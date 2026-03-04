HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Fuerza Popular y APP dominaron el Congreso en los últimos 10 años de crisis

Según el exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, en los últimos 10 años, Fuerza Popular introdujo a 112 congresistas y Alianza para el Progreso a 46. Además, agregó que desde el 2016, el Perú ha tenido a 8 presidentes.

APP y Fuerza Popular fueron los partidos que más congresistas metieron al Congreso en los últimos 10 años. Foto: Composición/LR
Durante la última década, el Perú atravesó un ciclo de gran inestabilidad política debido a los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo. En ese contexto, el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fernando Tuesta, informó que los partidos de Keiko Fujimori y César Acuña, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), introdujeron más congresistas.

Tuesta detalló que, desde el 2016 hasta la actualidad, se conformaron tres parlamentos: el primero en el año mencionado, el segundo en 2020 tras la disolución del Congreso y el último en 2021. En todo ese periodo, el fujimorismo metió 112 congresistas por elección popular; APP y Acción Popular hicieron lo mismo con 46.

Más abajo se encuentra el partido del prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, Perú Libre, agrupación que tuvo a 37 parlamentarios, mientras que Somos Perú y Podemos Perú a 16 legisladores, respectivamente. Renovación Popular de Rafael López Aliaga colocó a 13 congresistas, mientras que el Partido Morado a 12, Avanza País a 7 y Juntos por el Perú 5.

Ahora bien, veamos cómo le fue a cada partido en 2016. En ese entonces, tras la derrota de Fujimori contra PPK en las elecciones, el fujimorismo ingresó a 73 congresistas, APP a 9 y Acción Popular a 5.

En 2020, luego de que el sentenciado expresidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso, el fujimorismo perdió fuerza, pero APP, Acción Popular (AP) y otros partidos fueron en alza. El partido de Fujimori solo metió a 15 parlamentarios, el de Acuña a 22, AP a 25, Somos Perú y Podemos Perú cobraron vida y colocaron a 11 cada uno, y el Partido Morado a 9.

Un año más tarde, luego de que la lideresa de Fuerza Popular volvió a perder en los comicios, su partido ingresó a 24 legisladores, APP a 15, AP a 16, Perú Libre a 37, Somos Perú y Podemos Perú a 5, Renovación Popular a 13, el Partido Morado a 3, Avanza País a 7 y JPP a 5.

Es preciso resaltar que la data se tomó en base a los partidos que actualmente tienen representación en el Congreso. Tuesta acotó que a este periodo se le suma que se tuvo, entre electos, censurados y vacados, a 8 presidentes: PPK, Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar.

"Se ha vaciado de poder al ejecutivo. Es cierto que varios grupos parlamentarios no se mantuvieron con el mismo número de miembros: algunos se redujeron y otros crecieron", explicó Tuesta.

Un dato extra es que en 2011, cuando Keiko Fujimori también perdió en las elecciones, su agrupación llevó a 37 congresistas. Alianza por el Gran Cambio —una alianza entre el PPC y APP— llevó a 12 parlamentarios, incluido a Richard Acuña, hijo de César Acuña.

Cantidad de congresistas que metieron los actuales partidos políticos en los últimos años. Fuente: Fernando Tuesta

La opinión de los expertos

En diálogo con La República, la politóloga Katherine Zegarra comentó que, más allá de la impopularidad de sus líderes, el fujimorismo y APP cuentan con fuerte representación nacional. "Querramos o no, han demostrado tener una maquinaria partidaria que funciona".

Por otro lado, la experta indicó que los partidos que siempre se mantienen son APP, FP y AP. "Los demás no siempre; Somos Perú ha estado en los últimos años, Podemos también. En su caso, Luna Gálvez ha estado desde hace mucho tiempo, pero depende mucho de quién es el caudillo de turno", explicó.

Sobre la elección del 2020, Zegarra la calificó como "particular", porque fue solo congresal y la marca política pesó mucho. Asimismo, indicó que no es únicamente responsabilidad de los peruanos elegir a esos partidos políticos, sino que también depende de la oferta. "Si tienes una oferta que no es atractiva, que no necesariamente representa a los mejores candidatos, a los peruanos siempre les queda votar por el mal menor o las caras conocidas", expresó.

"Sobre la inestabilidad política, creo que, definitivamente, son estos partidos políticos los responsables. No es que haya cambiado algo relevante a partir del 2016 y por eso mágicamente los partidos con representación hayan tenido especial poder; no ha pasado eso. Es el comportamiento de las élites parlamentarias lo que ha cambiado y han utilizado una manera de control político, la vacancia presidencial, porque los presidentes sin mayoría parlamentaria han estado amenazados desde el 2016", añadió.

