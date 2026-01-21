HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨JOSÉ JERÍ: YA HAY DOS MOCIONES DE CENSURA | Las 10 del día por La República

Sociedad

Multas por ir dos personas en moto: estas serían las excepciones, según la PNP

El director de Tránsito de la PNP, general Humberto Alvarado, aclara que las multas se aplican al conductor, aunque el propietario del vehículo también puede ser sancionado solidariamente.

Multas contra personas que viajen dos en una moto ascienden a S/1.320.
Multas contra personas que viajen dos en una moto ascienden a S/1.320. | La República | Carlos Felix

Desde este martes 21 de enero comenzaron a aplicarse las multas por infringir la norma que prohíbe la circulación de dos personas adultas en una moto en Lima Metropolitana y el Callao, durante la vigencia del estado de emergencia. La sanción asciende a S/660 y se duplica a S/1.320 en caso de reincidencia, además del descuento de 50 puntos en el récord del conductor.

El director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Humberto Alvarado López, precisó a Andina que esta conducta está clasificada como una infracción muy grave (M-41). La multa se impone al conductor intervenido, aunque el propietario del vehículo también responde de manera solidaria.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

lr.pe

¿En qué casos no se multan a dos personas en moto, según PNP?

Sobre las excepciones, el general aclaró que el decreto no contempla casos diferenciados, ya que la prohibición se limita al traslado de dos adultos en motocicletas de las categorías L1 y L3. Sin embargo, indicó que la Policía viene aplicando una interpretación extensiva para evaluar situaciones específicas, como el traslado de menores de edad debidamente identificados, bajo un criterio de discrecionalidad para evitar un uso indebido de niños con fines delictivos.

Alvarado añadió que, en la mayoría de casos, las motocicletas eléctricas no están comprendidas en la restricción por su cilindraje, aunque permanecen sujetas a verificación conforme al Reglamento Nacional de Tránsito. Las declaraciones se dieron durante un operativo de fiscalización realizado en la avenida Tomás Valle, en el distrito de San Martín de Porres, en el límite con Independencia. El general informó que los controles serán inopinados, descentralizados y en distintos horarios, y que se ejecutan tras una etapa previa de “marcha blanca” y sensibilización para evaluar el impacto de la medida en la seguridad ciudadana.

PUEDES VER: Sunedu elimina modalidades en diplomas universitarios: ¿qué significa para las universidades peruanas?

lr.pe

Durante la intervención, varios motociclistas expresaron su rechazo a la norma. Algunos señalaron que afecta actividades cotidianas y laborales, como trasladar a familiares al trabajo o a centros de estudio, y cuestionaron su eficacia para combatir la delincuencia. Otros consideraron que la medida es injusta y estigmatiza a los usuarios de motos. “No porque vayan dos personas en una moto significa que sean delincuentes”, comentó uno de los intervenidos tras el control de identidad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Multa a motociclistas por llevar pasajeros rige HOY en Lima Metropolitana: ¿dónde aplica y qué sanción hay por reincidencia?

Multa a motociclistas por llevar pasajeros rige HOY en Lima Metropolitana: ¿dónde aplica y qué sanción hay por reincidencia?

LEER MÁS
MTC prohíbe circular a dos personas en moto: ¿cómo se fiscalizará a ocupantes en las calles?

MTC prohíbe circular a dos personas en moto: ¿cómo se fiscalizará a ocupantes en las calles?

LEER MÁS
Multas a motociclistas desde el 20 de enero: MTC sancionará con hasta S/1.320 por circular con 2 personas

Multas a motociclistas desde el 20 de enero: MTC sancionará con hasta S/1.320 por circular con 2 personas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

LEER MÁS
En lo más profundo de las montañas vive una pequeña civilización con solo tres habitantes: esta es la historia del pueblo abandonado de Quishuar

En lo más profundo de las montañas vive una pequeña civilización con solo tres habitantes: esta es la historia del pueblo abandonado de Quishuar

LEER MÁS
Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jerí asegura que empresario chino no pidió favores “porque no habla mucho español”, pero es traductor en Cancillería

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

Corte de luz en Chimbote y Áncash: distritos y horarios afectados hasta el domingo 25 de enero, según Hidrandina

Sociedad

Corte de luz en Chimbote y Áncash: distritos y horarios afectados hasta el domingo 25 de enero, según Hidrandina

Resultados de La Tinka del miércoles 21 de enero: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Extorsionadores se aprovechan de atentado contra Armonía 10 y exigen S/100 mil por concierto en Trujillo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jerí asegura que empresario chino no pidió favores “porque no habla mucho español”, pero es traductor en Cancillería

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

ONPE gastará S/29 millones para la franja electoral de Perú Libre, Fuerza Popular y otros 6 partidos del Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025