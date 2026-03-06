El efectivo policial fue despedido por sus colegas de la comisaría de Aguaytia | Composición LR

Un oficial, identificado como José William Pérez Cubas (22), falleció en la madrugada del miércoles 4 de marzo tras consumir por error un yogur contaminado con sustancias tóxicas. Según la información de la Policía, el producto era una evidencia en una investigación en curso en la comisaría de Aguaytia, provincia de Padre Abad, Ucayali.

El efectivo, originario de Cajamarca, habría confundido una botella de yogur sin lactosa con un alimento inocuo mientras realizaba su turno en la mencionada dependencia. De acuerdo con fuentes locales, el producto había sido incautado horas antes y no había recibido el etiquetado adecuado ni las medidas estrictas de custodia necesarias.

Efectivo consumió evidencia en caso de envenenamiento

Las investigaciones indican que Pérez Cubas ingirió el producto contaminado mientras se encontraba en servicio. Posteriormente, mostró signos de un comportamiento errático, lo que llevó a sus compañeros a auxiliarlo y trasladarlo en una mototaxi al centro de salud más cercano.

A pesar de la rápida intervención, el suboficial Pérez no sobrevivió debido a una intoxicación severa. Además, la autopsia realizada en la morgue de Pucallpa busca esclarecer las causas exactas de su deceso para confirmar la naturaleza del veneno presente en el producto.

Es importante señalar que el yogur había sido decomisado días antes como parte de la investigación relacionada con otro deceso ocurrido en circunstancias similares.

