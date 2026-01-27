Marcha de la Generación Z en el Centro de Lima. Foto: La Pública | La Pública

Marcha de la Generación Z en el Centro de Lima. Foto: La Pública | La Pública

Algunos gremios de transportistas anunciaron que se unirán a la marcha convocada por la Generación Z este miércoles 28 de enero, con el objetivo de exigir justicia por las víctimas de los ataques extorsivos y denunciar el creciente clima de inseguridad que afecta a Lima y otras regiones del país. La movilización partirá desde las primeras horas de la mañana y tendrá como destino el Congreso de la República.

La protesta surge como respuesta a la ola de violencia que en los últimos meses ha cobrado la vida de ciudadanos inocentes, especialmente trabajadores del transporte público y comerciantes, quienes vienen siendo blanco de amenazas, atentados con explosivos y extorsiones por parte de organizaciones criminales.

Dirigentes de transportistas respaldan la movilización

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, confirmó la participación de su gremio en la movilización y señaló que el sector vive en constante preocupación debido a la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades.

“Vamos a estar con ellos porque vivimos en una incertidumbre política y social”, afirmó Campos. Además, expresó su indignación frente a los constantes atentados: “No pueden seguir atacando con explosivos a los buses y a los negocios. Tenemos que salir a defender la vida”.

El dirigente también cuestionó duramente a las autoridades, señalando que “Jerí sigue burlándose y apareciendo con empresarios corruptos”, lo que, según indicó, evidencia una falta de compromiso real en la lucha contra la delincuencia. Campos informó que el punto de concentración será a las 8:00 a. m. en el puente Atocongo, desde donde los manifestantes se dirigirán hacia el Congreso.

¿Habrá paro de transportistas este 28 de enero?

Pese a las especulaciones surgidas en los últimos días, los gremios aclararon que no se ha convocado a un paro de transportistas, por lo que el servicio de transporte público funcionará con normalidad durante la jornada.

Walter Carrera, presidente de la Asociación de Transportistas Nacionales (ASOTRANI), precisó que no existe un paro pactado y explicó que, si bien algunos gremios se sumarán a la marcha de la Generación Z, su organización no participará en esta ocasión. Según indicó, se evalúa convocar a una protesta en fechas posteriores, bajo otras condiciones.

Finalmente, Campos hizo un llamado a todos los gremios y sectores sociales a unirse a esta causa, resaltando que el objetivo principal es exigir justicia para los fallecidos en los ataques extorsivos y lograr acuerdos concretos con las autoridades que permitan frenar la delincuencia y devolver la seguridad a la ciudadanía.

