Empresa de transporte El Mandarino paraliza labores tras dos atentados en menos de una semana: "Nuestro deseo es trabajar sin miedo"
La administración de la flota de combis exige acciones inmediatas de las autoridades para frenar la ola de extorsiones contra sus choferes.
El servicio de transporte brindado por los trabajadores de El Mandarino ha quedado suspendido temporalmente tras sufrir dos ataques extorsivos en menos de una semana, en lo que va del 2026. La empresa, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho-Comas, anunció que la medida busca salvaguardar la vida de sus choferes.
"Nos vemos obligados a acatar un paro de labores debido a las constantes amenazas y actos de extorsión que están afectando gravemente a nuestros conductores y propietarios", se lee en su comunicado a raíz de los ataques a balazos sufridos por sus trabajadores en los distritos de San Juan de Lurigancho y Comas.
Comunicado de la empresa de transportes. Foto: FB
Piden detener muertes
De acuerdo con la organización, la medida se toma con el "único propósito de salvaguardar la vida e integridad de quienes, día a día, trabajan para brindar el servicio de transporte a la ciudadanía". Asimismo, los trabajadores enfatizaron que no quieren convertirse en las próximas víctimas del sicariato. "¡No más muertes!", "¡No más extorsión!", señalaron.
Bajo ese contexto, los conductores pidieron el apoyo de las autoridades frente a la ola de violencia de la que son víctimas. "Exigimos ser escuchados. Demandamos acciones inmediatas y efectivas que garanticen nuestra seguridad. Nuestro único deseo es trabajar con tranquilidad y sin miedo", añadieron.
Dos atentados en menos de una semana
El pasado 29 de enero se registró un ataque armado contra Eliazer González Silva (35) y Winder Amaro Vicente (35), ambos conductores de El Mandarino, quienes resultaron heridos tras ser baleados por un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta en San Juan de Lurigancho. Los choferes fueron trasladados al hospital del distrito, donde recibieron atención médica.
Posteriormente, el 4 de febrero se alertó sobre un nuevo atentado contra otro conductor de la empresa en la entrada de Collique, en Comas. Según testigos, dos sujetos a bordo de motocicletas dispararon contra la unidad para luego dejar una nota que contenía un número telefónico y el mensaje "Comunícate, llamen", junto a una munición. Pese a la magnitud del hecho, no se reportaron heridos.
