Un acto de violencia sacude La Libertad: Elmer Aguilera, gerente de Turismo Chao, fue asesinado durante una protesta contra la inseguridad en Virú, elevando la alarma en el gremio. | composición LR

Un acto de violencia sacude La Libertad: Elmer Aguilera, gerente de Turismo Chao, fue asesinado durante una protesta contra la inseguridad en Virú, elevando la alarma en el gremio. | composición LR

Un nuevo hecho de violencia enluta a la región La Libertad. Elmer Aguilera López, gerente general de la empresa de transporte Turismo Chao, fue acribillado durante una protesta realizada en la provincia de Virú contra la creciente inseguridad que viene afectando al sector, como los recientes crímenes y los constantes atentados contra su gremio.

El ataque ocurrió la noche del sábado 7 de febrero, a la altura del kilómetro 501 de la carretera Panamericana Norte en el puente Chao, donde decenas de dirigentes de la referida compañía mantenían un bloqueo de vías. En ese momento, la zona se encontraba sin fluido eléctrico debido a un apagón, lo que dificultó la visibilidad. Según testigos, Aguilera participaba activamente de la manifestación cuando fue interceptado por sujetos desconocidos, quienes le dispararon a quemarropa. El empresario recibió al menos cinco impactos.

TE RECOMENDAMOS AMENAZAS DE MUERTE EN LA PCM Y DESVÍO MILLONARIO EN LA FRANJA ELECTORAL | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Tras el ataque, el hombre de 47 años fue trasladado de emergencia al hospital La Caleta de Chimbote. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, se confirmó su fallecimiento. “Don Elmer estaba participando de la protesta cuando le dispararon. Ha recibido cinco balazos y fue llevado a la posta”, relataron conductores visiblemente consternados.

Delincuentes dejaron explosivo en local de Trujillo tras asesinato

Horas después del asesinato, delincuentes arrojaron un artefacto explosivo contra el local de Turismo Chao, ubicado en la intersección de las calles Inca Paulo y Manco Inca, en la ciudad de Trujillo. El ataque ocasionó daños materiales, aunque no se reportaron heridos. Hasta el lugar llegaron agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) y personal de seguridad ciudadana, quienes acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

Con la muerte de Elmer Aguilera, ya son cuatro los trabajadores vinculados a la compañía que han sido asesinados en los últimos meses. El 9 de mayo de 2024 fue ultimado Hermes Zavala Villanueva; el 15 de marzo de 2025 falleció Eulalio Valverde Vargas mientras se encontraba en su ferretería; el 4 de febrero de este año fue acribillado Valerio Joaquín Ágreda cuando conducía su unidad con pasajeros rumbo a Trujillo; y, finalmente, el 7 de febrero, Aguilera perdió la vida.

Primeras tres víctimas de Turismo Chao de izquierda a derecha: Hermes Zavala, Eulalio Valverde y Valerio Ágreda. Foto: composición LR.

Tras varias horas de bloqueo de la Panamericana Norte y luego del crimen, los transportistas decidieron despejar la vía, lo que permitió que se reanudara el tránsito de decenas de unidades de carga pesada y transporte interprovincial que permanecían varadas. El gremio exige acciones urgentes frente a la ola de violencia que golpea a la región.

Policía captura a dos presuntos implicados en la muerte de Elmer Aguilera

La Policía Nacional informó la captura de dos presuntos involucrados en el asesinato de Elmer Aguilera. Según la versión de testigos, una mujer habría distraído a la víctima y la alejó del grupo de manifestantes. Instantes después, un sujeto armado le disparó en varias ocasiones y huyó en dirección al sector conocido como La “Y”, a bordo de una motocicleta conducida por otro individuo.

Las investigaciones preliminares indican que el móvil del crimen estaría vinculado a la pugna por el control del rubro en la provincia de Virú y al cobro de cupos. Tras activar el plan cerco, agentes policiales ubicaron en la zona de Las Tujas, carretera Buena Vista, una motocicleta abandonada, de placa 4675-AT, marca Cross y color negro, presuntamente utilizada por los autores del homicidio.

Posteriormente, durante las diligencias, fueron detenidos Tahis Goicochea Gamboa (18) y Luis Liñán Vhuquiruna (20), quienes se desplazaban en una unidad de transporte de pasajeros de la empresa Diez Ases. En su poder se halló 30 cartuchos de dinamita, mecha lenta y fulminantes, material que fue incautado por la Policía. Ambos intervenidos quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones.

Los detenidos son Tahis Goicochea Gamboa (18) y Luis Liñán Vhuquiruna (20). Foto: composición LR.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real