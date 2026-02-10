HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      
EN VIVO

Cárceles de lujo y Norma Yarrow solicita cierre del despacho de José Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Año Escolar 2026: ¿qué hacer si mi hijo no obtuvo vacante en el colegio al cual postulé?

Los padres deben registrarse en línea y priorizar colegios en la plataforma. El proceso se basa en criterios claros, favoreciendo necesidades educativas y relación familiar.

Matrícula virtual para el nuevo año escolar 2026. Foto: Carlos Contreras / La República
Matrícula virtual para el nuevo año escolar 2026. Foto: Carlos Contreras / La República | Carlos Contreras / La República

Con el inicio del proceso oficial para conocer la asignación de vacantes escolares del 2026, miles de familias peruanas ya comenzaron a revisar si sus hijos consiguieron un cupo en la institución de su preferencia. Desde el Ministerio de Educación (Minedu) se habilitó la plataforma digital que permite consultar los resultados. Esta herramienta está diseñada para optimizar el acceso a las escuelas públicas sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Para los padres y tutores que revisen el portal y descubran que el menor no tiene vacante asignada durante la primera etapa, el Minedu ha dado una opción. Desde el 23 de febrero se habilitará un periodo complementario, en el cual se podrá verificar otro centro que aún cuente con disponibilidad y volver a presentar una solicitud. Este nuevo tramo también está dirigido a quienes no realizaron el registro en la fase inicial.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO REAPARECE Y BAD BUNNY HACIENDO HISTORIA EN EL SUPER BOWL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

lr.pe

Proceso digital para varios escolares

Este nuevo método de inscripción online se orienta principalmente a quienes ingresan por primera vez al sistema escolar estatal, así como a quienes solicitan traslado. Los padres pueden ingresar al portal oficial desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, registrando los datos necesarios para validar la solicitud. La asignación se realiza siguiendo criterios claros, que priorizan a estudiantes con hermanos en el mismo lugar, alumnos con alguna necesidad educativa especial y otros criterios que cada comunidad educativa haya establecido en su reglamento interno.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Durante esta etapa complementaria, los directores de los establecimientos revisarán las solicitudes pendientes y orientarán a los padres sobre las opciones posibles de vacantes.

Recomendaciones para las familias

La autoridad recomienda a los tutores mantenerse informados a través de los canales oficiales del organismo rector y no dejarse llevar por versiones no confirmadas que circulan en redes o medios no oficiales. Además, es importante que quienes logren una vacante cumplan con los plazos de registro en el SIAGIE y presenten la documentación requerida en la escuela asignada para formalizar la matrícula en los tiempos estipulados.

Matrícula digital 2026: paso a paso

  1. Crear una cuenta: El apoderado debe registrarse en la plataforma oficial, en la que se validará su identidad, el parentesco con el menor y, si aplica, la relación entre hermanos.
  2. Elegir colegios y priorizarlos: Se pueden seleccionar varias opciones (individual o grupal si hay más de un estudiante). Mientras más colegios se elijan, mayor posibilidad de obtener vacante en una opción preferida.
  3. Enviar la solicitud de vacante: El registro solo es válido si se da clic a “ENVIAR SOLICITUD DE VACANTE”. Luego se debe revisar constantemente las notificaciones.
  4. Consultar resultados y responder a tiempo: Si se asigna vacante, se puede: aceptar, rechazar o aceptar con lista de espera. Si no se responde en el plazo, el sistema la marcará como rechazada.
  5. Confirmación en SIAGIE: Si la vacante es aceptada, el estudiante será registrado en SIAGIE y el apoderado recibirá la notificación del avance del trámite. Si se rechazó, podrá volver a postular en la siguiente ronda. Si aceptó con lista de espera, el sistema podrá reasignarlo automáticamente si se libera un cupo en un colegio de mayor preferencia.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Colegios pueden recibir multas de más de S/ 2.4 millones por imponer marcas de útiles y uniformes

Colegios pueden recibir multas de más de S/ 2.4 millones por imponer marcas de útiles y uniformes

LEER MÁS
¿Habrá cambios? Minedu anuncia las fechas de las vacaciones escolares 2026

¿Habrá cambios? Minedu anuncia las fechas de las vacaciones escolares 2026

LEER MÁS
DNI amarillo ya no será válido para la matrícula escolar 2026 si no cumple con esta única condición, según Reniec

DNI amarillo ya no será válido para la matrícula escolar 2026 si no cumple con esta única condición, según Reniec

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cortes de luz en Arequipa: conoce horarios y distritos afectados hasta el 13 de febrero, según Seal

Cortes de luz en Arequipa: conoce horarios y distritos afectados hasta el 13 de febrero, según Seal

LEER MÁS
La historia vuelve a salir a la luz: Municipalidad de Lima retoma excavaciones en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga

La historia vuelve a salir a la luz: Municipalidad de Lima retoma excavaciones en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga

LEER MÁS
Resultados Fase 1 COAR 2026: lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento de Minedu

Resultados Fase 1 COAR 2026: lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento de Minedu

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Año Escolar 2026: ¿qué hacer si mi hijo no obtuvo vacante en el colegio al cual postulé?

Fiscalía inicia indagaciones por franja electoral y pide a la ONPE procedimiento de asignación de fondos

Una expedición en aguas profundas de Sudamérica descubre 28 posibles nuevas especies, incluida una medusa “fantasma”

Sociedad

Falso ingeniero estafó con más de S/440.000 y vendió la casa de su víctima en Tarapoto: registra orden de captura

ATU ofrece curso gratis para taxistas que incluye formación en inglés: así puedes inscribirte

Reniec lanza campaña en SJL y entrega DNI electrónico sin costo hasta el 27 de febrero

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía inicia indagaciones por franja electoral y pide a la ONPE procedimiento de asignación de fondos

JNJ abre investigación contra juez Concepción Carhuancho por presuntas irregularidades en caso de Mateo Castañeda

Revelan que mujer visitó a José Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025