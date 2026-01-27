HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Toda la verdad sobre Keiko Fujimori | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Transportistas se unen a la marcha de la Generación Z este 28 de enero: "Tenemos que salir a defender la vida"

La movilización partirá desde las 8:00 a. m. del puente Atocongo hacia el Congreso, denunciando la violencia contra trabajadores del transporte y comerciantes en el país.

Marcha de la Generación Z en el Centro de Lima. Foto: La Pública
Marcha de la Generación Z en el Centro de Lima. Foto: La Pública | La Pública

Algunos gremios de transportistas anunciaron que se unirán a la marcha convocada por la Generación Z este miércoles 28 de enero, con el objetivo de exigir justicia por las víctimas de los ataques extorsivos y denunciar el creciente clima de inseguridad que afecta a Lima y otras regiones del país. La movilización partirá desde las primeras horas de la mañana y tendrá como destino el Congreso de la República.

La protesta surge como respuesta a la ola de violencia que en los últimos meses ha cobrado la vida de ciudadanos inocentes, especialmente trabajadores del transporte público y comerciantes, quienes vienen siendo blanco de amenazas, atentados con explosivos y extorsiones por parte de organizaciones criminales.

TE RECOMENDAMOS

JERÍ EN APUROS: AMIGO DE TÍO JOHNNY CONSIGUIÓ CONTRATO CON PALACIO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Transportistas cuestionan que ley 'antiextorsión' del Gobierno no frena los asesinatos

lr.pe

Dirigentes de transportistas respaldan la movilización

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, confirmó la participación de su gremio en la movilización y señaló que el sector vive en constante preocupación debido a la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

“Vamos a estar con ellos porque vivimos en una incertidumbre política y social”, afirmó Campos. Además, expresó su indignación frente a los constantes atentados: “No pueden seguir atacando con explosivos a los buses y a los negocios. Tenemos que salir a defender la vida”.

El dirigente también cuestionó duramente a las autoridades, señalando que “Jerí sigue burlándose y apareciendo con empresarios corruptos”, lo que, según indicó, evidencia una falta de compromiso real en la lucha contra la delincuencia. Campos informó que el punto de concentración será a las 8:00 a. m. en el puente Atocongo, desde donde los manifestantes se dirigirán hacia el Congreso.

¿Habrá paro de transportistas este 28 de enero?

Pese a las especulaciones surgidas en los últimos días, los gremios aclararon que no se ha convocado a un paro de transportistas, por lo que el servicio de transporte público funcionará con normalidad durante la jornada.

Walter Carrera, presidente de la Asociación de Transportistas Nacionales (ASOTRANI), precisó que no existe un paro pactado y explicó que, si bien algunos gremios se sumarán a la marcha de la Generación Z, su organización no participará en esta ocasión. Según indicó, se evalúa convocar a una protesta en fechas posteriores, bajo otras condiciones.

Finalmente, Campos hizo un llamado a todos los gremios y sectores sociales a unirse a esta causa, resaltando que el objetivo principal es exigir justicia para los fallecidos en los ataques extorsivos y lograr acuerdos concretos con las autoridades que permitan frenar la delincuencia y devolver la seguridad a la ciudadanía.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Precio de combustibles HOY 26 de enero: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Precio de combustibles HOY 26 de enero: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

LEER MÁS
Alcalde de Arequipa acepta el reto de viajar en transporte público y vivir en carne propia las deficiencias

Alcalde de Arequipa acepta el reto de viajar en transporte público y vivir en carne propia las deficiencias

LEER MÁS
Transportistas cuestionan que ley 'antiextorsión' del Gobierno no frena los asesinatos

Transportistas cuestionan que ley 'antiextorsión' del Gobierno no frena los asesinatos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Taxista herido embiste a delincuente que intentó asaltarlo y lo lanza a una zanja en Chorrillos

Taxista herido embiste a delincuente que intentó asaltarlo y lo lanza a una zanja en Chorrillos

LEER MÁS
Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 27 y 28 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 27 y 28 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Chofer aparentemente ebrio invade carril y mata a cinco personas en San Martín: un niño quedó en UCI

Chofer aparentemente ebrio invade carril y mata a cinco personas en San Martín: un niño quedó en UCI

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precios en mercados HOY 27 de enero: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Tony Succar revela qué medidas tomará el hotel tras incidente ocurrido con su padre en Estados Unidos: "Ojalá esto no vuelva a repetirse"

Instituciones y organizaciones se suman y exigen la ejecución de la Nueva Carretera Central

Sociedad

Chofer aparentemente ebrio invade carril y mata a cinco personas en San Martín: un niño quedó en UCI

Mujer ataca con pintura e insulta a conserjes de edificio en Surco por no abrirle la puerta

Temblor en Perú HOY: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo, 27 de enero, vía IGP?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025