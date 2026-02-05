HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

José Domingo Pérez responde tras amenazas de Keiko Fujimori | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Empresa de transporte El Mandarino paraliza labores tras dos atentados en menos de una semana: "Nuestro deseo es trabajar sin miedo"

La administración de la flota de combis exige acciones inmediatas de las autoridades para frenar la ola de extorsiones contra sus choferes.

Los dos atentados ocasionaron que la empresa paralice sus actividades
Los dos atentados ocasionaron que la empresa paralice sus actividades | Composición LR | ElvisCairo/KevinnGarcía

El servicio de transporte brindado por los trabajadores de El Mandarino ha quedado suspendido temporalmente tras sufrir dos ataques extorsivos en menos de una semana, en lo que va del 2026. La empresa, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho-Comas, anunció que la medida busca salvaguardar la vida de sus choferes.

"Nos vemos obligados a acatar un paro de labores debido a las constantes amenazas y actos de extorsión que están afectando gravemente a nuestros conductores y propietarios", se lee en su comunicado a raíz de los ataques a balazos sufridos por sus trabajadores en los distritos de San Juan de Lurigancho y Comas.

TE RECOMENDAMOS

CARLOS ÁLVAREZ, FIORELLA MOLINELLI Y MIGUEL DEL CASTILLO ¿SE REPARTEN LA TORTA? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Comunicado de la empresa de transportes. Foto: FB

Comunicado de la empresa de transportes. Foto: FB

PUEDES VER: Balean 7 veces a dos choferes de la empresa de transporte El Mandarino en San Juan de Lurigancho

lr.pe

Piden detener muertes

De acuerdo con la organización, la medida se toma con el "único propósito de salvaguardar la vida e integridad de quienes, día a día, trabajan para brindar el servicio de transporte a la ciudadanía". Asimismo, los trabajadores enfatizaron que no quieren convertirse en las próximas víctimas del sicariato. "¡No más muertes!", "¡No más extorsión!", señalaron.

Bajo ese contexto, los conductores pidieron el apoyo de las autoridades frente a la ola de violencia de la que son víctimas. "Exigimos ser escuchados. Demandamos acciones inmediatas y efectivas que garanticen nuestra seguridad. Nuestro único deseo es trabajar con tranquilidad y sin miedo", añadieron.

PUEDES VER: Sujetos disparan colectivo de Los Mandarinos en Comas: es el segundo ataque contra empresa en 2026

lr.pe

Dos atentados en menos de una semana

El pasado 29 de enero se registró un ataque armado contra Eliazer González Silva (35) y Winder Amaro Vicente (35), ambos conductores de El Mandarino, quienes resultaron heridos tras ser baleados por un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta en San Juan de Lurigancho. Los choferes fueron trasladados al hospital del distrito, donde recibieron atención médica.

Posteriormente, el 4 de febrero se alertó sobre un nuevo atentado contra otro conductor de la empresa en la entrada de Collique, en Comas. Según testigos, dos sujetos a bordo de motocicletas dispararon contra la unidad para luego dejar una nota que contenía un número telefónico y el mensaje "Comunícate, llamen", junto a una munición. Pese a la magnitud del hecho, no se reportaron heridos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Entre risas y gestos obscenos, el ‘Monstruo’ reaparece ante el Poder Judicial en su audiencia

Entre risas y gestos obscenos, el ‘Monstruo’ reaparece ante el Poder Judicial en su audiencia

LEER MÁS
Sujetos disparan colectivo de Los Mandarinos en Comas: es el segundo ataque contra empresa en 2026

Sujetos disparan colectivo de Los Mandarinos en Comas: es el segundo ataque contra empresa en 2026

LEER MÁS
Iquitos: cae presunta banda Los fantasmas del volante dedicada al robo de vehículos y extorsión

Iquitos: cae presunta banda Los fantasmas del volante dedicada al robo de vehículos y extorsión

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

LEER MÁS
Mujer encuentra una garrapata en la cama del hospital de EsSalud de Nuevo Chimbote donde su madre estaba en observación

Mujer encuentra una garrapata en la cama del hospital de EsSalud de Nuevo Chimbote donde su madre estaba en observación

LEER MÁS
Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mr Peet respalda a Paolo Guerrero en el once titular de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "Federico Girotti siempre como alternativa"

Contraloría alerta riesgos de sobrecostos y retrasos en viaductos de la avenida Javier Prado

Justicia argentina pide a EE.UU. la extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen

Sociedad

Contraloría alerta riesgos de sobrecostos y retrasos en viaductos de la avenida Javier Prado

Ministerio de Cultura ofrece empleos con sueldos de hasta S/ 12.364 para estas 21 carreras: ¿cómo postular?

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para este jueves 5 y viernes 6 de febrero

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

José Jerí: Contraloría investigará contrataciones de jóvenes en el Despacho Presidencial tras visitar al presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025