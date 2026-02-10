Año Escolar 2026: ¿qué hacer si mi hijo no obtuvo vacante en el colegio al cual postulé?

Matrícula virtual para el nuevo año escolar 2026. Foto: Carlos Contreras / La República | Carlos Contreras / La República

Matrícula virtual para el nuevo año escolar 2026. Foto: Carlos Contreras / La República | Carlos Contreras / La República

Con el inicio del proceso oficial para conocer la asignación de vacantes escolares del 2026, miles de familias peruanas ya comenzaron a revisar si sus hijos consiguieron un cupo en la institución de su preferencia. Desde el Ministerio de Educación (Minedu) se habilitó la plataforma digital que permite consultar los resultados. Esta herramienta está diseñada para optimizar el acceso a las escuelas públicas sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Para los padres y tutores que revisen el portal y descubran que el menor no tiene vacante asignada durante la primera etapa, el Minedu ha dado una opción. Desde el 23 de febrero se habilitará un periodo complementario, en el cual se podrá verificar otro centro que aún cuente con disponibilidad y volver a presentar una solicitud. Este nuevo tramo también está dirigido a quienes no realizaron el registro en la fase inicial.

TE RECOMENDAMOS KEIKO REAPARECE Y BAD BUNNY HACIENDO HISTORIA EN EL SUPER BOWL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Proceso digital para varios escolares

Este nuevo método de inscripción online se orienta principalmente a quienes ingresan por primera vez al sistema escolar estatal, así como a quienes solicitan traslado. Los padres pueden ingresar al portal oficial desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, registrando los datos necesarios para validar la solicitud. La asignación se realiza siguiendo criterios claros, que priorizan a estudiantes con hermanos en el mismo lugar, alumnos con alguna necesidad educativa especial y otros criterios que cada comunidad educativa haya establecido en su reglamento interno.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Durante esta etapa complementaria, los directores de los establecimientos revisarán las solicitudes pendientes y orientarán a los padres sobre las opciones posibles de vacantes.

Recomendaciones para las familias

La autoridad recomienda a los tutores mantenerse informados a través de los canales oficiales del organismo rector y no dejarse llevar por versiones no confirmadas que circulan en redes o medios no oficiales. Además, es importante que quienes logren una vacante cumplan con los plazos de registro en el SIAGIE y presenten la documentación requerida en la escuela asignada para formalizar la matrícula en los tiempos estipulados.

Matrícula digital 2026: paso a paso

Crear una cuenta: El apoderado debe registrarse en la plataforma oficial, en la que se validará su identidad, el parentesco con el menor y, si aplica, la relación entre hermanos. Elegir colegios y priorizarlos: Se pueden seleccionar varias opciones (individual o grupal si hay más de un estudiante). Mientras más colegios se elijan, mayor posibilidad de obtener vacante en una opción preferida. Enviar la solicitud de vacante: El registro solo es válido si se da clic a “ENVIAR SOLICITUD DE VACANTE”. Luego se debe revisar constantemente las notificaciones. Consultar resultados y responder a tiempo: Si se asigna vacante, se puede: aceptar, rechazar o aceptar con lista de espera. Si no se responde en el plazo, el sistema la marcará como rechazada. Confirmación en SIAGIE: Si la vacante es aceptada, el estudiante será registrado en SIAGIE y el apoderado recibirá la notificación del avance del trámite. Si se rechazó, podrá volver a postular en la siguiente ronda. Si aceptó con lista de espera, el sistema podrá reasignarlo automáticamente si se libera un cupo en un colegio de mayor preferencia.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.