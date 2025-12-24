HOYSuscripcion LR Focus

Datos LR

Pavo, Guirnalda, Duende y Brindis: Reniec publica lista de nombres de peruanos inspirados en la Navidad

Entre los nombres destacados se encuentran los tradicionales como Jesús, María y José, así como opciones más originales como Pastorcita, Elfo y Niño Jesús.

La singulr conexión de los peruanos con la Navidad a través de sus nombres.
La singulr conexión de los peruanos con la Navidad a través de sus nombres.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) detalló una singular lista con los nombres de peruanos que tienen nombres relacionado con la Navidad. Esta costumbre de la entidad busca visibilizar la presencia de nombres originales que integran la identidad cultural peruana. Cabe resaltar, que el total de personas registradas son más de 2 millones.

Lista de nombres navideños en Perú. Foto: Reniec

Lista de nombres navideños en Perú. Foto: Reniec

Los nombres de peruanos más insólitos inspirados en la Navidad

De acuerdo al Reniec, en la lista de nombres inspirados en la Navidad hay desde los más tradicionales como Jesús, María, José y Ángeles, hasta los más curiosos e inusuales como Pavo, Duende, Guirnalda, Brindis, Reno e incluso Merry Christmas (Feliz Navidad en inglés).

Al respecto, la entidad resaltó la conexión de miles de peruanos con la Navidad a través de sus nombres y apellidos. "Diciembre no solo trae fe y regalos: también identificación", resaltaron en redes sociales. Como era de esperarse, la publicación generó reacciones de sorpresa y humor entre los usuarios, quienes destacaron cómo estas denominaciones reflejan el espíritu festivo en el país.

Un total de 16 personas en el Perú se llaman Guirnalda. Foto: Semana.com

Un total de 16 personas en el Perú se llaman Guirnalda. Foto: Semana.com

Lista completa del Reniec sobre los nombres inspirados en la Navidad

  • María — 1.205.888
  • José — 812.788
  • Jesús — 435.326
  • Ángeles — 359.586
  • Angélica — 75810
  • Belén — 56.276
  • José María — 43.222
  • Natividad — 38.352
  • Pastor — 35.240
  • Baltazar — 34.901
  • Gaspar — 30.955
  • María — 27.242
  • Niño — 16.739
  • Belén — 15.335
  • Melchor — 14.874
  • Noel — 11.710
  • Ángel — 4.499
  • Navidad — 1.468
  • Ángeles — 1.037
  • Duende — 825
  • Nacimiento — 311
  • Regalo — 130
  • Brindis — 106
  • Holy — 95
  • Noelia — 79
  • Niño Jesús — 75
  • Reno — 67
  • Guirnalda — 16
  • Elfo — 11
  • Christmas — 8
  • Navid — 4
  • Pastorcita — 4
  • Niño Jesús — 3
  • Pavo — 2
  • Merry Christmas — 1.
