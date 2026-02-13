San Valentín: conoce los horarios del Metropolitano, Metro de Lima y corredores hoy 14 de febrero
Se recomienda a los usuarios planificar sus viajes, evitar horas punta y recargar sus tarjetas antes de usar el transporte para facilitar su movilidad.
Este 14 de febrero, con motivo del Día de San Valentín, los principales sistemas de transporte público de Lima y Callao funcionarán con sus horarios habituales, al no tratarse de un feriado ni de una fecha con disposición especial por parte de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).
En ese sentido, el Metropolitano, la Línea 1 y la Línea 2 del Metro de Lima, así como los corredores complementarios, atenderán en sus rangos regulares, garantizando la movilidad de los usuarios que se desplacen por la capital para celebrar esta fecha.
Horarios de Metropolitano, Línea 1 del Metro de Lima y Corredores durante San Valentín
Metropolitano
El Metropolitano operará con sus servicios troncales A, B y C entre las 5:00 a. m. y las 10:00 p. m., mientras que los buses alimentadores extenderán su atención hasta las 11:00 p. m. en sus rutas habituales. El servicio Expreso 5 circulará aproximadamente entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.
Línea 1 del Metro de Lima
La Línea 1 funcionará en su horario regular:
- Lunes a sábado: de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
- Domingos y feriados: de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.
Los trenes mantienen frecuencias variables según la demanda y las horas punta, que suelen concentrarse entre las primeras horas de la mañana y la tarde-noche.
Línea 2 del Metro de Lima
La Línea 2, en su tramo operativo, atenderá todos los días de 6:00 a. m. a 11:00 p. m., con apertura de estaciones minutos antes del inicio del servicio.
Corredores complementarios
Los corredores rojo, azul y morado circularán en sus recorridos habituales entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m., conectando los principales ejes viales de la ciudad.
Recomendaciones para los usuarios durante San Valentín
Ante el posible incremento de viajes por celebraciones y salidas nocturnas, se recomienda a los usuarios:
- Planificar sus desplazamientos con anticipación.
- Evitar las horas punta en la medida de lo posible.
- Recargar sus tarjetas antes de ingresar a las estaciones.
