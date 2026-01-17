Cerca de 100 mil conductores dejaron sus trabajos en Perú por miedo a las extorsiones, según dirigente de transportistas | Foto: Kevinn García / La República.

Más de 25.000 peruanos denunciaron ser víctimas de extorsión y se reportaron al menos 68 conductores asesinados durante el 2025. Como consecuencia de la violencia delicuencial, cerca de 100.000 conductores de carga y transporte público habrían abandonado sus trabajos en los últimos dos años por temor a la delincuencia y las extorsiones, para buscar oportunidades fuera del país. Así lo advirtió Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, al alertar sobre la crisis de inseguridad que afecta a los trabajadores del sector.

“Los últimos dos años, lamentablemente, la desgracia de los ataques y atentados en la lucha contra la extorsión que estamos viviendo hace que (los choferes) prefieran viajar antes de esperar resultados del Estado”, señaló para Panamericana.

MTC busca promover formación de conductores para el transporte público

Ante el déficit de casi el 30% de choferes en diversas empresas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsa medidas para formar nuevos conductores y facilitar el acceso a licencias 3A, 3B y 3C. Ojeda detalló que, para obtener este carné, los conductores deberán pasar por tres requisitos.

“Tu examen médico, tu examen de manejo y de ahí recién pasas a las horas prácticas que también debes tener, que son 180. Si cumpliste con todo, recién ahí te van a dar tu categoría tres”, agregó.

No obstante, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, advirtió que la inseguridad seguirá siendo un freno para que las personas quieran trabajar en el transporte público.

“Nadie va a querer sacar su licencia 3A, 3C para trabajar en transporte público, sabiendo que están matando acá. La gente no creo que sea tan irresponsable de querer venir o su familia le vaya a permitir sacar su licencia 3A para trabajar en transporte urbano”, sostuvo.

Usuarios dejan de usar transporte público por la inseguridad

La percepción de peligro en el transporte público también ha alcanzado a las y los propios usuarios. Según el informe Lima y Callao, según sus habitantes, Reporte urbano de percepción ciudadana, de Lima Cómo Vamos: el 49,8% de la población ha dejado de acudir a ciertos lugares o zonas debido a la inseguridad ciudadana, mientras que un 26% evita usar el servicio en determinados horarios y el 9,8% considera mudarse. Cabe señalar que el Callao es la zona donde más personas han dejado de usar este medio para movilizarse en horarios específicos.

