Deportes

Atlético Nacional vs Millonarios EN VIVO HOY: alineaciones, horario y canal de TV para ver partido por Copa Sudamericana

El superclásico de Colombia es uno de los grandes atractivos de la ronda eliminatoria de la Copa Sudamericana 2026. Sigue AQUÍ la transmisión del Atlético Nacional vs Millonarios.

Atlético Nacional y Millonarios jugarán el primer superclásico colombiano de la temporada en la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

Atlético Nacional vs Millonarios EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan en el Estadio Atanasio Girardot por la primera ronda de la Copa Sudamericana 2026. El superclásico colombiano empezará a partir de las 7.30 p. m. (hora local) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

El equipo de Fabián Bustos y Rodrigo Ureña buscará dar el golpe frente al conjunto Verdolaga en un partido de pronóstico reservado. Ambos equipos registran un arranque irregular en el certamen cafetero.

lr.pe
Atlético Nacional tendrá lleno total para el partido contra Millonarios por Copa Sudamericana. Foto: Millonarios.

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Millonarios?

En suelo peruano y colombiano, el partido Atlético Nacional vs Millonarios empezará desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, te hemos preparado una guía de horarios.

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (jueves 6).

Canal para ver Atlético Nacional vs Millonarios

La transmisión por TV del Atlético Nacional vs Millonarios se podrá ver a través de la cadena ESPN en Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

  • Argentina: ESPN 2
  • Bolivia: ESPN 2
  • Brasil: ESPN 3
  • Chile: ESPN
  • Colombia: ESPN
  • Ecuador: ESPN
  • Paraguay: ESPN 2
  • Perú: ESPN 2
  • Uruguay: ESPN 2
  • Venezuela: ESPN.

¿Cómo ver Atlético Nacional vs Millonarios por internet gratis?

Si deseas ver Atlético Nacional vs Millonarios online, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus; asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones Atlético Nacional vs Millonarios

Estos serían los posibles equipos titulares de Fabián Bustos y Diego Arias para el partido único por el boleto a la fase de grupos de Conmebol Sudamericana.

  • Atlético Nacional: Ospina; Román, García, Tesillo, Casco; Uribe, Campuzano, Rengifo, Arango, Sarmiento; Morelos.
  • Millonarios: Novoa; Sarabia, Llinás, Mosquera, Arias, Valencia; García, Ureña, Silva; Contreras, Castro.

¿Dónde juegan Atlético Nacional vs Millonarios por Copa Sudamericana?

El superclásico colombiano tendrá lugar en el Estadio Atanasio Girardot, recinto ubicado en la ciudad de Medellín que cuenta con capacidad para más de 44 mil espectadores.

Atlético Nacional vs Millonarios: pronósticos y apuestas

Las apuestas del Atlético Nacional vs Millonarios le otorgan una ventaja al equipo Verdolaga, que buscará hacerse fuerte en condición de local.

  • Betsson: gana Atlético Nacional (1,55), empate (3,55), gana Millonarios (6,40)
  • Betano: gana Atlético Nacional (1,60), empate (3,60), gana Millonarios (6,10)
  • Bet365: gana Atlético Nacional (1,57), empate (3,60), gana Millonarios (7,00)
  • 1XBet: gana Atlético Nacional (1,58), empate (3,62), gana Millonarios (6,06)
  • Coolbet: gana Atlético Nacional (1,64), empate (3,55), gana Millonarios (5,70)
  • Doradobet: gana Atlético Nacional (1,64), empate (4,00), gana Millonarios (6,00).
