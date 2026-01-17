HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más
Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     
Sociedad

Cerca de 100 mil conductores dejaron sus trabajos en Perú por miedo a las extorsiones, según dirigente de transportistas

En 2025, más de 25.000 peruanos denunciaron ser víctimas de extorsión y se reportaron al menos 68 conductores asesinados. Ante este escenario de violencia, muchos choferes optaron por renunciar a sus trabajos, lo que ha provocado que las empresas de transporte público enfrenten hoy un déficit aproximado del 30% de personal a nivel nacional.

Cerca de 100 mil conductores dejaron sus trabajos en Perú por miedo a las extorsiones, según dirigente de transportistas
Cerca de 100 mil conductores dejaron sus trabajos en Perú por miedo a las extorsiones, según dirigente de transportistas | Foto: Kevinn García / La República.

Más de 25.000 peruanos denunciaron ser víctimas de extorsión y se reportaron al menos 68 conductores asesinados durante el 2025. Como consecuencia de la violencia delicuencial, cerca de 100.000 conductores de carga y transporte público habrían abandonado sus trabajos en los últimos dos años por temor a la delincuencia y las extorsiones, para buscar oportunidades fuera del país. Así lo advirtió Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, al alertar sobre la crisis de inseguridad que afecta a los trabajadores del sector.

“Los últimos dos años, lamentablemente, la desgracia de los ataques y atentados en la lucha contra la extorsión que estamos viviendo hace que (los choferes) prefieran viajar antes de esperar resultados del Estado”, señaló para Panamericana.

TE RECOMENDAMOS

ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Extorsionadores han dejado 91 muertos en el sector transporte

lr.pe

MTC busca promover formación de conductores para el transporte público

Ante el déficit de casi el 30% de choferes en diversas empresas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsa medidas para formar nuevos conductores y facilitar el acceso a licencias 3A, 3B y 3C. Ojeda detalló que, para obtener este carné, los conductores deberán pasar por tres requisitos.

“Tu examen médico, tu examen de manejo y de ahí recién pasas a las horas prácticas que también debes tener, que son 180. Si cumpliste con todo, recién ahí te van a dar tu categoría tres”, agregó.

No obstante, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, advirtió que la inseguridad seguirá siendo un freno para que las personas quieran trabajar en el transporte público.

“Nadie va a querer sacar su licencia 3A, 3C para trabajar en transporte público, sabiendo que están matando acá. La gente no creo que sea tan irresponsable de querer venir o su familia le vaya a permitir sacar su licencia 3A para trabajar en transporte urbano”, sostuvo.

Usuarios dejan de usar transporte público por la inseguridad

La percepción de peligro en el transporte público también ha alcanzado a las y los propios usuarios. Según el informe Lima y Callao, según sus habitantes, Reporte urbano de percepción ciudadana, de Lima Cómo Vamos: el 49,8% de la población ha dejado de acudir a ciertos lugares o zonas debido a la inseguridad ciudadana, mientras que un 26% evita usar el servicio en determinados horarios y el 9,8% considera mudarse. Cabe señalar que el Callao es la zona donde más personas han dejado de usar este medio para movilizarse en horarios específicos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Dictan 36 meses de prisión preventiva a ocho presuntos integrantes de 'Los Mexicanos', acusados de extorsionar empresas de transporte en VMT

Dictan 36 meses de prisión preventiva a ocho presuntos integrantes de 'Los Mexicanos', acusados de extorsionar empresas de transporte en VMT

LEER MÁS
Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

LEER MÁS
Así cayó ‘Barbero’, miembro de El Hampa que secuestró a un trabajador en el Callao

Así cayó ‘Barbero’, miembro de El Hampa que secuestró a un trabajador en el Callao

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paracetamol bajo alerta en Perú: Digemid reporta más de 2.600 sospechas de reacciones adversas y recomienda suspensión ante síntomas graves

Paracetamol bajo alerta en Perú: Digemid reporta más de 2.600 sospechas de reacciones adversas y recomienda suspensión ante síntomas graves

LEER MÁS
Choque entre camioneta y tráiler deja dos menores y dos adultos fallecidos en la Panamericana Norte

Choque entre camioneta y tráiler deja dos menores y dos adultos fallecidos en la Panamericana Norte

LEER MÁS
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: cuánto costará ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: cuánto costará ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Detienen a joven acusado de parricidio tras ataque a su madre en San Martín de Porres: escondió el arma en casa de su abuela

Detienen a joven acusado de parricidio tras ataque a su madre en San Martín de Porres: escondió el arma en casa de su abuela

LEER MÁS
Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

LEER MÁS
Adolescente de 12 años fallece tras volcadura de bus en Arequipa: conductor fue detenido

Adolescente de 12 años fallece tras volcadura de bus en Arequipa: conductor fue detenido

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Sociedad

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025