Transportistas evalúan nuevo paro nacional tras últimos atentados contra el sector: “Más de 180 fallecidos”

Walter Carrera, presidente de Asotrani, anunció que los gremios analizarán sumarse a una paralización de 48 horas tras los asesinatos de transportistas registrados durante el último fin de semana.

Gremios de transporte evalúan convocar paro nacional tras atentados extorsivos
Gremios de transporte evalúan convocar paro nacional tras atentados extorsivos | Mabel Alva/Francisco Erazo

Los gremios de transporte evalúan convocar un nuevo paro nacional en los próximos días, tras los atentados extorsivos contra trabajadores del sector ocurridos durante el último fin de semana en Callao, Lima y La Libertad. La medida podría extenderse por 48 horas y se definirá luego de reuniones entre las organizaciones de transportistas.

Walter Carrera, presidente de la Asociación de Transportistas Nacionales (Asotrani), señaló que los gremios analizan sumarse a la movilización convocada por la Confederación de Mototaxistas del Perú para el 19 de febrero en San Juan de Lurigancho, con el fin de presionar al Gobierno frente a la ola de crímenes. “Probablemente vamos a unir fuerzas para hacer una gran movilización (…) vamos a evaluar si nos sumamos y fortalecemos esa medida”, indicó a La República.

El dirigente precisó que la paralización aún no tiene fecha definida, pero adelantó que podría durar dos días, dependiendo de los acuerdos entre las organizaciones. “En principio sería de 48 horas, pero va a depender de los acuerdos entre los gremios. No es que queramos parar, pero es la única arma que tenemos para llamar la atención del gobierno”, sostuvo.

Más de 180 conductores asesinados

Carrera advirtió que la violencia contra el sector no ha disminuido, pese a las reuniones sostenidas con el Ejecutivo, y cuestionó la falta de acciones concretas. “No hay nada de trabajo de prevención, muy al margen de las diferentes promesas”, afirmó.

Según el registro del gremio, "el 2025 cerró con más de 180 conductores asesinados a nivel nacional". El dirigente también responsabilizó al Congreso por normas que, según indicó, generan impunidad y dificultan la lucha contra el crimen organizado.

Asimismo, criticó que las medidas anunciadas tras la protesta realizada en enero no se cumplen en la práctica. “No hay trabajo de prevención. Nos dicen que sí en el papel, pero en la práctica no se cumple nada. La situación no cambia”, cuestionó sobre la prohibición de que dos personas circulen en una misma motocicleta.

En ese contexto, hizo un llamado a las y los conductores a unirse a la eventual protesta. “Tenemos que parar juntos, para que no sigan quedando más familias abandonadas. Queremos salir a trabajar tranquilos y regresar en paz”, expresó.

Transportistas cuestionan la inacción del Gobierno

Por su parte, Martín Ojeda, representante de la Cámara Internacional de Transportes, quien lideró varias movilizaciones desde septiembre de 2024, coincidió en que existe un punto de inflexión debido a la ineficacia de las promesas gubernamentales. Aunque reconoció que la situación ha empeorado, indicó que todavía no están evaluando un paro de transporte.

Ambos coincidieron en que las medidas del Ejecutivo no han solucionado el problema de fondo. “¿Dónde está la prevención, los comisarios que se comprometieron a tener corredores seguros?”, cuestionó Ojeda en ATV. Tras cuatro reuniones con el presidente José Jeri, señaló que no se ha visto avance en temas de seguridad. Los gremios tienen previsto un encuentro el 10 de febrero para definir las acciones frente a la ola de criminalidad. “Si llaman por teléfono, la posición va a ser única. Señores del Gobierno, si van a llamar a alguien del grupo, la posición será total”, advirtió.

Tres atentados en menos de 48 horas

El anuncio de un posible paro ocurre tras una serie de ataques contra el sector transporte registrados durante el último fin de semana. El primer caso se produjo la noche del viernes 6 de febrero en Ventanilla, Callao, cuando una cobradora fue baleada dentro de una combi por un falso pasajero. El ataque generó un paro de transportistas y el bloqueo de la avenida Néstor Gambetta el sábado 7.

Ese mismo sábado en Santa Anita, un chofer de la empresa Transporte Pesqueros fue asesinado a balazos mientras realizaba su ruta. Según las primeras hipótesis, el crimen estaría vinculado a extorsiones, ya que la empresa había denunciado amenazas previas.

Horas después, en la provincia de Virú, región La Libertad, el gerente de la empresa Turismo Chao fue acribillado durante una protesta contra la inseguridad. Tras el crimen, delincuentes arrojaron un explosivo contra el local de la compañía en Trujillo. Ante este panorama, los gremios de transporte anunciaron que en los próximos días definirán si se concreta la paralización nacional y la fecha en que se ejecutaría la medida.

De acuerdo con las cifras del analista de datos Juan Carbajal, Lima Metropolitana registró en enero de 2026 el peor inicio de año en cuanto a denuncias por homicidios, según datos oficiales del SIDPOL-PNP. Durante el mes se reportaron 92 denuncias, frente a las 86 del año anterior y 80 de 2024, a pesar de encontrarse en pleno estado de emergencia.

