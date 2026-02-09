Renovación virtual de tu DNI, vía Reniec: qué necesitas y cómo hacerlo paso a paso

La renovación virtual del DNI está habilitada para quienes tengan el documento vencido o por caducar en menos de 60 días. | Foto: Andina

Ante la proximidad de las Elecciones Generales y las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó que varios trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI) pueden realizarse de manera virtual. Entre ellos se encuentra la actualización del DNI electrónico, disponible a través de su plataforma digital.

La entidad precisó que, aunque el padrón para los comicios ya fue cerrado el 14 de octubre de 2025, los cambios efectuados hasta el 7 de abril de 2026 sí serán considerados para las Elecciones Regionales y Municipales. En ese contexto, la encargada del registro ciudadano en Perú recomienda a los ciudadanos optar por los trámites online para reducir tiempos de espera y evitar aglomeraciones en sus oficinas.

¿Quiénes pueden renovar el DNI electrónico por internet, según Reniec?

Reniec informó que el trámite virtual del DNIe está habilitada para personas mayores de edad cuyo documento se encuentre vencido o dentro de los 60 días previos a su caducidad. Asimismo, pueden acceder a este trámite quienes deseen actualizar su fotografía, modificar su dirección domiciliaria, cambiar la condición de donación de órganos o actualizar su estado civil de soltero a casado, siempre que el acta correspondiente esté registrada en la base de datos.

Para realizar esta solicitud por internet, es obligatorio contar con el aplicativo DNI BioFacial instalado en el teléfono móvil, el cual permite validar la identidad mediante el reconocimiento facial. Además, el ciudadano debe efectuar el pago correspondiente, que es de S/41 si renueva un DNI electrónico. Este puede realizarse a través de Yape, agentes bancarios, el Banco de la Nación, la plataforma Pagalo.pe o directamente durante el trámite en la web mediante tarjeta de débito o crédito.

Casos en los que la renovación del DNI no se puede realizar de forma virtual

Reniec precisó que existen situaciones en las que este trámite no puede efectuarse de manera online. Entre ellas se encuentran los trámites solicitados por menores de edad, personas con discapacidad permanente y ciudadanos que requieran modificar datos como el grado de instrucción o la firma.

Tampoco está habilitada la vía virtual para quienes desean cambiar su estado civil de casado a divorciado o viudo. En estos casos, los ciudadanos deben acudir de manera presencial a una agencia de Reniec y presentar la documentación correspondiente.

La Reniec recordó que, una vez iniciado el trámite virtual, el ciudadano puede hacer seguimiento al estado de su solicitud a través de la web institucional. Cuando el proceso se encuentre concluido, podrá recoger su nuevo DNI en la oficina seleccionada, sin necesidad de programar una cita previa.

