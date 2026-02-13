HOYSuscripcion LR Focus

Keiko Fujimori a favor de obligar a niñas a ser madres | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Peruana fue a renovar su DNI y descubrió que figuraba como casada desde hace 30 años con hombre que nunca conoció

Según explicó la señora Deidad Benalcázar, su 'cónyuge' al que nunca ha visto se ha casado tres veces y espera una respuesta del Ministerio Público o del Reniec para poder tramitar su documento de identidad.

Gran sorpresa se llevó Deidad Benalcázar al descubrir que le habían robado su identidad y que estaba casada con un hombre que no conocía.
Gran sorpresa se llevó Deidad Benalcázar al descubrir que le habían robado su identidad y que estaba casada con un hombre que no conocía.

Renovar su Documento Nacional de Identidad (DNI) de manera virtual terminó por destapar una historia que Deidad Judith Benalcázar Luna, de 51 años, jamás imaginó. Según explicó al medio Latina, cuando ingresó a la aplicacion del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) en marzo de 2025, el sistema le pidió actualizar su estado civil. Aunque estaba segura de que figuraba como soltera, le dijeron que en su ficha aparecía como casada desde 1996 y la boda se había celebrado en la Municipalidad de Huaral.

Tras descubrir la información, la señora Deidad se comunicó con la institución y le indicaron que existía un acta de matrimonio inscrita a su nombre. “Llamo al Reniec y me atiende una señorita. Me preguntó si era casada y yo le respondí que no, que nunca me había casado. Me dijo que había un acta de la Municipalidad de Huaral del año 1996”, relató. No obstante, la entidad no le explicó cómo otra persona pudo usar sus datos para formalizar ese supuesto vínculo.

Doña Deidad descubrió que también sacaron un pasaporte con su nombre

En 2010, cuando acudió a la Superintendencia Nacional de Migraciones para tramitar su primer pasaporte, también encontró una irregularidad. “En Migraciones me dijeron que yo iba a sacar un duplicado. Me pareció extraño porque yo nunca había solicitado un pasaporte con anterioridad. Me dijeron que el documento lo sacaron en 1995 y yo ni enterada. La señorita me dijo que yo no iba a tener problema porque podría sacar uno nuevo y el anterior se iba a anular”, recordó.

Ante esa situación, envió una carta a la entidad. En la fotografía descubrió que la que aparecía en la ficha no era ella, sino otra mujer. Pese a ello, decidió no continuar con el reclamo en ese momento.

Víctima de robo de identidad viajó a Huaral y constató que estaba casada hace 30 años

Lo sucedido en el Reniec la preocupó y para confirmar lo que figuraba en el sistema, viajó hasta Huaral y solicitó copia del documento de matrimonio. Allí constató que llevaba casi 30 años casada con Carlos Ernesto Portella Pareja, un hombre al que asegura no haber visto jamás. Además, mostró que el día del supuesto matrimonio se encontraba en el Cusco para el bautizo de su hijo.

“Son los mismos datos, la Libreta Electoral de tres cuerpos de ese entonces con el que sacaron el pasaporte. Hay incluso especies valoradas de personas que están trabajando en la Municipalidad de Huaral”, afirmó. También revisó la ficha del Reniec de quienes aparecían como testigos y se trataba de dos mujeres identificadas como Carmen Gamarra Velásquez quien ya falleció y Judith Jessica Paz Gamarra.

Supuesto esposo de doña Deidad se ha casado hasta en tres oportunidades

De acuerdo con la información policial, Carlos Ernesto Portella Pareja no registra domicilio real ni actividad en redes sociales. Se conoce que contrajo matrimonio en tres oportunidades, una en 1990, otro en 1996 con Deidad Benalcázar y en 1997. Incluso existe una denuncia en el Reniec porque habría intentado inscribir otra partida en la Municipalidad de Jesús María en 2022.

Carlos Ernesto Portella Pareja es el hombre con el que la señora Deidad Benalcázar supuestamente se casó en Huaral. Foto: composición LR/ Latina

Carlos Ernesto Portella Pareja es el hombre con el que la señora Deidad Benalcázar supuestamente se casó en Huaral.

La situación mantiene a Deidad sin poder renovar su DNI. Mientras no exista una orden judicial que anule el acta, continúa figurando como casada. “Me han dicho que tengo que esperar a que tenga una orden judicial. Cuantos años más tendré que esperar para que resuelvan mi caso. Esto me ha afectado moralmente y económicamente porque tengo que pagar abogados para que vean mi trámite”.

Señaló, además, que no obtiene respuesta del Ministerio Público, del Reniec ni de la Municipalidad de Huaral, pese a que el caso lleva más de un año.

