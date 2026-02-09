HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Más de 103 mil peruanos aún tienen el DNI amarillo: Reniec amplía horario para actualizar documento antes del 12 de abril

La falta de actualización del documento en ciudadanos mayores de edad puede generar confusión en el padrón electoral y dar lugar a desinformación, como ocurrió en procesos anteriores con versiones que señalaban, de manera errónea, que menores de edad habían votado.

Reniec invoca a ciudadanos que ya cumplieron 18 años cambiar su DNI amarillo por el electrónico.
Reniec invoca a ciudadanos que ya cumplieron 18 años cambiar su DNI amarillo por el electrónico. | Foto: Reniec

A solo dos meses de las Elecciones Generales 2026, en las que más de 27 millones de ciudadanos deberán acudir a las urnas para elegir al próximo presidente del Perú y a los nuevos integrantes del Congreso, una cifra genera alerta. De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), alrededor de 103.000 peruanos que ya cumplieron 18 años todavía conservan el DNI de color amarillo.

Esta situación quedó evidenciada luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobara el padrón electoral el 14 de diciembre de 2025. En dicho registro se identificó que miles de ciudadanos aún no renovaron su documento de identidad, lo que podría generar confusión y alimentar versiones erróneas, como la idea de que menores de edad participan en los comicios.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO REAPARECE Y BAD BUNNY HACIENDO HISTORIA EN EL SUPER BOWL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Reniec inició convocatoria con 400 empleos en todo el Perú y con sueldos por más de S/2.700: cómo postular

lr.pe

Ante este panorama, Manuel Chuquillanqui, subdirector del Registro Electoral de Reniec, explicó a la Agencia Andina que la entidad puso en marcha diversas acciones para impulsar la actualización del DNI. Entre ellas se incluyen campañas informativas y jornadas gratuitas a nivel nacional, con el objetivo de que los electores no enfrenten inconvenientes al momento de votar.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

“Buscamos que la ciudadanía mantenga su documento actualizado, tanto en datos como en fotografía, de modo que puedan ejercer su derecho al voto sin problemas el próximo 12 de abril”, señaló Chuquillanqui. Desde Reniec también recordaron que este proceso ayuda a evitar desinformación, como ocurrió en las elecciones de 2021, cuando circularon afirmaciones falsas sobre supuestos votos emitidos por niños, basadas en fotografías antiguas de ciudadanos que ya eran mayores de edad.

Reniec anunció la ampliación de su horario de atención, que incluye fines de semana. Foto: Reniec

Reniec anunció la ampliación de su horario de atención, que incluye fines de semana. Foto: Reniec

PUEDES VER: Reniec anuncia que estas oficinas funcionarán el sábado 7 y domingo 8 de febrero: conoce las sedes confirmadas para trámites de DNI

lr.pe

Reniec amplía horario de atención para actualizar datos y cambio de DNI amarillo al electrónico

Como parte de estas medidas, Reniec anunció la ampliación de su horario de atención, que incluye fines de semana. Desde el lunes 2 de febrero y durante todo el mes, varias oficinas en Lima y regiones cercanas atenderán por más horas para responder a la alta demanda de trámites relacionados con el DNI, además de reducir la congestión en sus locales.

Sedes con horario extendido de 06:15 a. m. a 07:45 p. m.

Para este periodo de febrero 2026, la institución ha seleccionado cuatro sedes estratégicas que operarán en jornada doble, permitiendo que tanto trabajadores como estudiantes puedan acudir fuera de las horas convencionales. Las oficinas habilitadas son:

  • OR Miraflores
  • OR Independencia
  • OR Jesús María
  • OR Cañete

En estos puntos, los ciudadanos podrán gestionar la emisión de nuevos documentos y recoger aquellos que ya se encuentren listos.

Recomendaciones de Reniec ante ampliación de horarios en sedes

Finalmente, Reniec recomendó a los usuarios verificar previamente si su trámite se encuentra completamente listo antes de acudir a la oficina correspondiente. También recordó que varios procedimientos, como el duplicado, la renovación o la rectificación de domicilio y estado civil, pueden realizarse de forma digital a través de sus canales oficiales. Conoce aquí cuáles son.

Notas relacionadas
¿Cómo acceder a los exámenes gratuitos de detección de cáncer en Perú? Conoce los establecimientos disponibles

¿Cómo acceder a los exámenes gratuitos de detección de cáncer en Perú? Conoce los establecimientos disponibles

LEER MÁS
Reniec lanza campaña Verano Inclusivo 2026: obtén tu DNI electrónico GRATIS en más de 10 distritos de Lima en febrero

Reniec lanza campaña Verano Inclusivo 2026: obtén tu DNI electrónico GRATIS en más de 10 distritos de Lima en febrero

LEER MÁS
Reniec anuncia que estas oficinas funcionarán el sábado 7 y domingo 8 de febrero: conoce las sedes confirmadas para trámites de DNI

Reniec anuncia que estas oficinas funcionarán el sábado 7 y domingo 8 de febrero: conoce las sedes confirmadas para trámites de DNI

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía que disparó a civil en Los Olivos será dado de baja y afrontará proceso penal: "Tiene que ser detenido"

Policía que disparó a civil en Los Olivos será dado de baja y afrontará proceso penal: "Tiene que ser detenido"

LEER MÁS
Cerrarán playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero por acumulación de basura: "No se ha logrado el cambio"

Cerrarán playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero por acumulación de basura: "No se ha logrado el cambio"

LEER MÁS
Técnico de la Marina fallece atropellado cuando intentaba impedir el robo de su auto en San Martín de Porres

Técnico de la Marina fallece atropellado cuando intentaba impedir el robo de su auto en San Martín de Porres

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

México envía a Cuba dos buques con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria en medio de tensiones con EE. UU.

Gobierno autoriza S/ 14.9 millones para compensar a 1,495 extrabajadores inscritos en el RNTCI por ceses irregulares

[L1 Max, En Vivo] FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso HOY por la Liga 1: ¡golazo de Hernán Barcos!

Sociedad

Matan a golpes a un joven durante una yunza en Lambayeque

Estos distritos de Lima Metropolitana no tendrán agua hasta por 8 horas este martes 10 de febrero, según Sedapal

Campaña nacional de vacunación gratuita en febrero: consulta regiones y requisitos establecidos por el Minsa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra sobre requisas en Barbadillo: “A Fujimori nunca le hicieron una, la orden viene de arriba"

Elecciones 2026: ¿qué es la valla electoral y cómo funciona?

Betssy Chávez: Poder Judicial admite a trámite habeas corpus para la entrega inmediata del salvoconducto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025