necesitas demostrar que estás soltero o confirmar el estado civil de tu pareja? Reniec te ayuda a obtener el certificado de soltería

La constancia emitida por Reniec verifica legalmente que una persona no está casada. Este documento es crucial para diversos procesos legales o personales.

El trámite se realiza de manera virtual a través de la Mesa de Partes Virtual de Reniec, disponible para mayores de 18 años.
El trámite se realiza de manera virtual a través de la Mesa de Partes Virtual de Reniec, disponible para mayores de 18 años.

En el marco del Día de San Valentín 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recuerda a los ciudadanos que pueden solicitar la Constancia Negativa de Matrimonio, documento oficial que certifica que una persona no registra vínculo matrimonial inscrito en el país. Este documento es conocido comúnmente como certificado de soltería.

El trámite puede realizarse de manera virtual a través de la Mesa de Partes Virtual de la entidad, sin necesidad de acudir a una oficina presencial. La gestión está disponible para mayores de 18 años y requiere el pago de la tasa administrativa establecida por la institución.

Reniec: ¿qué es el certificado de soltería y para qué sirve?

La Constancia Negativa de Matrimonio, conocida comúnmente como certificado de soltería, es un documento emitido por Reniec que acredita que una persona no registra vínculo matrimonial inscrito en los registros civiles del país.

Este documento puede ser solicitado por cualquier ciudadano mayor de edad que necesite acreditar su estado civil ante diversas entidades o para fines personales. La constancia se sustenta en la información registrada oficialmente en la base de datos del organismo registral.

A diferencia de la información difundida en redes sociales u otros medios no oficiales, la constancia negativa tiene validez administrativa, ya que constituye una verificación legal del estado civil. Para iniciar el procedimiento, el solicitante debe contar con los datos completos de la persona que será consultada.

Paso a paso para solicitarla en línea desde la Mesa de Partes Virtual de Reniec

El primer paso consiste en realizar el pago por derecho de trámite, cuyo costo es de S/4.10, correspondiente al código 06645. El abono puede efectuarse mediante Yape y agentes BCP, generando previamente el ticket en la plataforma de recaudación de Reniec. También está habilitado el pago a través del Banco de la Nación o la plataforma Pagalo.pe.

Una vez efectuado el pago, el usuario debe ingresar a la Mesa de Partes Virtual de Reniec, ubicar la opción “Constancias Negativas de Inscripción de los Registros Civiles” y descargar el instructivo junto con el formato de solicitud. El documento debe completarse con los datos requeridos.

Posteriormente, se adjunta el formato llenado y el comprobante de pago en la plataforma virtual, ingresando como persona natural y consignando la información solicitada. Tras la revisión, la respuesta será enviada al correo electrónico registrado o mediante el mismo sistema digital.

