Sociedad

Más de 200 transportistas bloquean la vía Juliaca–Sandia y exigen mantenimiento inmediato de carreteras

Conductores acataron paralización de 24 horas para exigir la rehabilitación urgente de los tramos que conectan con la selva puneña, cuestionando la falta de resultados pese a los cuantiosos recursos asignados.

Protestantes denuncian falta de avances en mantenimiento de carreteras.
Protestantes denuncian falta de avances en mantenimiento de carreteras. | Foto: Cinthia Alvarez/LR

Este miércoles 4 de marzo, más de 200 transportistas que cubren la ruta hacia la selva puneña iniciaron un paro de 24 horas, bloqueando la vía Juliaca–Sandia. La medida busca llamar la atención sobre el pésimo estado de las carreteras que conectan con esta zona, las cuales se encuentran en completo deterioro y sin labores de mantenimiento efectivas.

El gerente de la empresa de transportes Turismo Vallegrandino, Néstor Poma, denunció que las vías Juliaca–Sandia, Putina–Tilali, Crucero–Yanahuaya y Juliaca–Putina, entre otras, están en abandono. "No existe trabajo físico en estos tramos, pese a que son corredores viales fundamentales", señaló.

lr.pe
Cuestionan estado de carreteras hacia la selva puneña. Foto: Cinthia Alvarez/LR

Cuestionan estado de carreteras hacia la selva puneña. Foto: Cinthia Alvarez/LR

Según Poma, para el mantenimiento de estas carreteras se destinaron más de S/356 millones, de los cuales ya se han ejecutado S/33 millones sin que se evidencien supuestos avances. "Se trata de un presupuesto millonario que no se traduce en obras concretas", cuestionó.

lr.pe

El dirigente responsabilizó directamente a la empresa Mota Engil, encargada de los trabajos, por el descuido de los tramos. Aseguró que esta situación perjudica tanto a conductores como a pasajeros, quienes enfrentan accidentes y falta de seguridad en sus desplazamientos. "Hoy nuestra protesta es contra el Gobierno Regional de Puno y Provías Descentralizado. Estamos en total abandono", agregó el representante, subrayando que la movilización busca respuestas inmediatas.

lr.pe

Debido al paro, ninguna empresa de transporte está brindando servicio en los recorridos afectados. Los dirigentes advirtieron que, de no atenderse sus demandas, la prestación podría suspenderse de manera definitiva, lo que generaría un grave impacto en las comunidades que dependen de estas conexiones.

Finalmente, los transportistas recordaron que ya se llevaron a cabo reuniones y compromisos con las autoridades, pero ninguno fue cumplido. Por ello, cinco compañías que operan en estos trayectos acordaron movilizarse y anunciaron que, si no hay soluciones concretas, las protestas continuarán en los próximos días.

