Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV
8M: Las deudas del Estado con las mujeres | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Chofer atropella a hombre que iba por la vereda en Jesús María y termina volcado al chocar con otro auto

La persona agraviada señaló que el autor del siniestro mintió en el parte policial y solo pagará gastos del tratamiento. No obstante, requiere de una cirugía que lo imposibilitará de laborar por algunos meses. 

La víctima que se dedica a realizar terapias terminó con las manos vendadas y no pueda trabajar.
La víctima que se dedica a realizar terapias terminó con las manos vendadas y no pueda trabajar. | Foto: composición LR/ Latina

Un peatón resultó herido en un accidente de tránsito cuando se desplazaba por una calle de Jesús María. Un automóvil que circulaba a alta velocidad embistió y dejó a Jurgen Samuel Jara, con fracturas en los brazos, hecho que lo imposibilita de trabajar y generar el sustento para su familia.

Imágenes registradas por cámaras de seguridad de la zona mostraron que varias unidades esperaban en el cruce mientras el semáforo cambiaba a luz verde. En ese momento, la camioneta de propiedad de Gustavo José Salazar Torres (33) perdió el control, impactó contra la víctima y terminó volcándose.

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La víctima fue identificada como Jurgen Samuel Jara, quien fue atropellado mientras caminaba por la vereda en Jesús María. Foto: composición LR/ Latina

La víctima fue identificada como Jurgen Samuel Jara, quien fue atropellado mientras caminaba por la vereda en Jesús María. Foto: composición LR/ Latina

El afectado es médico tecnólogo dedicado a realizar terapias para pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Según relató a ATV Noticias y Latina, los médicos le indicaron que no podrá utilizar sus extremidades durante seis meses y que posiblemente necesitará una intervención quirúrgica. El proceso completo de recuperación podría extenderse hasta un año.

De acuerdo con el testimonio del afectado, el padre del chofer se ofreció a cubrir los gastos médicos. “El padre del conductor se me acercó y me dijo que iba a pagar el tratamiento. Yo le respondí que no solo es eso. No podré trabajar durante todo este tiempo y tengo responsabilidades bancarias. Además, tengo pacientes que debo atender. Hoy tenía seis consultas programadas y tuve que derivarlas a colegas”.

Cobradora fallece al caer de cúster y ser atropellada por la misma unidad en Santa Anita: testigos señalan exceso de velocidad

Víctima cuestiona acta policial del choque porque no corresponde con lo sucedido

Jara manifestó que el informe elaborado por la policía no refleja lo ocurrido el 5 de marzo. El documento señala que él cruzó por un punto no habilitado para transeúntes y que el semáforo se encontraba en verde para los conductores.

Sin embargo, el agraviado sostuvo una versión distinta. Indicó que había dejado su transporte en un estacionamiento y caminaba hacia una clínica cercana para acompañar a un amigo a una consulta con un neumólogo.

“Crucé cuando el semáforo estaba en verde para peatones y en rojo para los autos. Yo caminaba por la vereda; en ningún momento bajé a la pista. El vehículo apareció a gran velocidad y me embistió, además de impactar al otro carro”, declaró.

El hombre también señaló que la situación pudo ser más grave, ya que una persona adulta mayor se encontraba cerca del lugar del accidente al momento del impacto.

