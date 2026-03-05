Largas filas en Reniec por caída del sistema en sede de San Luis: ''Nos dijeron que volvamos mañana''

La oficina de Reniec en San Luis registró largas colas este 5 de marzo, generando malestar entre los usuarios. El colapso del sistema afectó los trámites programados. | composición LR

La mañana de este 5 de marzo, se reportó que la oficina de Reniec en San Luis presentó amplias colas, lo que generó malestar entre aquellos que fueron a realizar trámites bajo el fuerte sol limeño.

Preliminarmente, se supo que su red de operación sufrió un colapso, por lo cual los trabajadores habrían indicado al público que ''vuelvan el día de mañana'', fecha en la cual se volvería a operar con normalidad. Sin embargo, otras versiones afirmaron que ya se había restablecido el servicio, pero de manera inestable.

Se entregaron tickets para tratar de enumerarlos, pero señores manifestaron que eran fáciles de perder y que solo estaban escritos con lapicero. Además, una mujer afirmó la gravedad del panorama, ya que las filas rodeaban hasta tres cuadras: ''Ya estábamos llegando hasta la avenida de allá (av. San Luis). La Municipalidad nos dijo que nos retiremos''.

Molestias por pausa en atención de Reniec

Dentro de los presentes en la línea preferencial, se encontraban menores y personas de avanzada edad, que lucían cansados y protegiéndose del calor con gorros y papeles.

Las quejas también incluían el hecho de que no sería la primera vez que la interfaz se satura. ''Pero para pagar sí hay'', indicó con fastidio una adulta mayor, quien aseguró que era la cuarta vez que acudía a la dependencia sin poder recibir su documentación.

Otra joven afirmó que les habían recomendado realizar de manera online los papeleos: ''Si no funciona en persona, peor será en virtual'', dijo con evidente frustración.

Informan sobre fallas en Reniec

Por medio de su cuenta de X, Reniec avisó que el servicio de recojo de DNIe presenta ''intermitencias en el sistema'', lo cual afecta solo la plataforma de entrega de DNI electrónico en oficinas.

Afirmaron que su equipo se encuentra trabajando en el restablecimiento durante las próximas horas. Por último, instaron a la población a estar atentos a sus canales oficiales.

Hacia el mediodía, este medio confirmó que la sede en Miraflores también se encontraba con un tumulto de gente alrededor de las puertas, debido a que estaba clausurada.

