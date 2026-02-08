Transportista de empresa Turismo Chao es asesinado en plena manifestación contra crímenes en Virú, La Libertad
El gerente Elmer Aguilera es el cuarto trabajador de la compañía víctima de sicariato. La Policía detuvo a dos sospechosos del crimen, relacionado con luchas por control del rubro en la región.
- Sorteo de La Tinka HOY domingo 8 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario
- Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para este lunes 9 de febrero
Un nuevo hecho de violencia enluta a la región La Libertad. Elmer Aguilera López, gerente general de la empresa de transporte Turismo Chao, fue acribillado durante una protesta realizada en la provincia de Virú contra la creciente inseguridad que viene afectando al sector, como los recientes crímenes y los constantes atentados contra su gremio.
El ataque ocurrió la noche del sábado 7 de febrero, a la altura del kilómetro 501 de la carretera Panamericana Norte en el puente Chao, donde decenas de dirigentes de la referida compañía mantenían un bloqueo de vías. En ese momento, la zona se encontraba sin fluido eléctrico debido a un apagón, lo que dificultó la visibilidad. Según testigos, Aguilera participaba activamente de la manifestación cuando fue interceptado por sujetos desconocidos, quienes le dispararon a quemarropa. El empresario recibió al menos cinco impactos.
TE RECOMENDAMOS
AMENAZAS DE MUERTE EN LA PCM Y DESVÍO MILLONARIO EN LA FRANJA ELECTORAL | ARDE TROYA CON OXENFORD
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Tras el ataque, el hombre de 47 años fue trasladado de emergencia al hospital La Caleta de Chimbote. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, se confirmó su fallecimiento. “Don Elmer estaba participando de la protesta cuando le dispararon. Ha recibido cinco balazos y fue llevado a la posta”, relataron conductores visiblemente consternados.
PUEDES VER: Caen seis extorsionadores que amenazaban a empresa El Mandarino: sujeto recibió S/100 por disparar a chofer
Delincuentes dejaron explosivo en local de Trujillo tras asesinato
Horas después del asesinato, delincuentes arrojaron un artefacto explosivo contra el local de Turismo Chao, ubicado en la intersección de las calles Inca Paulo y Manco Inca, en la ciudad de Trujillo. El ataque ocasionó daños materiales, aunque no se reportaron heridos. Hasta el lugar llegaron agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) y personal de seguridad ciudadana, quienes acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes.
Con la muerte de Elmer Aguilera, ya son cuatro los trabajadores vinculados a la compañía que han sido asesinados en los últimos meses. El 9 de mayo de 2024 fue ultimado Hermes Zavala Villanueva; el 15 de marzo de 2025 falleció Eulalio Valverde Vargas mientras se encontraba en su ferretería; el 4 de febrero de este año fue acribillado Valerio Joaquín Ágreda cuando conducía su unidad con pasajeros rumbo a Trujillo; y, finalmente, el 7 de febrero, Aguilera perdió la vida.
Primeras tres víctimas de Turismo Chao de izquierda a derecha: Hermes Zavala, Eulalio Valverde y Valerio Ágreda. Foto: composición LR.
Tras varias horas de bloqueo de la Panamericana Norte y luego del crimen, los transportistas decidieron despejar la vía, lo que permitió que se reanudara el tránsito de decenas de unidades de carga pesada y transporte interprovincial que permanecían varadas. El gremio exige acciones urgentes frente a la ola de violencia que golpea a la región.
PUEDES VER: Asesinan a padre frente a su menor hija en anticuchería de Los Olivos: ataque dejó otros dos muertos
Policía captura a dos presuntos implicados en la muerte de Elmer Aguilera
La Policía Nacional informó la captura de dos presuntos involucrados en el asesinato de Elmer Aguilera. Según la versión de testigos, una mujer habría distraído a la víctima y la alejó del grupo de manifestantes. Instantes después, un sujeto armado le disparó en varias ocasiones y huyó en dirección al sector conocido como La “Y”, a bordo de una motocicleta conducida por otro individuo.
Las investigaciones preliminares indican que el móvil del crimen estaría vinculado a la pugna por el control del rubro en la provincia de Virú y al cobro de cupos. Tras activar el plan cerco, agentes policiales ubicaron en la zona de Las Tujas, carretera Buena Vista, una motocicleta abandonada, de placa 4675-AT, marca Cross y color negro, presuntamente utilizada por los autores del homicidio.
Posteriormente, durante las diligencias, fueron detenidos Tahis Goicochea Gamboa (18) y Luis Liñán Vhuquiruna (20), quienes se desplazaban en una unidad de transporte de pasajeros de la empresa Diez Ases. En su poder se halló 30 cartuchos de dinamita, mecha lenta y fulminantes, material que fue incautado por la Policía. Ambos intervenidos quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones.
Los detenidos son Tahis Goicochea Gamboa (18) y Luis Liñán Vhuquiruna (20). Foto: composición LR.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real