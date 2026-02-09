Más de 103 mil peruanos aún tienen el DNI amarillo: Reniec amplía horario para actualizar documento antes del 12 de abril

Reniec invoca a ciudadanos que ya cumplieron 18 años cambiar su DNI amarillo por el electrónico. | Foto: Reniec

Reniec invoca a ciudadanos que ya cumplieron 18 años cambiar su DNI amarillo por el electrónico. | Foto: Reniec

A solo dos meses de las Elecciones Generales 2026, en las que más de 27 millones de ciudadanos deberán acudir a las urnas para elegir al próximo presidente del Perú y a los nuevos integrantes del Congreso, una cifra genera alerta. De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), alrededor de 103.000 peruanos que ya cumplieron 18 años todavía conservan el DNI de color amarillo.

Esta situación quedó evidenciada luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobara el padrón electoral el 14 de diciembre de 2025. En dicho registro se identificó que miles de ciudadanos aún no renovaron su documento de identidad, lo que podría generar confusión y alimentar versiones erróneas, como la idea de que menores de edad participan en los comicios.

Ante este panorama, Manuel Chuquillanqui, subdirector del Registro Electoral de Reniec, explicó a la Agencia Andina que la entidad puso en marcha diversas acciones para impulsar la actualización del DNI. Entre ellas se incluyen campañas informativas y jornadas gratuitas a nivel nacional, con el objetivo de que los electores no enfrenten inconvenientes al momento de votar.

“Buscamos que la ciudadanía mantenga su documento actualizado, tanto en datos como en fotografía, de modo que puedan ejercer su derecho al voto sin problemas el próximo 12 de abril”, señaló Chuquillanqui. Desde Reniec también recordaron que este proceso ayuda a evitar desinformación, como ocurrió en las elecciones de 2021, cuando circularon afirmaciones falsas sobre supuestos votos emitidos por niños, basadas en fotografías antiguas de ciudadanos que ya eran mayores de edad.

Reniec amplía horario de atención para actualizar datos y cambio de DNI amarillo al electrónico

Como parte de estas medidas, Reniec anunció la ampliación de su horario de atención, que incluye fines de semana. Desde el lunes 2 de febrero y durante todo el mes, varias oficinas en Lima y regiones cercanas atenderán por más horas para responder a la alta demanda de trámites relacionados con el DNI, además de reducir la congestión en sus locales.

Sedes con horario extendido de 06:15 a. m. a 07:45 p. m.

Para este periodo de febrero 2026, la institución ha seleccionado cuatro sedes estratégicas que operarán en jornada doble, permitiendo que tanto trabajadores como estudiantes puedan acudir fuera de las horas convencionales. Las oficinas habilitadas son:

OR Miraflores

OR Independencia

OR Jesús María

OR Cañete

En estos puntos, los ciudadanos podrán gestionar la emisión de nuevos documentos y recoger aquellos que ya se encuentren listos.

Recomendaciones de Reniec ante ampliación de horarios en sedes

Finalmente, Reniec recomendó a los usuarios verificar previamente si su trámite se encuentra completamente listo antes de acudir a la oficina correspondiente. También recordó que varios procedimientos, como el duplicado, la renovación o la rectificación de domicilio y estado civil, pueden realizarse de forma digital a través de sus canales oficiales. Conoce aquí cuáles son.