Policía dispara a hombre que trató de tranquilizarlo cuando discutía con su pareja en Los Olivos: víctima podría perder un pulmón

El agraviado permanece internado en la Clínica Jesús del Norte y necesita ocho donaciones de sangre O+ para su recuperación.

Policía mintió a la familia de la víctima sobre identidad del atacante y les indicó que se trataba de un ciudadano extranjero..
Policía mintió a la familia de la víctima sobre identidad del atacante y les indicó que se trataba de un ciudadano extranjero.. | Foto: composición LR

El 8 de febrero a las 11 p.m., Jorge Luis (37) fue herido de bala al intentar tranquilizar al suboficial de segunda, Segundo Benito López, cuando este discutía con su pareja e inquilina de la propiedad de la víctima, al exterior de su domicilio. El hecho, registrado por cámaras de seguridad de la vivienda, ocurrió en el distrito de Los Olivos.

Tras el ataque, el policía, quien trabaja en la comisaría San Cayetano de El Agustino, huyó del lugar a bordo de su moto lineal. El agraviado, por su parte, fue trasladado de emergencia a la Clínica Jesús del Norte, donde está internado en estado crítico.

Policía indicó a los familiares de la víctima que el atacante era un ciudadano extranjero

Según manifestó un familiar a La República, el hombre, quien es padre de dos menores de edad, perdió parte de uno de sus pulmones y requiere ocho unidades de sangre O+ para su estabilización. Además, sostuvo que el agente podría haber estado bajo los efectos del alcohol y que solía visitar a la mujer en su domicilio, donde las peleas eran constantes.

"En varias oportunidades ya discutían y hacía bulla con su moto (...). Los vecinos ya le habían pedido respeto anteriormente. Es ahí donde mi hermano baja, le pide que guarde silencio y le dice que no va a ingresar porque el señor quería discutir dentro de la casa. De la nada saca su arma y le dispara directamente al pecho", señaló.

Por otro lado, indicó que cuando llegaron los policías a realizar la intervención, para desviar la atención de que se trataba de un efectivo, les dijeron que el atacante era un ciudadano extranjero. Para reforzar su falso diagnóstico, les mencionaron que habría una cédula internacional con datos falsos.

Sin embargo, gracias a los vecinos, que fueron testigos de las constantes visitas y del momento del incidente, la familia logró identificar que el atacante era un suboficial, debido a que en algunas ocasiones había llegado al lugar con el uniforme de la institución.

Por su parte, este medio pudo conocer que la pareja del agente, al ser la única persona que presenció el hecho de manera directa, fue trasladada a la comisaría Laura Caller Ibérico, donde se está llevando el caso, para brindar su declaración en calidad de testigo. Ella está colaborando para esclarecer la situación. Cabe destacar que el costo de los tratamientos médicos de la víctima supera los S/100.000.

