Multas por ir dos personas en moto: estas serían las excepciones, según la PNP

Multas contra personas que viajen dos en una moto ascienden a S/1.320. | La República | Carlos Felix

Desde este martes 21 de enero comenzaron a aplicarse las multas por infringir la norma que prohíbe la circulación de dos personas adultas en una moto en Lima Metropolitana y el Callao, durante la vigencia del estado de emergencia. La sanción asciende a S/660 y se duplica a S/1.320 en caso de reincidencia, además del descuento de 50 puntos en el récord del conductor.

El director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Humberto Alvarado López, precisó a Andina que esta conducta está clasificada como una infracción muy grave (M-41). La multa se impone al conductor intervenido, aunque el propietario del vehículo también responde de manera solidaria.

¿En qué casos no se multan a dos personas en moto, según PNP?

Sobre las excepciones, el general aclaró que el decreto no contempla casos diferenciados, ya que la prohibición se limita al traslado de dos adultos en motocicletas de las categorías L1 y L3. Sin embargo, indicó que la Policía viene aplicando una interpretación extensiva para evaluar situaciones específicas, como el traslado de menores de edad debidamente identificados, bajo un criterio de discrecionalidad para evitar un uso indebido de niños con fines delictivos.

Alvarado añadió que, en la mayoría de casos, las motocicletas eléctricas no están comprendidas en la restricción por su cilindraje, aunque permanecen sujetas a verificación conforme al Reglamento Nacional de Tránsito. Las declaraciones se dieron durante un operativo de fiscalización realizado en la avenida Tomás Valle, en el distrito de San Martín de Porres, en el límite con Independencia. El general informó que los controles serán inopinados, descentralizados y en distintos horarios, y que se ejecutan tras una etapa previa de “marcha blanca” y sensibilización para evaluar el impacto de la medida en la seguridad ciudadana.

Durante la intervención, varios motociclistas expresaron su rechazo a la norma. Algunos señalaron que afecta actividades cotidianas y laborales, como trasladar a familiares al trabajo o a centros de estudio, y cuestionaron su eficacia para combatir la delincuencia. Otros consideraron que la medida es injusta y estigmatiza a los usuarios de motos. “No porque vayan dos personas en una moto significa que sean delincuentes”, comentó uno de los intervenidos tras el control de identidad.

